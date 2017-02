Análisis del árbitro: José Luis González González

Google Plus

José Luis González González. Imagen: www.laliga.es

Normalmente, los partidos entre equipos ‘grandes’ son los que más parece que van a poner en dificultades a los árbitros; no obstante, González González se enfrenta a un duelo en el que se juntan varios factores que pueden complicarle las cosas y ejercer un extra de presión sobre su figura.

Lo más obvio es el precedente del que viene el Villarreal, el escándalo que se generó tras un penalti pitado por Gil Manzano el pasado domingo en el Estadio de la Cerámica y que supuso el 2-2 para el Real Madrid. La polémica que originó esta decisión se vio tremendamente incrementada cuando Fernando Roig aseguró que el equipo arbitral había salido del recinto con bolsas de plástico decoradas con el escudo del conjunto merengue. El Submarino Amarillo está muy crispado y, probablemente, proteste más de lo normal.

Por otro lado, la complicadísima situación de Osasuna hace que los rojillos necesiten luchar cada balón como si fuese el último; un factor que suele desencadenar en un estado de nerviosismo por parte de los jugadores que, injustamente, tienden a pagar los platos rotos con el colegiado. Máxime si tenemos en cuenta que el partido se disputará en El Sadar, con la afición apretando.

No obstante, González González no es ningún principiante y, aunque esta temporada aún no ha tenido la ocasión de pitar al conjunto de Pamplona, sí se ha cruzado con ellos varias veces durante su larga carrera, la última el 27 de octubre de 2013 en el Sánchez-Pizjuán. Sí que ha dirigido partidos del Villarreal en la presente campaña, concretamente dos: un empate (1-1) en el Bernabéu y la dolorosa derrota por 0-2 ante el Valencia en el derbi de la comunidad.

Aun siendo el tercer árbitro con más partidos esta temporada (13), se encuentra entre los cinco que menos penaltis han señalado, con una media de tan solo 0.2 penas máximas por encuentro. También destaca por el corto número de tarjetas amarillas que muestra, de media, en cada partido: 4.6. Estas son las estadísticas más significativas del colegiado castellano-leonés, que tendrá una dura prueba el próximo miércoles en El Sadar.