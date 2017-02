El Astorga mantiene las distancias

El Atlético Astorga sumó un triunfo fundamental en sus aspiraciones ante un Real Ávila, que mereció mejor suerte debido a su empuje y sus buenas oportunidades. Sin embargo, los tantos anotados por Diego Peláez al cuarto de hora y el de Tejedor en los compases iniciales, fueron suficientes para dar el triunfo al cuadro maragato. Con este resultado, los pupilos de Paulino Martínez Soria mantienen la distancia de cuatro puntos con la Gimnástica Segoviana en la lucha por la primera plaza.

Jimeno y Paulino, con lo esperado

Las buenas sensaciones mostradas invitaban al optimismo para un conjunto que debe sumar de tres en tres en casa para evitar problemas innecesarios a final de temporada. José Manuel Jimeno optó por mantener al bloque de jugadores que le están dando buen resultado con el único objetivo de tratar de sorprender al Atlético Astorga. De este modo, estos fueron los once elegidos por el técnico del conjunto rojillo ante el cuadro maragato: Julen Itxaso; Adrián Garrido, Josito, Carlos Pascual, Llorián; Ángel Encinar, Jesús Sánchez; Edu Martín, Javi de Mesa, Isma; Iván Vila.

Muchos problemas se está encontrando Paulino Martínez Soria en las últimas fechas por culpa de las sanciones y lesiones que están asolando al cuadro maragato. El preparador verde no pudo contar en esta ocasión con Víctor, Isma, Juan Bardal y Roberto Puente, cuatro jugadores que deberían resultar indispensables en el esquema de juego. Así las cosas, el técnico manchego apostó por estos efectivos para defender la elástica astorgana en tierras abulenses: Pablo Tejedor; Emilio Iglesias, Tejedor, Franco, Modia; Marcos Blanco, Héctor Taranilla; Diego Peláez, Jorge, Raúl Vallejo; Javi Amor.

Diego Peláez señala el camino

La meteorología no acompaña en Castilla y León y eso lo sufren, y de que manera, los campos de juego. El Estadio Adolfo Suárez no es una excepción y presentó un terreno de juego irregular que marcó notablemente el desarrollo del juego. Si bien, eso no evitó que las ocasiones se sucedieran en las dos metas. El primero en intentarlo fue Iván Vila, con un remate que obligó a intervenir a Pablo Tejedor, que se chocó en la acción con el poste. La respuesta maragata no tardó en llegar con un disparo de Javi Amor, que se marchó por encima del travesaño defendido por Julen Itxaso.

El que sí iba a acertar con el portal del Real Ávila era el capitán del Atlético Astorga. Diego Peláez, que vive un momento de forma envidiable, recogió un servicio de Jorge a más de 30 metros de la portería y colocó el balón en la escuadra. El conjunto astorgano se colocaba por delante en el marcador, evitando lo ocurrido en la pasada jornada. El dominio visitante era destacado y prueba de ello fueron las muchas ocasiones de las que dispusieron los pupilos de Paulino Martínez Soria. Pero Raúl Vallejo y Javi Amor no estuvieron acertados sobre el marco defendido por Itxaso.

Aunque el dominio maragato era importante, el Real Ávila no dudó en buscar el gol que significara el empate. En este sentido Edu Martín formó una sociedad interesante con Iván Vila, que a punto estuvo de llevar el empate al marcador. Cuando ya cantaban gol en el Adolfo Suárez apareció Pablo Tejedor para evitar con una impresionante intervención la igualada en el marcador. El conjunto abulense no cesó en su empeño de encontrar el empate y con un disparo al travesaño de Jesús Sánchez y una buena internada de Javi de Mesa que salvó de nuevo Pablo Tejedor a punto estuvo de conseguirlo.

La fortuna sonríe al Astorga

La segunda mitad se inició tal y como había concluido el primer acto, con alternativas para los dos equipos y con la idea clara de que ambos conjuntos debían conseguir un gol. Así, el Real Ávila siguió muy activo en ataque y tuvo una buena oportunidad en las botas de Andrés Llorián, que se encontró con Pablo Tejedor. Acto seguido volvió a llegar la respuesta del Atlético Astorga, instantes antes de que todo recuperara la tranquilidad. Porque eso mismo era lo que favorecía al cuadro maragato en su objetivo de sumar un nuevo triunfo a domicilio.

El juego alocado e intenso que proponía el Real Ávila no le interesaba al Atlético Astorga y eso fue fundamental para que Paulino Martínez Soria optara por mover su banquillo. El preparador manchego hacía debutar a Iván Zarandona, que sustituyó a Diego Peláez, para aportar mayor peso al centro del campo y evitar las acometidas de su rival. Y es que el encuentro en esos minutos pudo desequilibrarse para cualquiera de los dos lados, quizá con más merecimiento para un conjunto rojillo que tuvo una buena opción con el remate de Iván Vila, que atrapó seguro Pablo Tejedor.

Todo hacía indicar que estaba más cercano el tanto del Real Ávila, pero nada más lejos de la realidad. El Atlético Astorga aprovechó al máximo la mejor ocasión de la segunda mitad para sentenciar el encuentro en los compases finales. Un saque de esquina quedó suelto dentro del área y Tejedor no falló colocando el 0-2 y la sentencia en el marcador a falta de siete minutos para el termino del duelo. José Manuel Jimeno dio entrada a varios jugadores ofensivos, pero la victoria caería del lado astorgano que mantendría su portería imbatida en el Estadio Adolfo Suárez.

El Astorga recibe al filial del Mirandés, el Ávila visita a la 'Sego'

No para la competición en el Grupo VIII de Tercera División para los 20 equipos que buscan certificar sus propósitos antes de que sea demasiado tarde. De este modo, el Atlético Astorga retorna a La Eragudina para medirse el próximo sábado 25 de febrero a las 16:30 horas de la tarde al filial del Mirandés. Por su parte, el Real Ávila disputará el clásico de la categoría este próximo domingo 26 de febrero a las 17:00 horas de la tarde en La Albuera, donde se medirá a la Gimnástica Segoviana.