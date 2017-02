El líder se atasca en Mieres

Google Plus

Mañana de fútbol en Mieres. Sol y calor para recibir al líder del Grupo I de Segunda División B, y con él, a casi cuatrocientos aficionados. Ambiente de gala en los prolegómenos, y mucho color en las gradas para un partido que en ningún momento acompañó.

Salió el conjunto de Rubén De la Barrera con ganas de borrar las sensaciones del último desplazamiento, que terminó con derrota en Boiro, con un once ofensivo. Por su parte, el Caudal, con la importante baja de su capitán Javi Sánchez en la parcela ofensiva, presentaba un once para nada reservón ni echado para atrás pese a tener enfrente al equipo más potente de la categoría hasta el momento. Duelo en la banda de dos técnicos que no pararon de desgañitarse ni de dar instrucciones en ningún instante del partido, que empezó sin dueño y con alternancias. Se acercó el Caudal al principio, con un disparo de Xavi Annunziata que repelió el capitán leonés Iván González, y acto seguido contrarrestó la Cultural en una acción maravillosa por el flanco izquierdo de Toni, el mejor de los visitantes en la primera parte, que dejó atrás para que Colinas disparase flojo a las manos de Chechu. De nuevo le tocó el turno al Caudal, esta vez en una media vuelta de Annunziata que se fue fuera por poco tras un saque de falta de Jaime. Aceptó el cuadro leonés el intercambio de golpes, y de nuevo Toni penetró por izquierda a las mil maravillas, puso un centro al segundo, Benja la dejó muerta con el pecho para Ángel, que la reventó en el cuerpo de Noel Alonso. Se sucedían las alternancias sin un dueño fijo, y con muchas imprecisiones e interrupciones. A partir del minuto veinte la Cultu cogió un poquito más las riendas del partido, bien es cierto que sin llegar a concretar acciones de peligro real ante la meta de Chechu. Fue justo antes del descanso cuando tuvo la opción el conjunto hoy de rosa. Falta lateral, Benja -que lo llevó todo por alto- peina, Colinas deja de cabeza y Yeray remata muy alto. Descanso.

Chechu Grana salvó con una espectacular intervención la ocasión más clara del partido

La Cultu entro con fuerza al segundo acto, y tuvo dos acciones consecutivas, una de ellas la más clara del partido. Cabalgada de Forniés por el carril zurdo, centro raso y Benja, en carrera y con la zurda la puso pegadita al palo izquierdo, donde apareció Chechu para hacer un paradón cuando la parroquia leonesa ya cantaba el gol. Acto seguido, otra vez Benja tuvo la opción, pero su disparo se fue demasiado cruzado. A partir de ese momento el Caudal dio un paso adelante y llevó el peso del partido, aunque no logró reflejarlo en acciones claras de gol. La mejor fue un cabezazo picado de Noel Alonso a la salida de un corner que atrapó bien Palatsí, al que contrarrestó la Cultural en la siguiente acción, con otro cabezazo, esta vez de Ángel que se fue arriba. Firmó el empate Iván Ania a diez del final, retirando a su delantero centro Roni, y dando entrada al defensor Pelayo. Aún así tuvo su opción el equipo local, en un mal despeje de un dubitativo Iván González que recogería Cristian, pero su tijera en semifallo la atrapó bien Palatsí.

Hubo tiempo para la polémica al final, cuando en el minuto noventa el Hermanos Antuña fue un clamor tras un derribo de Gianni Zuiverloon sobre Ernesto dentro del área que pareció penalti, y en la contra leonesa, Noel Alonso derribó a Benja y vio su segunda amarilla. De ahí al final, dos corners sin consecuencias para los visitantes, que se van con un punto de Mieres, que sabe por supuesto mucho mejor a un Caudal que sigue sumando.

Los de Rubén De la Barrera siguen con margen en lo más alto de la tabla, con un colchón de cuatro puntos sobre el Celta "B", y de cinco sobre el Racing, aunque este debe de jugar esta tarde en los Campos de Sport de El Sardinero ante el filial de Osasuna. Por su parte, el Caudal, se coloca un punto por encima del Playout, aunque el Boiro, que ocupa esa plaza, juega esta tarde ante el Coruxo en su campo y puede meter ahí a los de Mieres.

