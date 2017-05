Edu Bedia: "Somos los mejores de la categoría en las primeras partes"

Foto: Andrea Royo (VAVEL)

Con todo a favor para llevarse los tres puntos el Real Zaragoza se dejó empatar en el minuto 88. Aitor con un golpeo seco desde fuera del área echó por tierra el trabajo de los aragoneses durante toda la segunda mitad. Esta vez, el conjunto de Láinez no fue el equipo que salió a encerrarse. Pese a ello, en los minutos finales, el tembleque metió al equipo en el área y fue incapaz de bloquear el disparo del gaditano. El partido no fue un monólogo zaragocista, pero Edu Bedia tiene claro que son el mejor equipo de la categoría en las primeras partes.

"Lo hablamos en el vestuario, con el 0-0 nos vemos muy superiores al rival, desde fuera también se ve así", aseguró el cántabro, que mostró su satisfacción por el juego del equipo. Los maños fueron mejores y dio la sensación que tenían el partido controlado. Además, no cometieron el mismo error que en otros partidos y salieron sin miedo en la segunda parte: "Conseguimos muchos goles en las primeras partes y luego nos metemos atrás. Hoy no ha sido así y no han tenido ocasiones claras. Al final te meten un golazo desde 30 metros y no puedes hacer nada", afirmó Bedia.

El Cádiz apenas puso en aprietos al Real Zaragoza por méritos propios. Fueron los maños los que estuvieron cerca de regalarles el partido, primero con un fallo de Zapater, después la jugada del gol. "No nos han llegado con claridad en la segunda parte excepto en un error nuestro que hemos dejado a Álvaro solo ante Ratón, pero ha decidido mal, y dos tiros desde fuera del área que uno ha ido para adentro. Nos quedamos con cara de tontos por llevarnos solo un punto", declaró el centrocampista.

Edu Bedia fue sustituido tras irse al suelo. Parecía que se retiraba acalambrado y cansado pero en zona mixta aclaró que "en una jugada con Aketxe en la primera parte, me ha golpeado la rodilla y me noto un dolor interno que espero que no sea nada".