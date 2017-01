Previa RB Linense- Extremadura: tres puntos de oro

Hablar de fútbol español fuera de nuestras fronteras implica, en la mayoría de los casos, recurrir a clubes de élite y máximos exponentes del mismo. Nuestro país, en este sentido, suele llamar la atención de los foráneos por la pasión con la que se vive el deporte rey. La era tecnológica ha permitido, entre otras cosas, que "La Liga" pueda ser disfrutada en cualquier rincón del globo, convirtiéndola en un escaparate mundial de formas de vivir, entender y exponer el talento con el balón.

Sin embargo, hay otro tipo de público para el que la palabra fútbol significa algo muy diferente al "fútbol mediático". Aficionados que viven, respiran y piensan al respecto, en un plano radicalmente distinto. Una estirpe de espectadores para los que hablar del deporte rey es sinónimo única y exclusivamente de Segunda B. Amantes del fútbol cuyas retinas están impregnadas de momentos que, pese a haber tenido poca trascendencia a gran escala, perduran durante mucho tiempo.

El partido de la primera vuelta entre Extremadura y Linense se decidió por uno de "esos momentos". Cuando el estadio Francisco de la Hera ya pensaba en el descanso apareció Willy, "carterista profesional" en áreas ajenas, para arrebatársela al central Olmo y acto seguido poner el 1-0 en el marcador. Sólo bastaron unos segundos para alterar el marcador, un instante lo suficientemente bien aprovechado como para lograr los tres puntos y cambiar para siempre el signo del encuentro.

En el Municipal de la Línea se medirán dos equipos presos de su necesidad de ganar y se abrirán 90 minutos repletos de momentos y posibilidades que aprovechar y hacer eternas.

Mantener la línea

Juan Sabas en rueda de prensa. | Foto: Carlos Gómez

Los días transcurren con agitación en Almendralejo y el equipo azulgrana sigue alternando sensaciones positivas con presentaciones de nuevos futbolistas. El "efecto Coinsa" ha revolucionado la ciudad, el equipo ha respondido en el inicio de la segunda vuelta y como muestra de ello, dos autobuses de aficionados acompañarán al equipo en el Municipal de la Línea.

Tras el empate ante el Villanovense y la espectacular victoria frente al Jumilla, el técnico Juan Sabas prefiere mostrarse cauto ante cualquier arrebato de euforia " fuera del vestuario la euforia no me importa, pero dentro hay que tener los pies en el suelo sabiendo que no hemos hecho nada hasta ahora. Sólo hemos logrado dos resultados positivos que no nos han sacado de ningún apuro. Tenemos una situación muy complicada y hay que ser serios, seguir trabajando y seguir remando".

Para el encuentro, el madrileño no podrá contar con el lateral Sergio Rodríguez, por acumulación de amarillas, ni con las últimas incorporaciones, Renzo López y Gabo. Se ha caído a última hora Richard Boateng, uno de los hombres que más está dando que hablar en el "nuevo Extremadura" y que sigue arrastrando molestias físicas.

La convocatoria para el partido ante la balona es la siguiente: Doblas, Fuentes, Josu, Ismael, José Rodríguez, Pierre, Fall, Willy, Walter, Carlos Ruben, Manu, Javi Pérez, Zamora, Agudo, Diego, Manchón, Ganfornina y el jugador del filial Perera.

También prefiere huir de la eufora uno de los fichajes del club para la segunda vuelta, el meta Toni Doblas "el fútbol es muy bonito cuando se gana. Al igual que cuando se pierde no te puedes venir abajo, cuando se gana, no se puede venir arriba. A pesar de los resultados, seguimos en descenso. Hay que ir allí con todo, con confianza pero sin confiarse".

Para el sevillano son tres puntos cruciales y para lograrlos se ha de empezar con desde la línea defensiva "el objetivo de todos, no sólo el del portero, es que nos metan el menor número posible de goles y desde esa solidez defensiva intentar conseguir algo positivo".

Lograr la primera victoria del año.

Fuente: RB Linense oficial

El 2017 ha comenzado con sinsabores en la Línea. Tres puntos de los últimos quince posibles y tan sólo un gol conseguido en las últimas cinco jornadas es el bagaje de la Balona este "tramo de desaceleración". Sensaciones distintas las que arrastran los locales y que contrastan con el positivismo extremeño.Sin embargo, los locales cuentan con una baza: el entrenador albinegro Julio Cobos, viejo conocido del fútbol extremeño y que puede ser un factor determinante en el devenir del encuentro.

Un equipo local que tratará de cambiar la dinámica de las últimas semanas y brindar la primera victoria del año a su público. Juan Sabas es consciente de la peligrosidad que el rival entraña, aunque prefiere centrarse en la labor de su equipo " es un equipo muy difícil que no está encajando goles actualmente y que para nosotros supone un escollo importante en nuestro camino y nuestro reto para sacar esto adelante. Me gusta confiar en lo que tenemos, creo que tenemos un bloque importante y tenemos que tener el optimismo suficiente para poder sacar esto adelante. Los que se suban al bus son los héroes que nos tienen que dar la alegría".

La Balona tratará de conseguir una victoria que se antoja, ante todo, balsámica debido a la delicada situación que atraviesa tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo.

La polémica protagonizada por el jugador linense Javi Gallardo ha sido protagonista durante los últimos días y el club, finalmente, ha decidido apartar al lateral. Todo viene tras la negativa del jugador de acudir como testigo en el juicio entre el secretario técnico del Algeciras "Yiyi" y el canterano albinegro Álex Trujillo, tras a un altercado entre éstos dos durante el IV Trofeo Mancomunidad "Campo de Gibraltar" en el mes de Agosto.

Para el encuentro ante el Extremadura, Cobos, tiene "tocados" a algunos miembros de su plantilla como son los casos de Gato, Canario y Álex Rubio, aunque estos dos últimos podrían estar ya disponibles.

Respecto a su rival, Toni Doblas afirma que en una competición tan igualada, las estadísticas previas no sirven "conozco a Cobos de enfrentarme a él y con el cambio de entrenador intentarán cambiar la dinámica. Es un equipo que empezó jugando muy bien al fútbol y consiguiendo muchos puntos, pero son dinámicas y la que tienen ahora no es tan buena. Esperemos que desde la humildad seamos capaces de competir y traernos algo bueno para Almendralejo. Tú dependes de tu equipo, que tu equipo esté bien y en eso tenemos que estar, en motivarnos nosotros. El rival cuenta, claro que sí, pero no tenemos que ser menos que ellos"

Pérez Mulay, árbitro del encuentro

El encargado de dirigir la contienda será el colegiado Sergio Pérez Mulay, del comité madrileño. De 33 años y natural de Madrid, la actual es su quinta campaña en división de bronce.

Posibles equipos iniciales

RB Linense: Óscar; Bauti, Rulo, Olmo, Mario Gómez, Ismael Chico, Juampe, Carlos Selfa, Francis Ferrón y Estoico y Zamorano.

Extremadura UD: Doblas; Manu, José Rodríguez, Zamora, Josu; Fall, Javi Pérez, Walter Fernández, Carlos Rubén, Willy y Pierre .