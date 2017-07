Álex Gallar, la próxima esperanza

Google Plus

Álex Gallar celebrando un gol con la Cultural Leonesa / Foto:Vavel.com

Alejandro Gallar Falguera (Sabadell, Barcelona, 19 de marzo de 1992) deja atrás etapas en equipos como el Terrasa F.C. en 2010, Real Murcia Imperial (2011), R.C.D. Mallorca B (12/13), U. E. Rubí (13/14), regresó a Terrasa en (13/14), U. E. Cornellá (14/15), Hércules C. F. (15/16) y finalmente Cultural Leonesa en (2016/17).

Es un interior izquierdo caracterizado por tener una buena punta de velocidad y un gran olfato de gol que se convirtió este pasado 10 de Julio en nuevo jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, con el que firmó un contrato que le ligará al equipo aragonés hasta el 30 de junio de 2020.

Héroe en León

Gallar, en un partido correspondiente a la promoción de ascenso a Segunda División / Foto: Cultural Leonesa

Durante su breve estancia en la Cultural Leonesa, consiguió mediante destacadas actuaciones colaborar con su equipo a mantenerse en lo alto de la tabla clasificatoria durante todo el año. En enero, a mitad de temporada y ante la evidente eclosión del jugador, el equipo leonés decidió llevar a cabo la renovación de Gallar, que obtuvo un nuevo contrato, en el que se estipulaba un aumento de sueldo y se aumentaba la cláusula de rescisión, que pasaría a ser de 100.000 euros a 400.000 en caso de ascenso.

Una vez que el club blanco se ganó el derecho a disputar el Playoff por el Ascenso a Segunda División, el jugador catalán dio un paso adelante como suelen hacer sólo los buenos futbolistas, y pasó a ser uno de los jugadores más importantes de la eliminatoria convirtiéndose en el artífice del ansiado ascenso.

Regaló momentos inolvidables a la afición leonesa, como el gol marcado al F.C. Barcelona B en el Miniestadi, o el tercer y definitivo tanto de conseguido de libre directo, que en el minuto 87, en un reñido y emocionante encuentro disputado contra el Lorca Fútbol Club, otorgaba la victoria final al club de León y así se proclamaba en Campeón de Campeones.

El interior, se dispone a transformar el libre directo que le daría la victoria a la Cultural / Foto: Vavel.com

Una vez materializado el histórico ascenso y consumado el retorno de la Cultural Leonesa a Segunda División 42 años después , el aficionado leonés, tenía grandes expectativas puestas en el rendimiento del héroe del ascenso para el curso que se avecinaba en la categoría de plata, pero no le duró mucho la alegría, ya que casi en plena celebración, se corrió el rumor de que el jugador tenía una oferta seria por parte de la S.D. Huesca, y que tenía muchas posibilidades de que finalmente acabara aceptándola.

Sabedores de ello en el club, puesto que también se valoraba de manera positiva la posibilidad, de que el jugador siguiera formando parte del ambicioso proyecto para el próximo curso (17/18) , en un primer intento por evitar la salida del jugador, decidió declinar ofertas y no entablar conversación alguna con los clubes interesados, no otorgando así ningún tipo de facilidad al club oscense en la gestión.

Pero la voluntad del jugador al parecer estaba ya del lado de los aragoneses y tras un intento de primera negociación infructuosa, la Sociedad Deportiva Huesca, una vez gestionó la baja de Samuel Saiz (Leeds United), a cambió de alrededor de unos 3 millones de euros, pasaba a disponer de liquidez suficiente para poder abaratar el fichaje, y decidió abonar la cláusula de rescisión que unía al jugador con el club leonés, que como había quedado estipulado desde Enero se cifraba en torno a los 400.000 euros.

En el club azulgrana, el interior natural de Sabadell verá aumentados sus emolumentos de manera significativa y pasará a formar parte del grupo de los jugadores mejor pagados, con unos 200.000 euros anuales, más posibles primas.

Ilusión en Huesca

En la entidad oscense tienen muchas esperanzas puestas en un jugador del que esperan que se pueda convertir en una de las referencias de este año, un interior izquierdo que ha demostrado mientras militaba en la Cultural y Deportiva Leonesa, este curso pasado 2016/17, que posee cualidades para poder triunfar en Segunda División. Ha sido el máximo goleador del equipo marcando 23 goles y dando 17 asistencias, que han servido para que la Cultural Leonesa, consiguiera un ascenso a Segunda División que se le resistía desde la temporada 1974/1975.

Emilio Vega, director deportivo del club altoaragonés, el día de su presentación lo definió como "un jugador fantástico" y dio muestras muestras evidentes de estar "muy contentos con su llegada".

Por su parte Álex Gallar declaró que lo que le había convencido de la oferta de la Sociedad Deportiva Huesca es que era "un proyecto ilusionante y una oferta ambiciosa".

Respecto a la cantidad desembolsada en la operación, comentó que el club había hecho "un gran esfuerzo" por ficharle y que espera "devolver" ese esfuerzo. A su vez, se mostró ilusionado y "muy feliz de llegar a la Sociedad Deportiva Huesca", "me siento privilegiado de poder estar aquí" y añadió "me han hablado muy bien del Huesca", "me gustaría estar aquí muchos años".

Comienza pues, de este modo, una nueva etapa ilusionante para todas las partes: club, jugador y afición, en la que todos seguro que estarían encantados de que el jugador fuese el héroe de un nuevo ascenso, pero esta vez con la camiseta de la Sociedad Deportiva Huesca, con aficionados aragoneses y a Primera División.