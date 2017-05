Jesús Valentín: "Es un partido de cuatro puntos"

Foto: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza visitará el próximo domingo el Municipal de Reus con el objetivo de volver a la buena racha que ostentaba desde la llegada de Láinez. Tras la derrota ante el Getafe en La Romareda, el conjunto blanquillo vuelve a estar a un paso de los puestos de descenso a Segunda División B. Los hombres de Láinez no estarán solos en tierras catalanas, un mínimo de 130 zaragocistas los acompañarán para tratar de volver con tres puntos que afiancen más que nunca la continuidad del equipo en la categoría de plata.

Jesús Valentín ha comparecido ante los periodistas para analizar la actualidad del equipo. El defensa ha comenzado analizando la derrota de la pasada jornada: "Después del traspiés del pasado fin de semana tenemos que ser realistas y ganar dos partidos para tener tranquilidad. No veo al equipo con nervios, llevábamos una racha muy buena y si hubiéramos ganado habríamos dado un salto grande. Ahora queremos lograr dos victorias y amarrar la permanencia lo antes posible".

"Queremos seguir haciendo las cosas bien"

El central zaragocista, no asegura que la permanencia se cifre en 50 puntos, ya que "este año está más igualada la parte de abajo", pero defiende que el equipo piensa que "con dos victorias más se puede lograr". Así mismo, considera que ganar el domingo en Reus resulta fundamental para cerrar el objetivo: "Teníamos una buena racha con la llegada de Láinez. La pasada derrota nos corta un poco la dinámica pero este domingo tenemos la oportunidad de ir a Reus a ganar. Ellos juegan en casa y querrán sumar los tres puntos. Nosotros queremos seguir haciendo las cosas bien".

Valentín ha sufrido una inesperada suplencia desde la llegada de César Láinez al banquillo. En lo personal, Jesús Valentín reitera que el continúa trabajando para ayudar al equipo en lo que sea necesario. "No me queda otra que seguir trabajando y entrenando. Es bueno tener polivalencia y que pueda contar conmigo en muchas posiciones. Yo le he dicho que por ayudar al equipo juego donde sea. Entreno todos los días con la ilusión de poder jugar el fin de semana, pero la decisión la toma Láinez el día del partido. Si me toca jugar lo daré todo", afirmó.

Para finalizar sus declaraciones, el jugador zaragocista ha destacado que esta jornada el Real Zaragoza disputa "un partido de cuatro puntos" dada la necesidad de lograr una nueva victoria a domicilio. Seguidamente ha reiterado la necesidad de seguir siendo fuertes en la capital aragonesa: "Después volveremos a La Romareda, donde estamos haciendo grandes partidos", sentenció.