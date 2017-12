Anuario VAVEL Villarreal 2017: Carlos Bacca, puro gol

Bacca en un partido ante el Atlético de Madrid | Foto: laliga.es

El delantero cafetero llegó a la disciplina submarina el pasado verano tras su paso por el Milan, donde fue un jugador que no cuajó en el sistema del equipo italiano y que también influyó en los malos resultados del conjunto de San Siro.

El 19 de septiembre, el delantero colombiano concedía la primera entrevista tras confirmarse su fichaje por la elástica amarilla, donde le preguntaron cómo había sido su llegada a la ciudad castellonense y cómo se había integrado en el grupo: "Cada vez me siento mejor y por eso estoy centrado en el gol. Estoy contento y doy gracias a Dios por ello", confirmó. "El objetivo debe ser siempre estar centrado en el gol y en poder rematar el trabajo de mis compañeros", añadió.

Sus dos goles hasta ese momento fueron de delantero espabilado, dos goles de nueve de área. No ha perdido el instinto que siempre le ha acompañado. Además, la pareja Bakambu-Bacca está de moda y se les ve cada vez con más sintonía. También se le nota feliz con su nuevo club y su nueva forma de vida. Para finalizar, afirmó en esa entrevista: "La temporada pasada no pude disfrutar del fútbol ni dentro ni fuera del campo. Por eso estoy contento, porque he podido superar eso y he tenido la suerte de recalar en un gran equipo y en una gran familia como es el Villarreal".

Bacca fue el primer jugador de la Liga que anotó en el Wanda

A partir de ahí, Bacca comenzaba con una sequía que le tendría sin marcar un mes. Esa maldición la rompió para poner el gol del empate frente al Atlético de Madrid y así también, pasar a la historia del Villarreal por ser el primer jugador del mismo en marcar en el Wanda. Los amarillos también recuperaron su mejor versión de la mano del colombiano. Con este gol de Bacca en el Wanda, sumó el decimotercero de 16 que habían anotado hasta ese momento los delanteros amarillos. Con los cuatro delanteros del momento, hacían el 81% de los goles totales del equipo. En las temporadas anteriores, nunca las delanteras habían marcado el 81% de los goles de sus equipos. Desde que el equipo había regresado a Primera, no hubo una delantera con tanta influencia.

Volvió a aparecer en un partido importantísimo. Esta vez fue el de Europa League frente al Slavia de Praga, donde se jugaban el liderato del grupo A de la segunda máxima competición europea. El resultado final fue de 0-2, pero lo más importante es que el ariete cafetero fue el que abrió el marcador de camino a la victoria.

El pasado 26 de noviembre, llegaba al Estadio de la Cerámica el que fue su antiguo equipo en la Liga Santander; el Sevilla FC. El fútbol no entiende de amores, y vaya si lo demostró. Antes de la primera media hora de partido, el Villarreal conseguía hacer el 2-0 frente a un Sevilla desconocido. El segundo gol del conjunto amarillo lo anotó el propio Carlos Bacca, el cual no celebró el gol por su pasado sevillista. Finalmente, las cosas se torcieron y el Sevilla pudo remontar ese 2-0 en contra y acabó por llevarse los tres puntos hacía Nervión. El resultado final fue de 2-3.

A principios de mes, Carlos Bacca sufría una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se lesionó a los veinte minutos del partido en Butaque. El atacante colombiano se perdió el partido de Europa League frente al Maccabi y era duda para el partido del FC Barcelona. Por suerte, frente al Maccabi el Villarreal ya tenía el primer puesto del grupo A asegurado y solo se trataba de un lance para los jugadores del submarino amarillo. Bacca no pudo jugar ante el Barcelona, pero sí estuvo presente en las victorias en Balaídos y en Mestalla (donde además anotó).

A pesar de su lesión, el ariete cafetero apuró sus opciones para estar en el partido frente al FC Barcelona, aunque empezó esa semana trabajando al margen de sus compañeros. El mismo Bacca admitió que sus opciones eran "buenas y mucho mejores". A principios de la semana pasada, volvían a sonar las alarmas cuando Bacca no salió a entrenar con el resto de sus compañeros y se temía que podría perderse el derbi del sábado en Mestalla. En principio, se aseguraba desde el club que el delantero colombiano no tenía problemas físicos. Finalmente, Bacca iba a ser vital en el derbi regional frente al Valencia, ya que anotó el tanto que le daría al Villarreal los tres puntos.