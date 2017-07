Marcelino García Toral: "Todo ha sido positivo: el resultado y, sobre todo, la actitud"

Marcelino posa en su presentación como técnico che | Fuente: valenciacf.com

Marcelino García Toral vivió su estreno como entrenador del Valencia frente al Lausanne y no pudo hacerlo de mejor forma que con una victoria por 0-5. A pesar de que para el asturiano al equipo le “cuesta mover las piernas”, algo que se representó con los errores a partir del minuto 25, el técnico considera que “todo ha sido positivo”. Restando importancia a la goleada, que le alegra, el nuevo inquilino del banquillo che cree que lo más importante es “la actitud que vienen manteniendo los jugadores entrenamiento tras entrenamiento”.

El técnico considera que es “difícil” hacer un análisis del partido frente al equipo suizo. Sin embargo, vio en el campo a un grupo “equilibrado”, pese a los “lógicos” errores habituales a estas alturas de pretemporada, debido a que únicamente llevan cuatro días de trabajo. Además, tras volver a resaltar la “gran actitud” que están mostrando todos los jugadores que realizan el stage en Évian-les-Bains, García Toral destacó la intención de todos ellos para hacer las cosas en el campo como están llevando a cabo en los entrenamientos en el apartado táctico, ya que el técnico cree que es importante “identificarse con una idea de juego”.

Además, Marcelino no se mostró demasiado contrariado por la suspensión del que debería haber sido el tercer partido de pretemporada de los ches frente al Etoile Sportife du Sahel en Túnez. Según ha comunicado el club tunecino, este contratiempo para la preparación blanquinegra se debe a la deserción de los jugadores rivales, que no hay regresado a su país tras disputar un amistoso frente al Olympique de Marsella. Por ello, el técnico valencianista abogó por “intentar buscar una solución”, pero no se mostró preocupado en caso de que sus pupilos no puedan disputar ningún encuentro. De hecho, el entrenador asturiano aseguró que los partidos de pretemporada son “como un entrenamiento”, por lo que el equipo realizaría trabajo de campo y en ningún caso modificaría las ideas del cuerpo técnico.