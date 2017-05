Victoria sin premio para el Mérida

Google Plus

El Mérida tenía que ganar y ganó. Hasta ahí todo bien, pero cuando no dependes de ti mismo en la última jornada de liga sabes que puede pasar de todo y así fue. El partido en el Romano de Mérida no fue un encuentro típico para los emeritenses. La afición, aunque no paraba de animar, estaba nerviosa, atenta a los móviles, esperando buenas noticias desde Cartagena.

Pero estas buenas noticias no llegaban. Aún así, los minutos en el romano pasaban y el resultado era de 0-0, incluso con La Roda dominando el encuentro pero sin crear ocasiones claras de peligro. El Mérida disputó una primera mitad con nervios, fallando pases imprecisos, con prisas por marcar pero los manchegos estaban muy bien plantados.

Una de las primeras ocasiones del Mérida fue un remate de Diego Cascón de cabeza tras un buen centro de Lobato desde el lateral izquierdo que se marchó fuera por muy poco. Pero la más clara la tuvo el conjunto romano desde el punto de penalti. Gran internada de Paco Aguza que recuperó el balón, tiró para el área donde recortó y el defensor de La Roda lo arrolló y el colegiado no dudó en señalar penalti. Hugo Rodríguez era el encargado de tirar el penalti pero el Andrés Romero adivinó su lanzamiento.

La Roda llegaba tímidamente al área de Mandaluniz y solo cabe destacar un cabezazo del capitán Megías en la primera mitad, pero el meta romano paró sin problemas mayores. El partido se fue al descanso con el 0-0 en el marcador y el nerviosismo era palpable en el Romano.

Llegaron los goles

Los romanos sabían que tenían que ganar sí o sí y salieron de otra manera a la segunda mitad. Tuvo que ser una jugada a balón parado, que tan bien se le ha dado al Mérida esta campaña, la que abriese el marcador. La jugada del "laboratorio de Eloy" salió a la perfección. Falta en la frontal de área que Hugo Rodríguez en vez de tirar toca raso por el lado de la barrera, sorprendiendo a la defensa de La Roda, y el balón llega a Diego Cascón que con un solo toque centra y Alex Bernal recibe de espaldas a la portería y con sutileza, de tacón, define y pone el 1-0 en el marcador.

El Romano se vino arriba y en la jugada siguiente Alex Díez se metió para el centro y con un gran tiro con la izquierda puso el balón en la cruceta llevándose el aplauso de los aficionados que vieron el balón prácticamente dentro. No fue en esa ocasión pero sí que estrenó su casillero el lateral cacereño en el 70' de partido tras coger un balón dentro del área para poner el 2-0.

Solo cinco minutos después llegó la sentencia. De nuevo con Alex Díez como protagonista que sacó un gran centro al segundo palo para que Diego Cascón hiciera de primeras el 3-0 definitivo que daba la victoria al Mérida.

Desde ese tercer gol, el estadio Romano enmudeció. Los aficionados veían que su equipo había cumplido pero pasaban los minutos y no llegaban buenas noticias desde Cartagena, el partido seguía 0-0. Mientras tanto, Eloy retiró del campo a un Yacine que se fue con una tremenda ovación y que prácticamente se despidió de la que esta temporada ha sido su afición. También dio minutos al guardameta Raúl Bernabéu retirando a un Javi Mandaluniz que también salió ovacionado.

El colegiado señaló el final del partido pero en Cartagena aún quedaban varios minutos por jugar. Los jugadores y el cuerpo técnico estaban en el centro del campo atentos a los teléfonos móviles y los aficionados no abandonaban el Romano. Pero llegó la noticia del final del partido en Cartagonova.

Eloy Jiménez comenzó a aplaudir a su afición. Se cruzó el campo entero dando las gracias a una afición que ha apoyado toda la temporada a su equipo e incluso se podían ver en él lágrimas de emoción. Con Eloy a la cabeza, y sus jugadores detrás, saludaron a sus aficionados y dieron las gracias por el año diputado. Imagen bonita con la que cerró la temporada 2016/17 un Mérida que lo dio todo hasta el último momento.