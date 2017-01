Google Plus

Carlos Soler trae ilusión al Valencia | Fuente: LaLiga

No corrían por Mestalla precisamente los mejores tiempos en las pasadas semanas. Con el equipo lejos de estar en un buen momento, y con la grada aún poblada pese a aguantar esperpento tras esperpento, no acababan de encajar las piezas y los resultados estaban lejos de ser los esperados. Sin embargo, de la mano de Voro, dio el salto a la titularidad el joven pero ilustre Carlos Soler, y con toda la ilusión de un niño, con su sacrifico y saber hacer, ha logrado contribuir enormemente a que el Valencia recuperase la sonrisa.

Parece difícil de creer que sea un joven de veinte años que ha jugado seis veces en el primer equipo quien haya marcado el punto de inflexión, pero así acabó siendo, o al menos, eso parece. Lo que no se puede negar, es que la aparición de Soler ha aportado una más que necesitada alegría y fluidez en la medular. Su crecimiento estas semanas ha sido vertiginoso, ha pasado de ser un jugador habitual del Mestalla, a ser detenido por una horda de aficionados cada vez que pisa los alrededores del histórico estadio que comparte nombre con el filial valencianista, o las instalaciones deportivas de Paterna. Sin embargo, no solo la afición ché se fija y regocija del joven.

También habrá más de un equipo echándole ya el ojo al centrocampista, lo cual es un grave problema, con una cláusula de rescisión de solo ocho millones de euros. Esta, por contrato, crecería hasta los treinta automáticamente con que juegue cuatro partidos más el joven con el primer equipo, sin embargo, no podrá ser hasta febrero, lo que hace al Valencia vulnerable de cara a la llegada de un equipo con una cartera potente para llevárselo. No obstante, se podría acelerar este proceso, firmando el joven ya su contrato con el primer equipo, que por supuesto, elevaría la cifra de rescisión hasta niveles más lucrativos. Aún así, vista la humildad con la que trabaja y crece el joven, así como lo cómodo que se siente, no parece que éste vaya a dejar la entidad de la ciudad del Turia. El Valencia tiene calidad para rato.