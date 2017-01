Duelo de gladiadores en `El Romano´

Previa AD Mérida - UD Melilla

Este próximo domingo se vivirá uno de los encuentros más vibrantes de la jornada entre la AD Mérida y la UD Melilla desde las 12:00 horas. El Mérida quiere reengancharse a la zona alta con ua victoria que haga olvidar el 4-0 de la ida y que les dé fuerzas para seguir en la lucha por el Play-off. La UD Melilla está a tan sólo un punto del Play-off y una victoria puede ser clave para colocarse en los puestos que permiten jugar la liguilla de ascenso.

La AD Mérida, ganar para olvidar

Los hombres de Eloy Jiménez no han ganado aún en este 2017, aunque los rivales han sido muy duros: Murcia y Lorca, saldados con un empate y una derrota respectivamente. Los emeritenses no han logrado vencer a dos equipos favoritos para acabar entre los cuatro primeros, y no ganar a los azulinos puede complicar las aspiraciones de los `romanos´.

Por eso la victoria les daría fuerzas y ánimos para seguir luchando, aunque en la ida sufrieron una dolorosa derrota ante los melillenses por 4-0. Sin embargo la AD Mérida de la ida no es la de esta jornada. Mucho ha mejorado tanto en ataque como en defensa.

La pasada jornada perdieron su encuentro ante el Lorca por 2-0, aunque los emeritenses merecieron más y ofrecieron buena imagen. Sin embargo la asignatura pendiente sigue siendo los balones a la espalda de la defensa, que muchos goles les ha hecho encajar.

El técnico Eloy Jiménez podrá contar con sus dos últimos fichajes Rubén Lobato y Diego Cascón; éste último ex-azulino desembarcado recientemente en las filas `romanas´. Sin embargo quizás no entre en la convocatoria al no haber entrenado lo suficiente.

En la rueda de prensa previa al choque Eloy ha confirmado que "están todos disponibles". Sobre el rival ha matizado que hacen muy buen juego de presión y que tienen mucha seguridad defensiva.

La UD Melilla, objetivo asaltar `El Romano´

Los melillenses no conocen aún la derrota en este 2017 y quieren seguir prolongado su buena racha con una victoria que los sitúe en los puestos de Play-off. Josu Uribe tiene a todos los hombres disponibles, incluso Jairo Izquierdo, reciente fichaje en el mercado invernal. A lo largo de la semana Rubén Sánchez ha tenido problemas aunque está ya recuperado. No obstante quizás no sea de la partida al no haber entrenado al 100%.

La pasada jorada los azulinos vencieron a La Roda por 2-1 con goles de Nando y Nacho Aznar. Nando está en un buen momento de forma tras haber marcado en dos jornadas consecutivas. Los unionistas vuelven a tener esa seguridad defensiva que tenían a inicios de temporada, y además han reforzado el ataque con un gran extremo zurdo como Jairo.

Josu no se fía del Mérida y sabe que no será tan fácil como en la ida. Por eso apenas hará cambios en el once en busca de seguir prolongando la racha positiva. Actualmente están a tan sólo un punto del Play-off y saben que una victoria puede ser clave para acabar la jornada entre los cuatro primeros.

La UD Melilla ha convocado a diecinueve jugadores para tener recambios suficientes en caso de una incidencia de última hora.

Posibles alineaciones

AD Mérida: Salcedo, Dani Fernández, Mongil, Paco Aguza, Miguel Marín, Pardo, Antonio Romero, Hugo Díaz, Carlos Rodríguez, Antonio Díaz y Yacine.

UD Melilla: Dani Barrio, Pepe, Jilmar, Sergio Sánchez, Mahanan, Nando, Santi Luque, Borja Prieto, Nacho Aznar, Kiu y Alí Diakité.

Colegiado del encuentro

Jesús Benjumea Álvarez será el encargado de dirigir el encuentro. El veterano árbitro granadino ha dirigido siete encuentros esta temporada mostrando 35 tarjetas amarillas y ninguna roja.

Ha dirigido a la UD Melilla en once ocasiones con cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas. A la AD Mérida la ha dirigido en una ocasión con derrota para los emeritenses. Esta temporada la mayoría de los encuentros que ha dirigido ha acabado en empate.