Previa Extremadura - Córdoba : día uno, minuto uno

Google Plus

El verano va llegando a su fin y el telón de la liga vuelve a abrirse. Reseteadas las emociones de la pasada campaña, el fervor por el deporte rey regresará durante este fin de semana en cada uno de los estadios nacionales. Gradas que rezumarán vida, pasión y ofertarán ese rayo de luz que sólo este deporte puede aportar ante el sombrío panorama de las últimas horas.

En Extremadura, el "show" de la competición de bronce comienza este sábado a partir de las 21:00 y lo hace en el Francisco de la Hera. Extremadura y Córdoba serán protagonistas del primer pulso del año en un feudo almendralejense que ya "huele" a fútbol. Un potente conjunto azulgrana, candidato a todo, frente a un filial blanquiverde renovado, invicto en pretemporada y con ganas de dar la sorpresa. Que empiece el espectáculo.

Iniciar el curso con buenas sensaciones

Mucho han cambiado las cosas en Almendralejo desde el pasado mes de mayo. La alegría por la permanencia derivaba en la ilusión que ha generado el mayor esfuerzo económico de la historia del club. Una plantilla prácticamente nueva, diseñada para alcanzar playoffs y con un "inesperado" cambio en la dirección de orquesta, en favor del técnico Agustín Izquierdo.

Tres meses y 16 fichajes más tarde, la competición oficial regresa al Francisco de la Hera y lo hará frente a los más de 4800 abonados que durante el período veraniego están decidiendo depositar su fe en la "apuesta extrema" azulgrana.

Agustín Izquierdo en la rueda de prensa previa al encuentro. | Foto: Carlos Gómez, Vavel

Una ilusión compartida por su entrenador, que afirmaba en rueda de prensa estar deseando que llegue el encuentro "llegamos preparados e ilusionados y lo único que tenemos que hacer es reflejarlo en el campo. Pueden más las ganas de hacer bien las cosas que cualquier circunstancia".

Un objetivo de alcanzar playoffs y muchas ganas de dar un primer paso exitoso "más exigencia que tenemos nosotros, no la tiene nadie. Todo el mundo quiere empezar bien. Jugamos en casa y nuestro objetivo es lograr los 3 puntos, no pensamos en otra cosa"

Para el partido frente al Córdoba el murciano cuenta con toda su plantilla al completo, a expensas de la evolución de Fran Miranda que arrastra molestias "puede haber uno o dos cambios, pero el once va a ser más o menos en que estamos viendo en estos partidos de pretemporada".

También reflejaba la ilusión y progresión existente en la plantilla uno de los fichajes del verano, el canario Airam Cabrera, quien afirmaba no sentirse obsesionado por inaugurar oficialmente su cuenta anotadora "va siempre por rachas. Es importante pero tampoco hay que volverse loco, porque puedes entrar en un bucle de falta de confianza que no te lleva a ningún lado. Tengo cierta experiencia en esto y sé que los goles llegarán, porque es lo que he hecho toda mi vida y lo que, seguramente, seguiré haciendo".

Sacar algo positivo

Foto: Córdoba oficial.

El Córdoba, por su parte, llega a Almendralejo con las buenas sensaciones que otorga el haber finalizado invicto su periplo de pretemporada. Cinco empates (uno de ellos en Azuaga) y dos victorias ante Martos y Real Jaén, son el bagaje de un filial que cuenta en la temporada actual con muchas caras nuevas.

Hombres como Julio Algar, Marcos Drommel, Laro Setién o el ex- del Jaén, Alberto Aguado, integran la lista de las 14 incorporaciones con las que cuenta, hasta la fecha, el conjunto blanquiverde para el curso 2017/18.

Un filial que llega al Francisco de la Hera una semana después de que el primer equipo se adjudicase el Trofeo Ciudad de Almendralejo y que, tal como afirma Agustín Izquierdo, sigue las pautas del mismo " es un equipo muy parecido al que jugó la semana pasada ante nosotros. Mismo modelo de juego, mismo sistema, misma manera de interpretar los partidos. Tiene chicos con mucho talento y muy rápidos. Para que la gente se haga un poco la idea, es prácticamente un calco del primer equipo".

Pasada campaña

Foto: Alberto Lorite, @EXT_UD oficial

Extremadura y Córdoba se veían las caras en las jornadas 6 y 25 durante el curso 2016/2017 con idéntico resultado: 0-0. El partido de la primera vuelta se disputaba en septiembre en el Nuevo Arcángel y los dos equipos gozaban de numerosas alternativas. La ocasión más clara recaía en las botas de Willy, que a puerta vacía la enviaba a las manos de Marc Vito.

En el partido de la segunda vuelta, disputado en febrero en el Francisco de la Hera, las inclemencias meteorológicas se hacían con el protagonismo. Un partido áspero y deslucido en el que el hoy guardameta azulgrana, Marc Vito, se erigía como un coloso para mantener su puerta a cero.

Bueno Prieto, árbitro del encuentro

El partido estará dirigido por el colegiado Fernando Bueno Prieto. De 28 años y natural de Madrid, la actual será su cuarta campaña en división de bronce. El año pasado arbitró a los azulgrana en la jornada 13 frente al Granada B (1-1).

Posibles equipos iniciales

Extremadura UD: Manu García; Álex, Aitor, Borja, Candelas; Zarfino, Pardo, Kike Márquez, Jairo; Jesús Rubio y Airam Cabrera.

Córdoba CF "B": Llamas, Eric, Kevin, Julio Algar, Marcos Drommel, Hornero, Aguado, Waldo Rubio, Laro Setién, Vera y Víctor Díaz.