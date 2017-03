Entrevista. Íñigo Lozano: "Tenemos claro que habrá que llegar mínimo a los 48 puntos"

Lozano en un encuentro ante el Amurrio Club | Imagen: Unai Zabaleta

Íñigo Lozano Garai (28/03/1988) es uno de los capitanes del CD Getxo. El conjunto de Fadura no terminaba nada contento con la labor arbitral en el último encuentro ante el Sodupe, en el cual caían por 2-4. Lozano explica que el trencilla "tomó algunas decisiones" que no compartían, "un penalty a favor del Sodupe que no fue y un gol en el que su delantero se ayuda claramente con la mano para meter gol".

A pesar de ello, el "capi" se mostraba cauto y así lo reflejaba en el césped: "hay que mantener la cabeza fría. Las protestas al árbitro normalmente solo te llevan a una tarjeta amarilla, incluso a veces la roja. Es mejor intentar tranquilizar a los compañeros, ya que esta semana tenemos otro partido importante y hay que tener a todos los jugadores disponibles".

Pregunta: Comencemos por lo ocurrido el pasado fin de semana. Derrota ante un rival directo como el Sodupe en casa…

Respuesta: Sí, así es. Era un partido muy importante para nosotros, una victoria nos hacía abrir un hueco de siete puntos respecto a ellos. La derrota sin embargo, les acerca a un solo punto. Por lo menos no perdimos el gol average...

P: En ese encuentro el Getxo terminaba muy cabreado con la labor arbitral. ¿Qué sucedió?

R: Es cierto que no acabamos nada contentos con la labor arbitral. Con 2-1 a favor el árbitro tomó algunas decisiones que no compartimos. Un penalty a favor de ellos que no fue y un gol del Sodupe en el que su delantero se ayuda claramente de la mano para meter gol.

P: El enfado era tal, que desde el club también se sacaba un comunicado criticando lo ocurrido…

R: Algo he oído, pero no he leído el comunicado. Así que prefiero no opinar.

P: En su caso, como capitán, ¿qué papel decidiste tomar, el ser el encargado de apaciguar los ánimos o ser la cabeza visible de las protestas?

R: Aunque a veces es complicado, hay que mantener la cabeza fría. Las protestas al árbitro normalmente solo te llevan a una tarjeta amarilla, incluso a veces la roja. Es mejor intentar tranquilizar a los compañeros, ya que esta semana tenemos otro partido importante y hay que tener a todos los jugadores disponibles.

P: Decíamos que derrota dura, porque finalizaba con una gran racha que llevabais, donde habíais goleado en Azpeitia o ganado en Durango.

R: Si, veníamos de una buena dinámica ganando al Lagun Onak y Santurtzi y empatar contra el Tolosa. Tenemos que quedarnos con que veníamos haciendo las cosas bien y que lo del sábado pasado solo fue un pequeño tropiezo.

P: El equipo se encuentra décimo segundo con 33 puntos, aunque la clasificación está en un puño…

R: Es verdad, la liga está muy igualada. Seguramente otros años con 33 puntos diríamos que estamos en una situación cómoda a estas alturas, sin embargo, las cosas no pintan bien para los equipos vascos en Segunda B y tenemos que estar muy pendientes de eso.

P: A pesar de que mantenéis un margen respecto al descenso, los arrastres podrían jugar una mala pasada. ¿A cuántos puntos hay que llegar para estar tranquilo a final de temporada?

R: Ahora mismo habría tres arrastres de Segunda B. Ojalá las cosas mejoren para Zamudio, Sestao y Amorebieta, pero debemos ponernos en la peor de las situaciones y mirar nuestra clasificación pensando que este año descenderán seis equipos en Tercera División. Tenemos claro que habrá que llegar mínimo a los 48 puntos.

P: Lo que está claro es que esto aún puede dar muchas vueltas. El Zalla hasta hace nada parecía desahuciado y ahora parece que reacciona, el Santutxu tampoco se da por vencido…

R: En esta liga no hay ningún equipo fácil y los resultados que se dan jornada tras jornada los demuestran. Cualquiera puede ganar a cualquiera y ningún equipo se va a rendir a esta el final.

P: En lo personal, ¿qué tal se está encontrando este curso?

R: A nivel de minutos no me puedo quejar. El entrenador está contando conmigo y por ese lado estoy contento. Si hablamos de juego hay ser exigente con uno mismo y pensar que siempre se pueden hacer mejor las cosas. Hay que tratar de ser lo más regular posible a lo largo del año, aunque las temporadas son largas y todo jugador pasa por mejores y peores fases durante ella.

P: Tanto en el vestuario como dentro del campo, ¿el hecho de ser capitán, le exige algo más el míster?

R: Para mí es un orgullo ser capitán de este equipo, sobre todo por el club que se trata. Yo me siento un jugador más dentro del equipo, pero si es verdad que a la hora de tomar algunas decisiones de cuestiones internas, el cuerpo técnico suele consultar con el grupo de capitanes que lo formamos cuatro jugadores.

P: El próximo objetivo para el cual ya están trabajando vuelve a ser un rival directo como la Real Sociedad C. ¿Cómo llegan a este partido?

R: Es un partido importantísimo. La Real marca en este momento el descenso y sería muy importante ganar, aunque sabemos que no será nada fácil.

P: ¿Hay algo que deban cuidar en especial de su rival del domingo?

R: Más o menos lo que suele pasar con todos los filiales. Son jugadores jóvenes, con calidad y con mucha chispa.

P: ¿Qué deben hacer para traerse los puntos de Zubieta?

R: Lo más importante es jugar como un equipo y ser solidarios entre nosotros, lo venimos haciendo todo el año y hay que seguir por ese camino. Tendremos ocasiones para marcar goles y habrá que aprovecharlas.

P: La última, el año que viene, ¿seguirá el Getxo en Tercera División?

R: Por supuesto, somos una familia y entre todos lo vamos a conseguir.