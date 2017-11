José Luis Miñano: "Todos tenemos que remar al máximo"

Miñano

José Luis Miñano, jugador del Hércules, compareció ante los medios tras el último entrenamiento de su equipo.

El jugador habló de su entrenador, asegurando que ahora tienen más confianza: "La dinámica es muy buena desde que llegó Claudio y tenemos que seguir en la misma línea sin perder la confianza porque el tropiezo del otro día es algo puntual. Los resultados positivos han permitido que tengamos un plus de confianza y fe que antes no teníamos, aunque también la suerte ha cambiado para bien, a excepción de la pasada jornada".

Antes de Navidad, el club herculiano tendrá derbi ante el Elche: "No tenemos el partido ante el Elche en mente, antes del derbi hay otras cosas más urgentes, como el partido de Lleida".

"El Lleida es un rival directo en la lucha por la promoción, le gusta tener el balón y la iniciativa del partido y tiene movilidad", añadió el jugador sobre el próximo encuentro del Hércules.

El jugador recuerda que todos tienen que remar en la misma dirección: "Me gustaría tener ese plus de la afición y que nos apoyase, pero no solo a mí, sino a todos. Esto es de todos y necesitamos toda la ayuda. No creo que se me deba exigir más por el hecho de ser alicantino.Yo tengo la misma parte de responsabilidad que si no fuera de Alicante. Para mí es un plus jugar en el Hércules porque ha sido muy complicado llegar aquí, pero todos tenemos que remar al máximo y aportar nuestro granito de arena".

También habló sobre la última derrota del Hércules, el pasado fin de semana ante el Atlético Saguntino: "Durante los partidos escucho algunos silbidos cuando jugamos en casa, y pese a ello nunca me escondo. No señalé a Ismael (Falcón) como responsable de la derrota ante el Saguntino, el fútbol es un juego de equipo en el que todos podemos cometer errores, tanto en ataque como en defensa".