Anuario VAVEL Villarreal 2017: Denis Cheryshev, el hombre paciente

El año no empezó nada bien para el hispano-ruso. Denis Cheryshev seguía sin recuperarse de una lesión que arrastraba desde noviembre. Aunque había pasado por quirófano para solucionar sus problemas en la pierna izquierda, ahora era la derecha la que le daba problemas. Un duro varapalo para un jugador con una sonrisa permanente en el rostro.

La temporada anterior no había sido nada fácil para el ruso. Tras regresar al Real Madrid y no contar con minutos para jugar, terminó siendo protagonista por su alineación indebida en Copa del Rey. Ante esta situación, en enero intentó regresar al Villarreal, pero la cabezonería del Madrid en no permitírselo, le llevó a Mestalla. Por fin, en verano regresaba el hijo pródigo, pero lo hacía renqueante de una operación.

Siempre que parecía que Denis arrancaba de nuevo, un inconveniente se cruzaba en su camino. Cuando el 26 de febrero volvió a jugar ante el Real Madrid en el Estadio de la Cerámica, parecía que los fantasmas quedaban atrás. Pero no fue así. Y el ruso no volvió a jugar hasta el mes de septiembre. Un calvario en forma de lesión interminable, que él siempre afrontó con una actitud inmejorable.

Y volvió a marcar vestido de amarillo

La temporada 2014-2015 fue una temporada de ensueño para el extremo. Junto a Vietto, formó una dupla de oro en el Villarreal que le convirtió en la estrella indispensable del equipo. Por eso todos pedían su regreso. Pero las cosas no le han salido tan bien al ruso.

Por fin, en septiembre regresaba al césped del Estadio de la Cerámica. El 14 de septiembre de 2017, el Villarreal se enfrentaba al Astaná en la UEFA Europa League. Y dos años y tres semanas después de su primer gol con el submarino, Denis Cheryshev volvía a celebrar. Volvía a marcar. Volvía a disfrutar. En amarillo. Diez meses después de aquel partido ante el Madrid. Volvía a sonreír. Aunque en realidad, nunca dejó de hacerlo.

Y en ese momento, solo pudo correr, mirar a su afición, la que celebraba más que nadie su regreso y ese gol, señalar al cielo y caer al césped. Cayó de rodillas, boca abajo, mientras no podía contenerse más. Y llegaron sus compañeros. Ellos sabían bien lo que significaba ese gol, y se pusieron encima de él. Sin duda, un momento emocionante para toda la afición. La que más se alegraba de ese momento.

Un nuevo traspiés

Pero eso no fue el fin del calvario. Cheryshev todavía tenía que ir participando poco a poco con el equipo. No se quería arriesgar con él. No podían volver a fallar con él. Por eso sus convocatorias eran semana sí, semana no. Y sus minutos escasos. El ruso debía volver poco a poco, si no quería volver a romperse. Y así fue sumando minutos y convocatorias de la mano de Calleja. Hasta que a principios de diciembre un choque en un entrenamiento le hacía un esguince en su tobillo y le apartaba durante tres semanas del césped. Un nuevo traspiés para su crecimiento.

Una actitud de diez

Denis Cheryshev podría ser descrito de muchas maneras. Las personas más cercanas a él, aseguran que ve el fútbol como nadie. Sus compañeros dicen que es un peso importante en el vestuario y el primero en hacer una broma cada día. Desde el club comentan que siempre está dispuesto a cualquier actividad que le proponen. Él, ya empieza a hablar valenciano. Además de ruso, inglés y por supuesto castellano. Un futbolista con un perfil muy poco habitual. Dicen que es habitual verle con un libro en la mano. Pero sobre todo, destacan su cercanía y saber estar con la afición.

Sin dejar nunca la sonrisa ha superado los baches que le ha ido poniendo este deporte que tanto ama. Una actitud que le ha permitido no caerse nunca hasta el fondo y saber pelear para levantarse ante todo. Una sonrisa que se vio empañada por lágrimas de felicidad después de volver a marcar. Aquellas lágrimas fueron el inicio de una nueva etapa. Desde el botón de reiniciar, ahora solo le queda volver a su mejor nivel. No será fácil. Pero con una sonrisa, todo se afronta mucho mejor. El hombre de la eterna sonrisa. Denis Cheryshev, ha vuelto a jugar en este 2017. Y seguro que será por mucho tiempo.