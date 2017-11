Empate inservible para Baleares y Saguntino

Google Plus

Partido trepidante a más no poder el que hemos vivido hoy en el estadio Son Malferit de Palma de Mallorca. En este choque en el que se han visto las caras Atlético Baleares y Atlético Saguntino se ha visto puro espectáculo. El partido se preveía complicado para ambos conjuntos: para los locales por la mala racha de resultados que acarreaban y, para los visitantes, porque cualquier desplazamiento en esta categoría puede ser un viaje al infierno.

Desde el primer minuto se vio a un Atlético Saguntino activo y dinámico: presionando arriba durante el primer cuarto de hora. No obstante, pese a que al Baleares le costó algo más entrar en el partido, una vez metidos complicaron y mucho las cosas a los saguntinos. Con mucho viento en las islas y con dos equipos opuestos en cuanto a dinámicas de resultados y estilo futbolístico se ha disputado un vibrante encuentro que ha terminado con empata y un punto para cada contendiente.

Viento a favor

Con un inicio frenético el Atlético Saguntino puso en serios problemas al Baleares en el primer cuarto de hora. La presión alta de hombres como Granell, Nuha o Julià impidieron el juego local que solo con balones largos lograba salir de su área. Pese al dominio saguntino apenas pudimos disfrutar de ocasiones hasta que en el minuto 18 y tras un balón largo de Fran Gámez, Nuha remató desviado un tiro cruzado que bien podría haber acabado entre los tres palos.

Como hemos dicho, mucho viento en el Son Malferit y, durante la primera parte, el viento soplaba a favor del Saguntino. Tanto soplaba el viento que,tras una de las pocas llegadas del Baleares en la primera parte, un saque de puerta de Lluna que logró peinar Julià y, tras una gran dejada de Nuha, Granell remató solo a gol en el minuto 25 de partido. El gol era un claro reflejo de lo que estábamos viviendo en el campo: un At.Saguntino eléctrico y un At.Baleares sin ideas.

Poco después del gol los locales pidieron un posible penalty de Lluna sobre Gerard Oliva que el colegiado catalán no señaló. A la postre, este no sería el único penalty que pedirían los jugadores del conjunto balear. La grandísima defensa montada por David Gutiérrez desquició en este primer acto a la delantera local que tuvo su más clara ocasión en las botas de Gerard Oliva, que en el minuto 38 con un tiro cruzado muy parecido al que había tenido previamente Nuha, estuvo cerca de empatar el encuentro antes del descanso.

Por si fuera poco lo mal que lo estaba pasando el Atlético Baleares, en el minuto 41 cayó lesionado Xisco tras un choque fortuito con Óscar López. El que estaba siendo, sin duda alguna, el mejor jugador del Baleares en los primeros cuarentaicinco minutos, tenía que abandonar el campo ayudado por los fisios. Ya en el descuento el Atlético Saguntino gozó de una muy buena ocasión tras un remate de cabeza de Óscar tras el lanzamiento de una falta.

Nervios a flor de piel

Con la ventaja en el marcador para el Saguntino saltaban ambos conjuntos al terreno de juego para dar comienzo a la segunda parte del choque. Volvía a empezar muy fuerte el equipo visitante pero esta vez se topó con un Baleares mucho más concentrado. Tan solo dos minutos transcurridos desde el arranque de la segunda mitad se pidió penalty, nuevamente, sobre Gerard Oliva, aunque esta vez volvió a no señalar nada el colegiado. Pese al buen arranque local, en un nuevo balón largo la tuvo el Saguntino tras un tiro desde la frontal peligrosísimo de Granell.

Cerca de llegar al ecuador de la segunda mitad y, en un momento en el que cualquiera de los dos equipos podía marcar un gol, fue el Atlético Saguntino quien volvió a golpear con un tanto de Nuha en el minuto 68 a pase de Fran Gámez, lo que suponía el 0 a 2 en el Son Malferit. El gol dejaba muy tocado al Baleares y la afición la tomaba con el cuerpo técnico llegando a increpar seriamente al técnico Armando de la Morena.

El coraje local pudo con los saguntinos

Pese al resultado, que daba bastante tranquilidad al equipo visitante, llegó una jugada que cambió el devenir del encuentro. En el minuto 74 Óscar derribaba claramente a Fullana dentro del área y el árbitro señalaba penalty. El mismo Fullana se encargó de lanzarlo y de materializar el 1 a 2 que daba alas a los baleares que, encomendados a su capitán, acabarían logrando otro tanto más. Antes del empate definitivo, el At.Saguntino tuvo ocasiones como para haberse distanciado nuevamente en el marcador pero ni Julià ni Nuha ni Gámez lograron meter un tercer gol que ya sí hubiese rematado a los locales. Tanto fallo visitante acabó por costarles en el minuto 89 el 2 a 2 definitivo. Tras un balón desde la banda izquierda al primer palo, Gerard Oliva logró anticiparse a su defensor e hizo el empate final para delicia de una afición claramente descontenta con la situación actual del equipo.

Peor que un dolor de muelas

Desquiciados acabaron los dos centrales hoy del Atlético Baleares. Desquiciados ante un incansable Nuha Mahrong que peleó hasta el último esférico que voló sobre el verde del Son Malferit. Ni Villapalos ni Manu Ferrando sabían cómo parar al delantero africano del At.Saguntino. Cada balón largo que jugaba el equipo romano se convertía en una dura batalla propia de los coliseos romanos entre Nuha y los dos centrales locales. Ya fuese en el cuerpo a cuerpo o en velocidad no había manera de parar a un delantero que hasta el último momento no se supo si estaría disponible para David Gutiérrez. No cabe duda que Nuha está en un gran momento de forma y eso lo sabe aprovechar muy bien su equipo, que lo busca constantemente sabiendo que uno de los centrales o, incluso, los dos, tendrán que salir de sus puestos y ahí es donde ellos podrán hacer daño.

Se pidió ''la cabeza''

Muy descontenta. Así se ha visto hoy a la afición del Atlético Baleares ante la mala racha de resultados que acarrea su equipo. Las críticas fueron especialmente dirigidas al banquillo, donde Armando de la Morena podría haber vivido hoy sus últimos minutos si llega a culminarse la derrota balear. El segundo gol del Saguntino ha sido la gota que ha colmado el vaso. La afición ha arremetido directamente contra su entrenador que incluso ha tenido que esconderse en el banquillo ante las vehementes críticas procedentes de la grada. El empate puede haber calmado a la directiva, pero los aficionados siguieron pidiendo la destitución del entrenador del At.Baleares tras el final del choque.