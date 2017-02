El duelo: Orellana vs Gareth Bale

Google Plus

Fuente: La Liga

El choque entre Valencia y Real Madrid nos deparará un duelo muy interesante. Por un lado, Orellana, en racha, demostrando su mejor versión en Mestalla y con la moral por las nubes tras el 2-0 y su partidazo contra el Athletic, en frente estará Gareth Bale quien ha vuelto por la puerta grande tras varios meses lesionados firmando un golazo el sábado frente al Espanyol en su reaparición.

El fichaje de Orellana por el Valencia generó ilusión desde el primer momento, pero también dudas, muchas dudas, nadie sabia a ciencia cierta si de verdad daría su mejor version y eso asustaba en la capital del Turia, pero semanas mas tarde nos damos cuenta que posiblemente vaya a ser una pieza fundamental en el esquema de Voro de cara al tramo mas importante de la temporada.

Gareth Bale, en cambio, empezó fenomenal la temporada pero su mala suerte con las lesiones no ha cesado y ha estado apartado de los terrenos de juego desde noviembre lo cual no le ha permitido mantener una regularidad en el 11 titular de Zizou pero esto no le hace discutible, es un fijo para el francés.

Ambos jugadores y sus equipos prometen darnos espectáculo en el césped de Mestalla, el Valencia necesita los 3 puntos como el comer y el Real Madrid lo mismo, ya que le distanciarían un poco mas de sus perseguidores y le harían acercarse un poco mas a la liga, titulo que no ganan desde 2012.

Orellana - Gareth Bale, Cristiano Ronaldo - Nani, Parejo - Modric... El Real Madrid es claro favorito pero... Mestalla es Mestalla y el Valencia siempre le complica la vida al Real.