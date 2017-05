El Mestalla vuelve a ganar y apea al Celta B

Google Plus

Gran ambiente el que se vivió en Mestalla desde mucho antes de comenzar el encuentro, y es que la afición valencianista quiso llevar a su filial en volandas recibiéndolo en su llegada al templo del valencianismo. Además, los integrantes de la "Curva Nord" mostraron justo antes del pitido inicial una pancarta que rezaba: "Todo esfuerzo tiene su recompensa. AMUNT MESTALLETA".

Pasando ya al plano deportivo, que es lo que nos incumbe, ambos técnicos alinearon todo lo que disponían, aunque Curro Torres hubo de hacer un cambio de última hora dando a entrada a Zotko en lugar del lesionado Javi Jiménez.

De menos a más y de más a menos

El encuentro tuvo el guión esperado tras el pitido inicial, pues fue el filial valencianista quien quiso tener la posesión y llevar la batuta del partido. Sin embargo, fue el filial celtarra el que, pasados los cinco minutos, se adelantaría por mediación de Borja Iglesias, que batió a placer a Sivera después de aprovechar un error defensivo del Mestalla. Tras estos minutos de agitación post-gol, el partido retomaría la calma y serían los de Curro Torres quienes tendrían el peso del match.

Sito con el balón controlado. | Imagen: www.valenciacf.com

La calma era tensa, y es que, con el 0-1, los jugadores del Celta B tenían la necesidad de anotar más para lograr el pase, pero a pesar de ello dejaban dominar al filial valencianista que tuvo su primera ocasión de peligro real llegados a la media hora de juego, cuando Eugeni probó suerte desde muy lejos. El filial del Valencia, que fue de menos a más durante el transcurso de la primera mitad, logró la igualada a la salida de un córner de Sito que Ivan Zotko, con mucho podería aéreo, introduciría de un cabezazo. Tras el empate, el encuentro entraría en momentos de by-pass, en que ninguno logró aproximarse con peligro, aunque hubo un momento de suspense en un choque entre Sivera y Borja Iglesias que dejó al ariete celtiña tendido en el suelo. Sin más, se llegaría con 1-1 a vestuarios.

Remontada y fiesta valencianista

El filial valencianista salió mucho más enchufado que el conjunto celeste y prueba de ello es la multitud de ocasiones de las que disfrutó el equipo dirigido por Curro Torres que, a pesar de su insistencia no tuvo recompensa en los primeros compases de la segunda mitad. Iván Villar, meta del Celta B, estuvo muy acertado bajo palos y repelió cualquier atisbo de peligro que pasaba por su portería. Pero nada pudo hacer cuando Rafa Mir, pasada la hora de encuentro, definió a placer después de una incesante presión y gran recuperación de Nacho Gil.

A pesar de voltear el marcador, los de Curro Torres no cesaron en su intento de anotar más tantos y continuaron con el asedio sobre el conjunto celtarra que, viéndose por debajo en el luminoso, comenzó a bajar los brazos y dejar de intentarlo. No hizo lo mismo el Mestalla que, fruto de su insistencia, lograría aumentar su distancia anotando el 3-1 definitivo después de una gran jugada en banda derecha de 'los Nachos' que Nacho Vidal acabó en gol con un disparo cruzado cerca del pitido final. El filial valencianista quiso más, pero no tuvo tiempo. El encuentro acabó con 3-1 y un 3-6 en el global de la eliminatoria.

Los de Menéndez acaban una campaña histórica, mientras los de Curro Torres siguen soñando y estarán en el bombo del sorteo de la segunda ronda del play-off