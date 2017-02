Dongou, el mejor contra la SD Huesca según la afición

Google Plus

Dongou remata para conseguir el primer gol zaragocista. Foto: La Liga

Tras sumar un único punto en lo que va da año 2017, el Real Zaragoza al fin consiguió la tan ansiada victoria. El conjunto dirigido por Raul Agné consiguió derrotar por 2-3 a la SD Huesca para llevarse así el derbi aragonés. El conjunto oscense se adelantó en el marcador por medio de un gol de Borja Lázaro en una jugada ensayada, pero el conjunto maño no se vino abajo y consiguió remontar hasta colocarse 1-3 gracias a dos tantos de Dongou y uno de Ángel. En el minuto 93 Alexander Gonzalez consiguió anotar el segundo gol para la SD Huesca, el cual puso el 2-3 definitivo en el electrónico del Alcoraz.

El partido estuvo marcado por la mala situación del terreno de juego, el cual se encontraba completamente encharcado por culpa de las continuas lluvias. Tras varios amagar en varias veces con que el partido se podría suspender, el balón echo a rodar a lo hora que debía y el derbi aragonés dio comienzo. La primera parte estuvo marcada por el dominio oscense sobre un Real Zaragoza que no conseguía dar dos pases seguidos. Los oscenses tuvieron varias ocasiones peligrosas, pero no consiguieron materializarlas. Tras el paso por vestuarios el partido siguió igual hasta el primer gol del Huesca. Tras el tanto de Borja Lázaro, el Real Zaragoza reaccionó y consiguió anotar tres goles seguidos. El conjunto maño controlo la segunda parte y consiguió llevarse la victoria.

Los aficionados maños eligieron a Dongou como el mejor jugador del Real Zaragoza en el derbi aragonés. Dongou entró en el once inicial de Raúl Agné cosa que no ocurría desde el partido contra el Rayo Vallecano. El delante camerunés cuajó una gran segunda parte en la que consiguió anotar dos goles. En el primer gol el ex del Barcelona B empujo a la red un mal rechace del portero oscense, mientras que el segundo gol definió bien tras un gran pase de Xumetra.

Otro jugador destacado por la afición blanquilla es Xumetra. El extremo realizó un gran partido y repartió dos asistencias que permitieron al Real Zaragoza dar la vuelta al marcador y llevarse el segundo derbi aragonés de la temporada.