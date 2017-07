Alberto Villapalos lucirá la elástica blanquiazul

Google Plus

Después de las llegadas de José Ruiz del Amo, Sergio Sánchez, Borja Martínez y Nacho Heras, el CD Atlético Baleares ha hecho oficial el fichaje de Alberto Villapalos de cara a la temporada 2017/18. Es la quinta incorporación del club palmesano en este mercado de verano y su presentación ha tenido lugar hoy a las 14:00 en Son Malferit. Además, firmará por un curso con posibilidad a otro en caso de objetivos. Se trata de un zaguero que es contundente atrás y muy difícil de superar.

Un central de garantías

Alberto Villapalos es un futbolista nacido en Madrid el día 27 de enero de 1995. Se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y Sevilla FC. Tiene 22 años y su demarcación es la de defensa central. Desde joven, ha militado en el juvenil de los colchoneros en el que disputó la UEFA Youth League.

A Monchi, ex director deportivo del Sevilla FC, le encantó su juego y se incorporó a la cantera del equipo hispalense para mejorar su rendimiento. El cuerpo técnico del conjunto andaluz encontró que había de gozar de más experiencia para estar más arriba y no tuvo más remedio que jugar en el Sevilla C de Tercera División Andaluza.

En esta escuadra, fue titular indiscutible y evolucionó en todos los aspectos. Poco después, le llegó una oportunidad en el Sevilla Atlético y contribuyó de forma notable en el ascenso del filial a la división de plata de fútbol español. También, participó en dos eventos de la liga 1|2|3. Esta temporada continuó fiel a su estilo y fue convocado para el segundo equipo del club sevillista.

Patrick Messow está muy contento y satisfecho con esta llegada: “Pensamos que Villapalos es el central del presente y del futuro, elegante en la salida de balón, va bien por arriba y es muy joven. Con Alberto, Manu, Vallori y Sergio Sánchez, tenemos 4 centrales de primer nivel que pueden ser perfectamente titulares. La competencia eleva nuestro nivel y será trabajo del míster decidir”, afirmó.

Finalmente, la entidad balear espera que este integrante madrileño dé muchas alegrías a los aficionados blanquiazules y que se consiga la misión del ascenso a la Liga 1|2|3.