CF Villanovense - Las Palmas Atlético: ganar para seguir luchando

Google Plus

Edu Lemes

Imagen de archivo | Edu Lemes VAVEL

Hace jornadas que venimos recalcando lo tremendamente competitivo que es este grupo cuarto de la Segunda Divisón B, y otra prueba de ello es la heroica que está logrando la 'vela chica' de la UD Las Palmas. El equipo canario era el último clasificado de la tabla y a trece puntos de la salvación, pues la situación hoy es bien distinta, pues aún habiéndose enfrentado a algunos de los gallitos del grupo, el filial amarillo está a solo cinco puntos de la salvación.

¿Cómo llegan?

El Villanovense está pasando por una de las peores rachas de la temporada. Lleva 5 jornadas seguidas sin ganar, y anotando pocos goles. Ha realizado varias incorporaciones en este mercado invernal que han ilusionado a la afición (Diego Sánchez, Álvaro González...) pero están a la espera de resultados, aunque todavía no han saltado las alarmas. El Villanovense actualmente se está viendo necesitado de puntos. La situación con respecto a la temporada pasada es muy diferente, pues hace un año, el objetivo claro era el playoffs de ascenso tras una estupenda primera vuelta, pero este año, el objetivo parece otro muy diferente, no sufrir para la salvación. De hecho, el cuadro entrenado por el asturiano Iván Ania no marca en su estadio desde el pasado 26 de noviembre, cuando logró vencer al Extremadura.

La situación amarilla es muy diferente respecto a la vivida en Villanueva de la Serena, pues el equipo canario viene en racha, de los últimos cinco partidos, ha conseguido ganar cuatro y perder por la mínima frente al CD El Ejido 2012. Los de Juan Manuel Rodríguez han demostrado que son capaces de competir con creces en la categoría, logrando ganar al Écija en su estadio, tras más de un año sin perder allí, también logró vencer al UCAM y Melilla, ganando con una muestra de intensidad y calidad a partes iguales. Quince de los últimos dieciocho posibles, son una buena muestra del momento por el que están pasando.

¿Quién no podrá jugar?

La única baja confirmada por parte del conjunto extremeño es la del lateral derecho Óscar Arroyo. Por el momento no se ha confirmado ninguna otra baja por parte del conjunto de Iván Ania.

El conjunto de Juan Manuel Rodríguez ha viajado sin el delantero Erik Expósito, que ha sido reclamado por Paco Jémez para el partido del primer equipo frente al Valencia FC.

Posibles alineaciones:

CF Villanovense: Leandro, Javi Barrio, Tapia, Espín, Javi Sánchez, Pajuelo, Kamal, Jacobo, Dieguito, Annunziata y Diego Sánchez.

UD Las Palmas Atlético: Guanche, Fortes, Arencibia, Álex Suárez, Valerón, Josemi, Fabio, José Artiles, Agoney, Benito y Aythami.