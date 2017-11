CF Lorca Deportiva - Las Palmas Atlético: punto de inflexión

Google Plus

Edu Lemes

Imagen de archivo | Edu Lemes VAVEL

Probablemente uno de los partidos con más situaciones en juego este fin de semana. El partido que abre la jornada liguera en el grupo cuarto de la Segunda División B será un duelo frenético y enérgico. Equipos que se juegan los muebles, la cocina y casi que la casa entera. El Lorca Deportiva es el décimo-noveno clasificado del grupo, con un punto más de Las Palmas Atlético que es el último clasificado. Los amarillos están a diez puntos de la salvación, los de Lorca a nueve.

Cambio simultáneos

Ambos equipos con nuevos técnicos en sus banquillos el fin de semana pasado ya reflejaron algunos cambios notorios y de mejoría. El ex-técnico de La Roda, Mario Simón optó la semana pasada por terminar con al defensa de cinco miembros con al que venía acostumbrando el Lorca a jugar. El Lorca le jugó de tú a tú al Granada B, uno de los serios candidatos a ocupar los puestos altos de la tabla.

Por parte del conjunto de Juan Manuel Rodríguez no hubo cambios en el sistema táctico sobre el terreno de juego, pero si optó por sacar el once 'estrella', el once con el que toda afición amarilla rezaba por ver en el Anexo. Hizo un cambio táctico sobre la posición de Artiles en el terreno de juego, dándole un papel muchísimo más importante y desequilibrante, lo movió a la media-punta, donde el jugador hizo un partido de diez. La jornada pasada, la UD Las Palmas Atlético mostró una cara que nunca había mostrado esta temporada, luchando todos y cada uno de los balones.

¿Cómo llegan?

Las Palmas solo acumula una victoria en todo el campeonato, siendo colista con siete puntos, un punto menos que el Lorca, tal y como comentábamos antes. Está claro que el club no pasa por su mejor racha, pero la llegada de Juan Manuel al banquillo hará que no realicen este viaje en vano, si no que intentarán llevarse los tres puntos del Artés Carrasco. El técnico gran canario todavía sigue 'a exámen' y es que a pesar de la buena imagen dada el pasado fin de semana, la situación es tan crítica que impide a los aficionados mirar más allá de todos los escombros.

Los Lorquinos al igual que el conjunto canario, solo suman una victoria durante el curso, pero con un empate más, lo que les hace colocarse una posición por encima del filial amarillo. La llegada del técnico Mario Simón ha llegado como un chorro de agua fresca, pero la prueba de fuego de la 'resurrección' del equipo es este fin de semana frente a su afición en el Artés Carrasco.

Posibles alineaciones

Lorca Deportiva: Simón, Argachá, Juanjo, Lulu, Urzaiz, Momprevil, Javi Saura, David Álvarez, Cañadas, Luismi y Carrasco.



Las Palmas Atlético: Alex Guanche, Azael, Álvaro, Alex Suárez, Diego, Benito Ramírez, Pablo, F. González, Erik, Carlos Cabrera y José Artiles.