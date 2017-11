El Romano se resquebraja

Google Plus

Todo parecía marchar según lo planeado en el Estadio Romano. La llegada del frío no había mermado ni la ilusión de la afición por ver a su equipo, ni las ganas de los jugadores por seguir sumando de 3 en 3 en su casa. A pesar de la mala cara del equipo a domicilio, los seguidores romanos no faltaban a su cita.

Esta vez, Nafti optó por dejar fuera a Michele Diana y retrasar a Javi Chino a su posición. A pesar de las dudas, Aguza siguió ejerciendo en la zaga central, con Kike Pina e Iván Pérez a ambos lados. Donde el entrenador no tenía demasiadas opciones era en la medular. Julio De Dios fue el elegido para suplir a Chino como pivote defensivo, con Santi Villa y Javi Hervás por delante. Pero, sin duda, la gran sorpresa de la alineación se encontraba en la banda izquierda. Contra todo pronóstico, Kiu se coló en el once titular, a pesar de que se había tirado toda la semana tocado e incluso con momentos donde se le presuponía descartado de la convocatoria. Cerraban el once Jokin Esparza de extremo derecho y Javi Gómez en la delantera.

Como hemos señalado, todo iba según lo esperado en la capital extremeña. El Mérida presionaba alto la salida de balón del contrincante, y dicha intensidad dio resultado en el minuto 8, cuando el linier anuló un tanto a Esparza por un discutido fuera de juego. Se trataba de un adelanto de lo que sucedería tres minutos más tarde, cuando una de las primeras combinaciones claras del Mérida derivó en remate de Javi Gómez en el primer palo tras un centro de Iván Pérez. Tranquilidad en la grada: el equipo marcaba, el equipo respondía.

Las bajas de Juanlu Hens, Chema Mato y Alex Bernal no le impidieron a los emeritenses dominar el mediocampo y cortar de raíz cualquier iniciativa que quisiesen emprender los de Alberto González en esa zona. Sin embargo, la mala suerte volvía a cernirse sobre el Mérida. En el minuto 23, un choque fortuito del delantero Javi Gómez con un contrario lo tiró al suelo. El estadio enmudeció, y en el banquillo, a pesar de que se presuponía que no era nada grave, se temían lo peor. El autor del gol se levantó, y la sensación que daba era la de poder continuar, pero dos minutos más tarde pidió el cambio, siendo sustituido por Esnáider.

A partir de aquí, el destino cambió el guion al que estaban acostumbrados los espectadores del Romano. Cedieron el balón a El Ejido y apenas conseguían sobrepasar su línea de defensa. El cambio repentino de delantera parecía haber descolocado al Mérida, quien vio llegar el empate en el minuto 38 a raíz de un córner mal defendido. El balón se paseó por el área chica, y Lolo González, oportunamente colocado en el segundo palo, mandó el balón al fondo de la red.

Tras el descanso, los emeritenses seguían dando la misma imagen, por lo que su entrenador intentó darles frescura con la entrada de Mustafá por Jokin. Julio De Dios fue apercibido en el minuto 20 de la primera parte, pero parecía habérsele olvidado puesto que continuamente se jugaba la segunda. Finalmente, acabó siendo expulsado en el ecuador de la segunda mitad por doble amarilla al zancadillear a Echu cuando se iba solo contra el portero. Dos minutos después llegaba la remontada de El Ejido de la mano de, precisamente, Echu tras un centro de Alfonso procedente de la banda izquierda.

Los andaluces veían cada vez más cerca el objetivo de conseguir la victoria fuera de casa. Los pitos e increpaciones de la grada romana al árbitro (y, a veces, a sus propios jugadores) no conseguían ponerles nerviosos. Volvía a actuar Nafti agotando el último cambio que le quedaba. Le dio descanso a Kiu y metió más dinamita arriba con el delantero Hugo Díaz.

La roja directa a Lolo González en el minuto 81 parecía poder darle alas a los de Nafti. A raíz de esto, el Mérida siguió intentándolo aunque sin mucho éxito, puesto que la mayor parte de sus llegadas acababan en las manos del portero rival. Tras una triple ocasión de los locales, la más clara de este tramo, el premio a dicho esfuerzo llegaría recién cumplido el minuto 90 con gol de Hugo Díaz. Parecía que el partido acabaría en épica para los romanos, pero las fuerzas flaqueaban y Escudero Marín pitó el final antes de los 5 minutos añadidos. El encuentro finalizó con reparto de puntos pero con sensación de derrota para los emeritenses.

Con Javi Gómez lesionado a la espera de pronóstico, Julio De Dios expulsado y Hugo Díaz cumpliendo ciclo de amonestaciones, el franco-tunecino afronta la siguiente jornada ante el Melilla con tan solo 14 jugadores del primer equipo. Vista la plantilla tan corta que posee el Mérida, lo único que puede hacer Nafti es tratar de insuflarles motivación a sus jugadores de cara al Tourmalet que se les avecina.