Intento de vuelta a la normalidad con la mirada puesta en el Sporting | Fuente: LaLiga

No fue el pasado domingo el mejor día del Valencia. Claro quedó a lo largo de toda la tarde y de la noche, y mucho menos fue bueno el día para el valencianismo, la gran víctima de la situación actual del Valencia. Pues los valencianistas de entrada perdieron en el Vicente Calderón en un encuentro donde la actitud del equipo fue nula, así como su juego, y con ello fueron pasados por encima por un Atlético con las ideas claras y que simplemente le puso más ganas. Además el Valencia al término del encuentro, estuvo cerca de dejar en el estadio a uno de los asistentes del cuerpo técnico, y para cerrar el hat trick, perdió el tren de vuelta a casa.

No obstante, en la élite del fútbol nacional no hay lugar para las lamentaciones. No había tiempo que perder, y tras reconducir la situación, pudo al día siguiente ejercitarse ya en tierras valencianas el combinado ché. Lo hizo a puerta cerrada en Paterna, donde empezó la preparación de cara a un partido que debe estar marcado en rojo en el calendario valencianista. Pues es el Sporting de Gijón el rival ante el cual tendrá que exculparse el conjunto encabezado por Voro. Y la complicadez del duelo reside en lo comprometida que resulta la situación que atraviesa, además de los de la ciudad del Turia el conjunto asturiano, que trata desesperadamente de salvar la categoría.

Penúltimos, con diecisiete unidades, y a siete de la permancia -marcada por los veintitres del Deportivo que justamente derrotó en su feudo el Sporting-, solo la de Osasuna es capaz de empeorar la situación que atraviesan los rojiblancos. Con una grada harta, a nada de explotar, muy malas sensaciones y mucha tensión, los de El Molinón van a Mestalla para jugarse el cuello. Es la oportunidad perfecta para los hombres de Rubi, pues sus dos actuales rivales el Granada y el Deportivo, se miden al Atlético y al FC Barcelona respectivamente. El destino de Valencia y Sporting, pende en Mestalla.