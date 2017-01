Roig Negueroles: “No queremos cambios en este mercado pero nunca se sabe”

Foto: Villarreal CF

Una vez más se abre un nuevo mercado de fichajes, en este caso, el mercado invernal y aunque algunas voces entre los aficionados, como hemos comprobado a través de las encuestas en nuestra cuenta de twitter, considera que sería necesario mover alguna ficha en este mes de enero, desde el club aseguran que no se contempla realizar ningún cambio. En esta idea ha insistido, Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, que aseguraba una vez más que la intención es “no cambiar nada” en este mercado, aunque dejaba una puerta abierta: “El mercado está abierto y siempre hay esa posibilidad”, añadía Negueroles.

Sin ninguna duda, uno de los jugadores que más suena para salir en este mercado invernal es Alfred N’Diaye, el centrocampista franco-senegalés no ha encontrado su lugar en el equipo y no cuenta para Fran Escribá, por lo que su salida sería lo más sensato. Sin embargo, el ex jugador bético costó alrededor de siete millones de euros y el club no está dispuesto a perder tanto dinero con este fichaje. Es por esto, que aunque el jugador haya expresado que se quiera ir y buscar minutos, el Villarreal solo aceptará una oferta razonable.

Con respecto a esta situación, Roig Negueroles aseguraba que entiende al jugador, que solo “busca minutos”, pero añadía que de momento no hay ninguna oferta que cumpla las expectativas del Villarreal. “Pero si sale alguna opción buena para las dos partes la estudiaremos”, concluía el consejero delegado.

Por último, Negueroles hizo un repaso a la actualidad amarilla, lamentando la eliminación de Copa del Rey, aunque siempre buscando el lado positivo a la situación: “Esto nos permitirá afrontar la Liga más descansados. Esa es la competición importante, la que da acceso a Europa”, antes de añadir que el club tiene mucha ilusión dispuesta en la competición europea, y aunque la Roma será un duro escollo para conseguirlo, Roig Negueroles aseguraba que el reto ilusiona y la intención es “llegar lejos”.