Análisis de la semana 8 de la NFL

La acción de la semana 8 de la NFL comenzó en el Thursday Night Football con un duelo divisional entre dos de los mejores equipos de la Conferencia Americana. Los San Diego Chargers viajaron a casa de los Denver Broncos para ver quien se quedaba al frente del grupo. Como se esperaba, fue un duelo de lanzadores increíble. Philip Rivers lanzó para 3 anotaciones y casi 300 yardas, mientras que Peyton Manning hizo el trabajo de la manera en que habitualmente lo hace, con 3 pases de anotación y de igual forma casi 300 yardas. La sorpresa aquí, y es un argumento que parece más fuerte que nunca, es que la defensiva de los Broncos hizo un excelente trabajo y ha demostrado ser otro punto fuerte del equipo de Denver, lo cual hace que los Broncos sean el equipo más completo de la liga en esta mitad de temporada. Con un marcador de 35-21 el equipo comandado por Manning se pone al frente de su división y su conferencia como fuerte candidato para hacer el viaje a Arizona por el trofeo máximo de la NFL.

La jornada siguió con otro de los partidos que este año preparó la NFL para hacer en Europa, y los Atlanta Falcons llegaron junto a los Detroit Lions para dar un duelo sorprendente ante miles de fanáticos ingleses en el estadio de Wembley en London. El partido no decepcionó, pues aunque la primera mitad se fue completamente del lado de los Falcons, haciendo que los Lions no pudieran anotar un solo punto, en la segunda mitad el equipo de Detroit hizo lo propio para hacer uno de los mejores regresos de lo que va de la campaña. Los Lions hicieron una blanqueada memorable en la segunda mitad del encuentro y con una patada final lograron sacar la victoria de 22-21. Atlanta cae a un record perdedor casi imposible de recuperar, mientras que los Lions, de manera sorpresiva para la liga y los fans, se han puesto al frente no solo de su peleada división, sino también de la Conferencia Nacional.

Foto: kansascity.com

Ya de regreso a América, los St. Louis Rams iban de visitantes al Arrow Head Stadium para enfrentar a los Kansas City Chiefs. Los Rams comenzaron ganando el encuentro en el primer cuarto con una anotación, pero no pudieron hacer un solo punto en las otras tres partes del partido, y aprovechando tal situación la ofensiva de Kansas comandada por el lanzador Alex Smith y el corredor Jamaal Charles anotaron 34 puntos en lo restante del tiempo para sacar una ventaja inalcanzable para los Rams. Con el resultado de 34-7, los Chiefs sacan otra victoria mostrando que su carrera para un lugar en post temporada será fuerte, aunque sean parte de una de las divisiones más difíciles de la liga. Por parte del equipo de St. Louis, el futuro del entrenador ya se ve desalentador al no poder sacar victorias, pero es difícil pedir mucho con el lanzador Austin Davis, quien era el tercer quarterback del equipo al inicio de la pre temporada pasada y que por lesiones ha tenido que tomar el puesto de titular. Los Rams juegan por orgullo, pero un pase a post temporada a estas alturas se ve prácticamente imposible.

Un novato lanzador hacía su debut en el partido entre los Houston Texans y los Tennessee Titans. Zach Mettenberger, novato de LSU se puso al frente de los Titans para poder probar que él es el futuro en el equipo y poder ganarse el puesto de titular. El debut del novato no fue muy bueno, y la defensiva de los Texans no le hizo el trabajo nada fácil. Mettenberger solo pudo lanzar para un pase de anotación, y fue el único touchdown en el encuentro con un resultado final de 30-16. Por la parte ofensiva de Houston, Arian Foster hizo un trabajo increíble y corrió para 150 yardas y 2 anotaciones, dando una ventaja a los Texans inalcanzable. Los Titans son otro equipo que está orientado totalmente a futuro, pues en este momento es difícil pensar que pueden pelear para un puesto para post temporada, pero los Texans no dejan de sorprender y siguen siendo uno de los equipos más competitivos que pelean por un pase de la Conferencia Americana.

Foto: dailynorseman.com

Un partido que terminó en tiempo extra se llevó a cabo entre los Minnesota Vikings y los Tampa Bay Buccaneers. Un duelo en donde los lanzadores están en etapa de desarrollo, pues tanto Teddy Bridgewater de los Vikings como Mike Glennon de los Buccaneers han dado señales de un brillante futuro, pero aún no están listos para comandar equipos de mediano talento como sus equipos a victorias decisivas. El partido fue llevado a tiempo extra y decidido por el novato defensivo Anthony Barr quien no sólo hizo que el equipo de Tampa Bay perdiera el balón, sino que él mismo lo regreso a anotación terminando con esto el partido y dando una victoria a su equipo de Minnesota. Estos dos equipos son equipos que miran para el futuro, en esta mitad de temporada han mostrado señales tanto de novatos como de nuevas adquisiciones, pero por ahora es muy probable que ninguno haga una carrera por la post temporada, aunque el futuro se vea consolador para ambos.

A casa de los Carolina Panthers, llegaban los Seattle Seahawks, quienes iban en un encuentro obligado para poder recuperarse de dos derrotas que han puesto en duda su capacidad y sus aspiraciones para esta campaña, en la cual buscaban repetir campeonato. En un encuentro sumamente defensivo, en el cuál ningún equipo permitió un touchdown por más de tres cuartos, los Seahawks lograron lo propio a unos minutos del final del encuentro para sacar una ventaja y lograr un marcador final de 13-9. El equipo de Carolina sigue sufriendo en su ofensiva, comandada por un Cam Newton que no ha hecho las cosas espectaculares a las que estamos acostumbrados, y su defensiva tampoco ha hecho lo suficiente para sacar victorias decisivas. Pese a todo ellos están a tope de su débil grupo, y este liderato se decidirá de manera casi contundente en el próximo partido de Thursday Night Football en donde se enfrentan a los New Orleans Saints. Los Seahawks parece que regresan a ritmo, y con su próximo encuentro ante el peor equipo en record de la liga, los Oakland Raiders, están en el escenario perfecto para corregir los errores pasados y regresar a la carrera por su división.

Foto: washingtontimes.com

Otro encuentro entre dos potencias divisionales se dio entre los Cinccinati Bengals y los Baltimore Ravens. Los Ravens han ido de manera tranquila ganando cada encuentro al que se enfrentan, y los Bengals fueron uno de los últimos equipos en perder su primer partido este año, pero han ido haciendo una regresión alarmante en su nivel en las últimas semanas. Andy Dalton no lanzó para anotación, pero comandó al equipo de manera necesaria para sacar la ventaja que nunca pudo alcanzar el equipo de Baltimore. Con una jugada final de parte de los Ravens, Joe Flacco lanzó un pase de anotación a Stevie Smith Sr. el cuál fue anulado por una interferencia ofensiva, y lo cual le quitó la victoria de las manos a los Ravens con un marcador final de 27-24 a favor del equipo de Cinccinati. Esta división se perfila como una de las más peleadas y será un show digno de ver la manera en que los equipos pelearán para coronarse. Los cuatro equipos llevan hasta ahora un record ganador, y ninguno se ha mostrado como mayor respecto a sus otros rivales divisionales.

Los necesitados de victorias Miami Dolphins llegaron en un escenario perfecto ante uno de los equipos más débiles de la liga, los Jacksonville Jaguars. El equipo fue tomado fácilmente, como se esperaba, por el equipo de Miami. El novato lanzador de los Jaguars Blake Bortles ha tenido muchos problemas entregando el balón, y fueron estos mismos problemas uno de los factores que mataron al equipo de Jacksonville. En tres cuartos los Dolphins ya habían sacado una ventaja que no iba a ser alcanzada por el equipo de los Jaguars, y sacaron una victoria con un marcador final de 27-13. Miami está en el momento perfecto para hacer una serie de partidos que pueden ser decisivos para su temporada, pues con el partido de los lideres del grupo Patriots ante el equipo más fuerte de la liga los Broncos, los Dolphins pueden sacar una victoria importante y decisiva para su futuro este año. Los Jaguars por otro lado son un equipo joven y prometedor, pero es esta misma inexperiencia la que los ha dejado cortos en todos los encuentros y es hora de pensar a actuar ahora mismo para no quedar estancados como un equipo promesa pero inconsistente.

Foto: bostonherald.com

En el partido sorpresa de la semana, por la forma en que un equipo se puso sobre el otro, los Chicago Bears viajaron a casa de los New England Patriots para demostrar que su carrera para post temporada iba en serio aunque no lo había mostrado de esa forma en las últimas semanas. El partido sentenció la temporada del equipo de Chicago, no sólo por el hecho de perder el partido, sino por la forma humillante en que sucedió. Los Patriots de la mano del lanzador Tom Brady y el ala cerrada Rob Gronkowski le metieron 38 puntos a la defensiva de los Bears tan solo en la primera mitad, y dejando a Jay Cutler y compañía tan solo con 7 puntos para el momento de irse a vestidores. En el regreso los Bears hicieron dos anotaciones con dos puntos acertados en la conversión, pero eran puntos que ya se iban a la basura pues de nada servían para poder emparejar el partido que quedó con un resultado final de 51-23. Los Pats han regresado de un inicio desastroso para ellos, y se ven de nuevo como una de las potencias de la Conferencia Americana, mientras que los Chicago Bears han dejado ir prácticamente cualquier oportunidad de mostrar resultados contundentes en lo que va del año, pues aunque son un equipo capaz, les ha faltado cerrar partidos importantes, además de que están en una de las divisiones más difíciles de la liga en donde los Packers y los Lions comandan el grupo y no dejaran que se les vaya la oportunidad de post temporada.

Los Buffalo Bills y los New York Jets se enfrentaron esta semana en una temporada que parece perdida para el equipo de New York, pero sorprendentemente prometedora para el equipo de Buffalo. El lanzador de los Jets Geno Smith lanzó 3 intercepciones en tan solo el primer cuarto, lo cual hizo que el entrenador Rex Ryan lo sentara a favor de Michael Vick, quien hizo lo propio y lanzó también para 3 intercepciones en el tiempo que estuvo en el partido. Los Jets han sentenciado este año, y el futuro de Rex Ryan no se ve diferente. Los Bills sacaron una victoria con un marcador final decisivo de 43-23, y sorprendentemente están pisando los talones de los Patriots para la cabeza de su grupo. El lanzador Kyle Orton ha hecho más que suficiente para sacar al equipo, mientras que el novato receptor Sammy Watkins ha sido decisivo para esta temporada y para el equipo de Buffalo, el cual no deja de avanzar hacia delante y que peleará hasta el último partido por ese pase a post temporada que les ha hecho falta desde hace tantos años.

Foto: foxsports.com

Uno de los partidos con más expectativa de la semana se llevó a cabo entre dos equipos ganadores y lideres de división, los Arizona Cardinals recibían en casa de los Philadelphia Eagles. Ambos equipos llegaban con solo una derrota y querían mejorar el resultado de sorprendente record. Ambos equipos mantuvieron muy parejo el partido, pero los castigos de parte de los Eagles, y un error letal al final del partido de parte de Foles le dio la victoria de 24-20 al equipo de Arizona. Nick Foles y Carson Palmer, ambos lanzadores de los equipos en cuestión lanzaron para 2 anotaciones y tuvieron un partido muy sólido, pero al final los Cardinals dieron lo necesario para llevarse esta victoria en casa, y con esto quedarse al frente de su cerrada división y mostrando que vinieron para quedarse como contendientes este año. Por otro lado, los Eagles tendrán que hacer más trabajo pues comparten el liderazgo con los Dallas Cowboys, y será un final digno de verse entre ambos equipos para el final del año.

Los Oakland Raiders, quienes aún no han ganado su primer partido del año, viajaron a Ohio a enfrentar a los locales Cleveland Browns, esperando quitar esta racha históricamente mala para el equipo californiano. Desafortunadamente para ellos, su primer victoria sigue a espera de lo que haga el equipo de Oakland. Los Browns no dejaron que el novato lanzador Derek Carr lanzara un pase de anotación en tres cuartos, haciendo que el único que tuvo a su favor fue en un momento en que ya no serviría de nada. Brian Hoyer comandó al equipo a una victoria segura de 23-13 para dejar al equipo en la dura carrera por la División del Norte de la Americana con un record ganador. Por otro lado los Raiders no saben por donde empezar a sacar buenas noticias, tienen jóvenes que prometen un futuro bueno, pero es difícil pensar que sin un entrenador adecuado el equipo de Oakland pueda hacer algo de daño real a sus contendientes o pueda empezar una carrera que valga la pena para post temporada.

Un partido histórico se llevó a cabo entre los Indianapolis Colts y los Pittsburgh Steelers, cuando fuimos espectadores de una verdadera masacre para ambas defensivas. Ninguno de los equipos dejaba de anotar puntos, Andy Luck lanzó para 400 yardas y 3 anotaciones, pero no pudo alcanzar el ritmo que llevaba Ben Roethlisberger, quien lanzó para unas sorprendentes 522 yardas, quedando a unos cuantos pases del record de mas yardas en un solo partido impuesto hace 50 años, además de que completó 6 pases de anotación, ayudando con esto a superar a los Colts con un marcador final de 51-34 a favor de sus Steelers. Ambos equipos cuentan con un record ganador de 5-3, los Colts están a tope de su división, pero estarán enfrentando a los Houston Texans para ver quien se queda con la misma. Por otro lado los Steelers son parte de la división ganadora de este año, pues todos sus equipos tienen record ganador y están peleando por su pasea post temporada. Los Steelers tienen el talento para hacer cosas grandes este año, pero son inconsistentes y han dejado ir partidos que no deberían de perder, si pueden resolver estos problemas serán sin duda uno de los equipos que pueden sorprender este año.

Foto: usatoday.com

El Sunday Night Football presenció a los fuertes Green Bay Packers viajando de visitantes al domo de los New Orleans Saints, el cual es uno de los lugares más difíciles para jugar en la NFL. Aunque los Saints han decepcionado en lo que va del año, es un equipo al que es difícil de apostar en contra por el talento que cuentan y lo cerrado que han estado los partidos que han perdido. En una cátedra de cómo lanzar el balón, Aaron Rodgers y Drew Brees mostraron por qué son vistos como lanzadores de elite, y no dejaron pasar un solo intento que tenían en sus manos para anotar puntos al contrario, y con esto nos fuimos con un marcador empatado a vestidores. De regreso, Brees mostró lo duro que puede ser en casa y con ayuda del novato promesa Brandin Cooks subieron su ventaja para el tercer cuarto, y con ayuda del corredor Mark Ingram, quien regresó de una lesión y ha tenido un año excelente, los Saints terminaron con los Packers en el último cuarto con dos anotaciones más. Con un marcador final de 44-23 los Saints salvan su temporada de alguna forma, pues su división es la menos peleada de la liga, y este Jueves se enfrentarán a los Carolina Panthers por el liderazgo de la división. Los Packers caen a segundo lugar de su grupo tras los Detroit Lions, y sobre todo queda al aire la salud de Rodgers, quién sufrió estragos en su pierna en este partido, pero que ha declarado que no perderá tiempo de juego gracias a que la próxima semana es de descanso en Green Bay y podrá recuperarse en su totalidad para la segunda mitad de la temporada.

La jornada 8 cerró con el Monday Night Football en un clásico de la División del Este de la Nacional entre los Dallas Cowboys y los Washington Redskins. El encuentro se esperaba con una victoria fácil para los sorprendentes Cowboys, quienes de la mano de Romo, Murray y Bryant habían sacado uno de los mejores inicios de temporada para su franquicia en años recientes, además de que los Redskins llegaban con Colt McCoy como su lanzador titular, quien había sido lanzado al juego por la inconsistencia de Kirk Cousins. El juego se fue empatado a tiempo extra, pues Romo se lesionó en el encuentro y había sido el suplente Brandon Weeden quien se había encargado del equipo de Dallas. En un esfuerzo admirable del titular, Romo regresó para cerrar el partido en tiempo extra, pero las agallas no fueron suficientes para derrotar al equipo de Washington, quien se llevó una victoria de 20-17, y quienes reciben al lanzador Robert Griffin III la próxima semana para demostrar de que son capaces, y de alguna manera heroica, salvar su temporada.