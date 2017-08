Los Cano cumplen un sueño en el Prat

Google Plus

Los hermanos Cano se encargarán de la faceta ofensiva en el Prat. Foto: Oscar Yeste

El AE Prat cuenta esta temporada en sus filas con los hermanos Cano. Jordi y Carlos vestirán la zamarra potablava en una categoría donde también milita el mayor de los tres, Alex, capitán del Europa. Desde VAVEL charlamos con ellos para conocer la experiencia de compartir vestuario con un hermano.

¿Qué significa para vosotros compartir equipo con vuestro hermano?

Jordi Cano: Para mí es un sueño desde pequeño. Compartir vestuario con mis hermanos, tanto con Alex como Carlos, es una ilusión muy grande que me hace. Ya lo era jugar en contra y ahora todavía más.

Carlos Cano: Es algo que llevaba tiempo queriendo. Compartir vestuario con uno de mis hermanos. No ha podido ser con Alex y ahora se ha dado la oportunidad con Jordi y encantado. Encima jugamos en la posición de al lado, es un orgullo.

¿Qué parte de culpa tiene Pedro Dólera que los hermanos Cano jueguen en el Prat?

Jordi: Pedro nos conoce bastante, sobre todo a Carlos de jugar contra él. En mi parte, cuando era juvenil en el Europa me conocía de verme algún partido.

Carlos: Contra Pedro me he enfrentado muchos años y de la guerra que nos hemos dado ya me conocía.

¿Qué destacaría futbolísticamente Jordi de Carlos? ¿Y Carlos de Jordi?

Jordi: Carlos es un jugador como Luis Suárez. Es un delantero guerrillero que encima tiene gol y trae a los defensas locos.

Carlos: Jordi es un jugador eléctrico, desequilibrante. Para mí es un honor tenerlo ya que espero que me de unas cuantas asistencias en liga.

El mayor de los tres hermanos es toda una personalidad en el Europa. ¿Qué le diríais a Dólera para ficharlo?

Jordi: Estaríamos encantados de jugar los tres juntos y a Pedro también le gustaría. Pero bueno Alex lleva muchos años ahí y va a costar sacarlo. Tiene un reto importante de meterse en el Top-3 de jugadores con más minutos en el Europa. Será complicado.

Carlos: Es imposible sacarlo de ahí. Lo más fácil sería ir nosotros para allí, pero de momento va a ser que no (risas).

Hablemos del equipo. ¿Qué motivos os han convencido para llegar a la entidad potablava?

Jordi: El club y el míster. El Prat lleva años estando arriba en el fútbol catalán. Para mí es un salto de categoría para intentar hacer algo más.

Carlos: Sinceramente porque estoy en el mejor equipo de Tercera y al lado de casa.

Ambos jugasteis la pasada temporada en Tercera División. ¿Ha subido el nivel este curso con respeto al pasado?

Jordi: Tanto jugadores como equipos que han bajado a Tercera, lo más normal es que cueste ganar. Lo veremos durante la liga.

Carlos: Sí, por lo que dicen todos los equipos se han reforzado muy bien. Comentan que es una de las Terceras más igualadas de los últimos años.

¿El objetivo del Prat es meterse en promoción de ascenso o ganar la liga?

Jordi: Es hacer la promoción. Ya dijo Pedro que el objetivo es quedar entre los cuatro primeros. Si puede ser primero mucho mejor. Lo intentaremos y espero lograrlo.

Sois muchos los jugadores nuevos que acabáis de aterrizar en la entidad. ¿Está siendo fácil adaptarse a lo que pide el míster?

Carlos: Sí porque con todos los jugadores que han renovado ya había jugado con ellos y eso ayuda. A Pedro también lo conocemos de la Tercera y eso ayuda a adaptarse más rápido.

El curso pasado Fede Bessone nos contó que el vestuario del Prat era el mejor en el que ha estado jamás. ¿Qué tiene este grupo de gente para hacer sentir tan bien a los integrantes de la plantilla?

Jordi: Lo bueno es que muchos se conocen. Tenemos grandes amigos como Ignacio o Padilla que son fantásticas personas que saben llevar muy bien el grupo.

¿Ya tenéis pensada alguna celebración especial entre ambos? ¿O sois más de celebrar el gol con el equipo?

Jordi: La verdad es que no. Vamos haciendo alguna idea sobre cómo puede ser. Cuando sea el primer partido de liga y podamos marcar alguno de los dos haremos lo que nos venga por la cabeza.

Se rumorea que a Jordi le va mucho el postureo. ¿Qué puedes decirnos de ello Carlos?

Carlos: Doy fe de ello. A Jordi le gusta mucho el Instagram. Pose por aquí, pose por allá (risas).

Para ir acabando, ¿qué objetivo os ponéis ambos para esta temporada?

Jordi: Personalmente, marcar muchos goles. Y en cuanto al equipo, quedar entre los cuatro primeros y lograr el ascenso.

Carlos: Ofrecer mucho trabajo y superar mi cifra de goles de hace dos años que fueron dieciséis.

Por último, vamos a hacer una predicción.

Promoción de ascenso: Prat, Vilafranca, Hospitalet, Terrassa.

Descenso: No nos queremos mojar.