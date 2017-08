Murillo y Paulista ponen Europa como objetivo

Google Plus

Gabriel Paulista y Jeison Murillo posan junto a Alesanco y Murthy | Fuente: valenciacf.com

Jeison Murillo y Gabriel Paulista han sido presentados oficialmente como nuevos jugadores del Valencia. Después de que el club anunciara ambos fichajes en el día de ayer, el presidente del club, Anil Murthy, les dio la bienvenida a su “nueva casa, a su familia”. El singapurense aprovechó para felicitar al equipo y al cuerpo técnico por los primeros tres puntos en Liga, pero sobre todo “por su esfuerzo y gran trabajo en equipo”. Además, Murthy destacó el buen trabajo, “con paciencia y rigor”, que desde el club se está realizando en el mercado de fichajes.

Murillo, cuyo fichaje por en conjunto blanquinegro era conocido por todos desde hace varias semanas, aseguró que vivió momentos de “ansiedad e incertidumbre” ante la negativa del Inter a dejarle salir. El colombiano, que califica estas últimas semanas de “complicadas”, confirmó que su disposición siempre había sido la de venir al Valencia, pero “por temas externos no podía hacerse realidad”, hasta el día de ayer en el que su fichaje se hizo oficial.

El ex del conjunto nerazzurri, que aseguró que la liga italiana le ha ayudado “mucho”, agradeció la confianza que el club de Mestalla ha depositado en él, además de prometer “trabajo y sacrificio”. El colombiano, que llevará el dorsal "4", se mostró “contento” por la posible llegada de Kondogbia, pero no adelantó si su fichaje se produciría o no. En cuanto a su debut con el conjunto che, Murillo considera “vital” estar siempre a disposición del técnico. El central ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros en el Inter y ha disputado minutos en pretemporada, por lo que estará listo para debutar en el Bernabéu si Marcelino así lo requiere.

Por su parte, Gabriel Paulista, que llevará el número cinco, termina de salir de una larga lesión de rodilla, por la que estuvo de baja tres meses, por lo que todavía tiene que realizar trabajo de refuerzo antes de debutar con el Valencia. El brasileño confirma estar recuperado y disponible en dos semanas, pero tiene que prepararse bien previamente para estar a disposición del técnico che.

El exjugador del Arsenal, equipo que le ha hecho ganar experiencia, agradeció a la directiva del club che la confianza. Además, el central aseguró que habló con Marcelino antes de fichar por el conjunto blanquinegro y que fue la confianza que le transmitió el técnico asturiano la que le llevó a estar en el Valencia. En cuanto a la posibilidad de regresar a la canarinha, Gabriel se mostró centrado en hacerse mejor jugador en el Valencia, para luego poder tener la oportunidad de debutar con la selección brasileña.

Los dos centrales, que acudieron a ver el partido en el que sus nuevos compañeros se llevaron la victoria frente a la UD Las Palmas, se mostraron encantados con la atmósfera vivida en Mestalla. Ambos elogiaron que la afición valencianista estuvo animando a su equipo durante todo el encuentro. Murillo considera el apoyo del público como “un plus más de motivación”, mientras que Paulista aseguró que a final de temporada todos, equipo y afición, estarán “contentos con la clasificación y en Europa”.