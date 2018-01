Mallorca sigue siendo roja y negra

Google Plus

Debido a las bajas del sancionado Abdón además de los lesionados de larga duración Giner y Lago Junior, el técnico Vicente Moreno ha alineado de inicio al recién fichado Ariday. Una decisión arriesgada que deja entrever la poca confianza (o nula) del preparador en Pol Roigé, Bryan Reyna, James y Cano. Por otra parte, el lateral izquierdo Bonilla regresó al once tras perderse la última cita por acumulación de tarjetas en detrimento de Miguel Núñez.

En el cuadro visitante, Melgarejo recuperó a Manu y Fullana, ambos ausentes por sanción hace siete días en la victoria frente al Formentera (1-0). Señalar que los locales fueron recibidos por 5.000 banderas gentileza no del club sino de un patrocinador.

Primer tramo bermellón

Durante el inicio, en el que el respetable no dejó escapar la ocasión de abuchear al ex bermellón Vallori, ambos conjuntos dejaron claro la importancia de los puntos en juego. En el minuto 9, una salida providencial de Reina abortó el intento de Hugo Díaz y pasado el primer cuarto, Cedric disparó a las manos de Aulestia. Luego, un tiro de Ariday se marchó al limbo.

En el 29, Alex López no llegó por cuestión de centímetros a rematar un gran servicio de Bonilla y poco después, a otro pase de Ariday. Los de rojo y negro apretaban acorralando a su rival en su propia área. Así, un saque de esquina rematado por Raíllo estuvo cerca de romper el empate inicial. Posteriormente, Àlex López malgastó otra buena oportunidad.

Acierto balearico

Sin embargo, fueron los visitantes quienes cobraron ventaja cuando un pase lateral del capitán Guasp sorprendió a Reina tras un amago de despeje de Marc Pedraza. Ver para creer. Los blanquiazules se adelantaban en el minuto 42 sin haber disparado a puerta. Para los curiosos, señalar que la diana es la primera que encaja el RCD Mallorca S.A.D como local en Son Moix frente a un equipo balear en toda su historia.

Reacción barralet

Tras el intermedio, los anfitriones botaron al pasto con la intención de remontar el marcador. En el 48, una gran acción personal de Joan Sastre acabó con un disparo del lateral al palo. Entonces, apareció el debutante Ariday para, con una gran calma, controlar el rechazo y colocar el esférico al fondo de las mallas de Aulestia. Seis más tarde, el cancerbero balearico despejó con apuros un chut de Àlex López si bien nada pudo hacer en el 57 cuando Salva Sevilla conectó un obús desde la frontal para poner en ventaja a los de Son Moix.

Un final de infarto

Una vez superada a la hora de juego, un testarazo de Raíllo a la salida de un córner se marchó fuera. En el 70, el trencilla perdonó la roja a Sergio Sánchez tras un empujón en una tangana solventada con una simple amonestación. Y uno más tarde, llegó el empate con un remate del que tuvo que ser expulsado en una acción originada después de un inexistente saque de esquina y que dicho sea de paso, a más de uno nos recordó a la diana encajada la semana anterior en Santa Eulalia.

Cuatro minutos después de la igualada, Àlex López desvió a la red una gran asistencia desde la banda izquierda de Ariday. El catalán celebró el tanto señalando el escudo mientras miraba, desafiante, a los 900 aficionados foráneos ubicados en un lateral del Gol Sur, entre los que estaba el Presidente Ingo Volckmann. Dos después, Gerard Oliva reemplazó a Guasp. En el 85, el lesionado Fullana dejó su sitio a Julio Delgado. Vicente Moreno, por su parte, reforzó su zaga dando entrada a José Àngel por Cedric antes de sustituir a un Salva Sevilla que abandonó el verde entre una gran ovación de los presentes.

Kike López malgastó un libre directo en el descuento para firmar tablas. Posteriormente, Aulestia impidió la diana del guineano James tras un grosero error de Vallori. No importó, Mallorca (al menos de momento) sigue siendo roja y negra después de un derbi en el que hay que destacar el magnífico comportamiento de ambas aficiones.

