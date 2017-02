Previa Córdoba B - Villanovense: la esperanza reside en El Arcángel

Google Plus

¿Cuestión psicológica? ¿Física? ¿Es debido a falta de compenetración en la plantilla? ¿O de motivación? Todas estas preguntas rondan los vestuarios de los dos protagonistas de este partido. Ambos lucharán y se dejarán la piel en el campo por conseguir la victoria que les permita abandonar sus malas rachas.

Irregularidad típica de los filiales.

El filial cordobés afronta este partido con hambre de victoria, ya que el empate que cosecharon la pasada jornada en Almendralejo corroboraba su mala racha. Mala racha en la que encadenan cuatro jornadas seguidas sin conocer el triunfo. La última vez que lo hicieron fue en el Cartagonova y contra todo pronóstico. A pesar de esta mala racha, y de no estar pasando por la mejor temporada de su historia, los de Carlos Losada siguen en su línea para pelear por su único objetivo, la permanencia en la categoría. Buscarán dar un pasito adelante hacia su objetivo, aunque saben cómo se las gastan los de Villanueva de la Serena. Son un equipo contencioso y precavido, buscando las acciones de gol seguro. A diferencia de su rival, no buscan llevar la batuta en los partidos, aunque está más que comprobado que esto no es esencial para ganar un encuentro.

En su plantilla se encuentran jugadores destacables a la par que jóvenes, lo que es muy importante. Probablemente el jugador que más resalte sea el delantero natural de Mali, Moha Traoré. Jugador de 22 años y gran envergadura capaz de arrastrar a toda la defensa rival, incluso en posesión del balón. También destaca por su velocidad y potente tiro. Es el máximo goleador del equipo con ocho goles. En la plantilla también destacan jugadores como Quiles, Leto o el centrocampista Esteve. Serán baja en el filial cordobés Mena y Pablo.

Odisea para mantenerse en la parte alta

El Villanovense, por su parte, buscará en El Arcángel su primera victoria en este 2017. Los de Villanueva de la Serena, tras completar una primera vuelta de ensueño, cayeron en picado con el comienzo de la segunda vuelta, en cuanto a resultados. Encadenan seis jornada seguidas sin conocer la victoria, por lo que en Villanueva de la Serena solo se habla de mala racha. A pesar de esta situación el técnico del Villanovense se ha mostrado impasible y tranquilo ante los medios. En la rueda de prensa previa al partido ante el cuadro andaluz, Manolo Sanlúcar ha afirmado que la plantilla se encuentra en un buen estado de forma y no duda de las buenas relaciones en la plantilla, reiterando en varias ocasiones su plena confianza en todos y cada uno de sus jugadores.

El CF Villanovense destaca por ser uno de los equipos más goleadores del grupo, con 37 tantos a favor. A pesar de esto, tan solo han encajado un total de 23 goles. Un dato destacable del club es que los serones han anotado por lo menos un gol en todos los estadios que han visitado excepto en uno, el Colombino. No obstante, solo han conseguido dos victorias a domicilio.

Otro dato que ha resaltado Manolo Sanlúcar como posible culpable de la mala racha es la falta de competitividad de los nuevos fichajes en sus anteriores clubes. Adri Cuevas, por ejemplo, llevaba seis meses sin competir ya que se encontraba sin equipo.

Para el partido el conjunto extremeño contará con la baja de Javi Sánchez y el propio Manolo Sanlúcar que vio la roja en Huelva.

Posibles alineaciones

Córdoba B: Sin definir.

Villanovense: Wilfred, Iván Pérez, Morgado, Rojas, Candelas, Pajuelo, Curro, Mustafá, Jesús Rubio, Álvaro González, Carlos Fernández.