Análisis de la semana 13 de la NFL

La semana 12 de la NFL comenzó con tres juegos el día Jueves por el Thanksgivin norteamericano que se celebra cada año con más partidos de los que toca en un Jueves regular.

El primero fue un encuentro de la división del Norte de la Nacional cuando los Chicago Bears viajaron a casa de los Detroit Lions para ver si podían salvar algo de su decepcionante temporada. Jay Cutler tuvo un juego sólido para los Bears, con casi 300 yardas y 2 anotaciones, pero todo esto fue sólo en el primer cuarto, y después de este no pudieron anotar de nuevo más que una sola patada. Los Lions, comandados por Matthew Stafford y el receptor estrella Calvin Johnson sacaron puntos en cada oportunidad, y con un marcador final de 34-17 a favor de los locales, se colocan un paso adelante para su viaje a post temporada. Aunque es difícil pensar que los Lions podrán quitarle el primer puesto de su grupo a los Green Bay Packers,

Foto: usatoday.com

El segundo partido del día de acción de gracias fue el partido de la división del Este de la Nacional, en donde se jugaban el primer lugar de su grupo los Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys. Aunque todos veían venir un partido competitivo y parejo, los Eagles demostraron ser uno de los mejores equipos de la liga con un resultado ganador de 34-10. La ofensiva comandada por el sorprendente regreso de Mark Sanchez de lanzador titular, y la defensiva conteniendo a la dinámica ofensiva de Dallas a tan solo una anotación y una patada fue suficiente para demostrar en televisión nacional que los Eagles son un rival a vencer dentro de la Nacional para aspirar a llegar al Super Bowl. Dallas cae a segundo lugar de su grupo, pero con fuertes aspiraciones para post temporada, y se colocan como un equipo a seguir en estas últimas semanas para ver si tienen lo que se necesita para lograr su cometido.

El último partido del día fue el Thursday Night Football entre los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks. Ambos equipos habían demostrado una baja en su nivel de juego y venían en segundo y tercer lugar de su grupo, en un partido obligado que definiría quien si y quien no competiría por el primer lugar de la división, o incluso por un pase a post temporada. En un partido meramente defensivo, los Seahawks sacaron el partido con facilidad, y con un marcador final de 19-3 se colocan ahora mismo tan solo a un partido detrás del primer lugar de su grupo, los Arizona Cardinals, quienes perdieron este fin de semana y harán un final digno de verse por su división. Aunque el marcador parece más activo, solo una anotación se presenció en este partido, y fueron los pateadores quienes estuvieron más activos durante el juego. Los 49ers vienen en una de sus peores temporadas de la década, y es casi un hecho que el entrenador Jim Harbaugh será despedido para cuando termine el año.

Foto: bostonglobe.com

El Domingo regresó la acción habitual de la NFL, y los Washington Redskins llegaban con un nuevo lanzador titular para mostrar su nivel de juego ante los Indianapolis Colts. Colt McCoy había sido nombrado el quarterback encargado de llevar el equipo, y Robert Griffin III había sido banqueado por su baja considerable de nivel. Aunque McCoy tuvo un inicio sólido, no pudo aprovechar los errores tempranos de Andrew Luck de los Colts, y dejó que su equipo cayera en una desventaja imposible de superar para el tercer cuarto. Con un marcador de 49-27, los Colts se encuentran a un solo resultado de ser el primer equipo con pase seguro a post temporada, matemáticamente hablando, y Andrew Luck sigue como un fuerte candidato a MVP este año. Los Redskins han caído una temporada más, y es casi un hecho que el lanzador RGIII será enviado a otro equipo el siguiente año, lo cual significa que los Redskins podrían entrar a un modo de reconstrucción las próximas temporadas.

Los Tennessee Titans llegaron a casa de un rival divisional, los Houston Texans para demostrar algo de orgullo en su temporada perdida. Los Titans fueron constantes en el inicio del partido, y su lanzador novato Zach Mettenberger mostró un nivel sólido para ser titular en la liga, pero los Texans, con su monstruo defensivo JJ Watt y su lanzador Ryan Fitzpatrick con el mejor juego de su carrera, simplemente fueron demasiado para los Titans. Fitzpatrick lanzó para 6 anotaciones y más de 350 yardas, y con un resultado final de 45-21 logró dejar a los Texans en la cerrada carrera por un pase a post temporada en la Conferencia Americana. JJ Watt, con un juego defensivo excelente, se ha colocado como el mejor defensivo de la liga en muchos años, y se ha llegado a hablar de que podría ser un fuerte candidato a MVP.

Foto: cleveland.cbslocal.com

Uno de los partidos más hablados de la semana se llevo a cabo entre los Cleveland Browns y Buffalo Bills, y no tanto por la carrera desesperada de ambos equipos para un pase a post temporada, sino porque el novato lanzador de los Browns, Johnny Manziel, hizo su debut al entrar al partido después de que Brian Hoyer lanzara su octava intercepción del mes. Manziel anotó un touchdown en el primer drive de su carrera, y alegró a los fans de Cleveland sobre su futuro en el equipo, pero esto no fue suficiente para ganarle a los Bills, quienes con una de las mejores defensivas de la liga y con un resultado final de 26-10 se han colocado como fuerte contendiente por un pase a playoffs.

El futuro del legendario entrenador de los New York Giants, Tom Coughlin, podría estar en riesgo cuando los Giants cayeron ante los Jacksonville Jaguars para calificar oficialmente su temporada como una decepcionante y de las peores en años. Los Giants tuvieron el dominio por tres cuartos, y una ventaja de 18 puntos. Pero un juego sólido de los Jaguars logró sobreponerse para un marcador final de 25-24. Estos dos equipos no tienen nada que rescatar en la temporada, y mientras que los Jaguars van en dirección correcta para convertirse en un equipo competitivo, los Giants parece que deben de romper lazos con el lanzador Eli Manning y su entrenador Coughlin, quienes a pesar de darles dos anillos en la última década, parece que son la razón por la cual los Giants no han podido entrar a playoffs en las últimas tres temporadas.

Foto: washington.cbslocal.com

Un partido con muchas implicaciones para post temporada, los Baltimore Ravens llegaban a casa de los San Diego Chargers, ambos con aspiraciones para entrar de comodin a playoffs. El juego fue bastante parejo durante todos los cuartos, y con un par de minutos por jugar Philip Rivers llevó a los Chargers a una anotación que les daría la ventaja inalcanzable al equipo contrario y se lograría la victoria para el equipo californiano con un resultado de 34-33. Ambos equipos están muy dentro todavía de la carrera por un pase a playoffs, pero ninguno de ellos lo logrará ganando su división. Los Chargers están peleando contra Denver y Kansas City, y con uno de los calendarios restantes mas duros de toda la liga, será una gran hazaña si logran entrar incluso de comodin. Por otro lado, los Ravens se encuentran en la mejor división de la liga, y con la victoria de Cincinnati, cayó al fondo de la tabla junto con Cleveland y Pittsburgh, pero siguen como un candidato fuerte para lograr el cometido en este último mes.

Uno de los duelos más competidos y parejos hasta los últimos segundos se dio en un duelo entre los lideres divisionales Cincinnati Bengals y los Tampa Bay Buccaneers. Aunque no lo parecía, los Buccaneers dieron un muy buen juego, y tuvieron la ventaja hasta los últimos minutos del partido, pero fue entonces cuando Andy Dalton comandando a los Bengals, y con un manejo del reloj excelente del entrenador Marvin Lewis, los Bengals pudieron dar la vuelta al marcador y superar por tan sólo un punto a su rival. Con un marcador final de 14-13, y gracias a las derrotas de otros equipos de su grupo, los Bengals se han colocado solos en primer lugar de su división, la cual no dejarán ir en las últimas 4 semanas, y que seguramente se decidirá esta siguiente fecha cuando se enfrenten a sus rivales de grupo, los Steelers. La temporada de los Buccaneers ya está perdida, e incluso ha levantado dudas sobre el entrenador de primer año Lovie Smith, quien no ha sabido concretar victorias con un equipo que, en teoría, tiene todas las herramientas para ser al menos competitivo en la NFL.

Foto: losangeles.cbslocal.com

Los Oakland Raiders llegaban motivados de su primer victoria de la temporada la semana pasada, pero no duró mucho cuando visitaron a los fuertes St. Louis Rams. Los Rams son un equipo que nadie quiere jugar en la liga, y aunque su record de 5-7 muestre lo contrario, son un equipo que compite bastante con rivales de gran nivel. Los Rams mostraron su propio nivel cuando anotaron 52 puntos a la defensiva de California, y no dejaron que les anotaran un solo punto. Los Raiders se ven como el peor equipo de la NFL, no hay duda de ello, pero de igual forma han mostrado señales de jugadores jóvenes en los cuales se pueden apoyar para hacer crecer a la franquicia, tal es el caso de los novatos Derek Carr y Khalil Mack, pero sin un entrenador capaz de enseñarlos y guiarlos, y con uno de los equipos con menos talento, es difícil pensar que es trabajo de un año, y les podría llevar más de una temporada. Los Rams por otro lado se han mostrado en cierta forma como una sorpresa, y no es difícil ver que si tuvieran un lanzador capaz podrían hacer bastante ruido en la liga.

Los New Orleans Saints llegaban a enfrentar a los Pittsburgh Steelers en un partido obligado para la franquicia si quería tener sus esperanzas para post temporada. Los Saints hicieron un juego sólido y eficiente en ambos lados, y aunque el marcador final de 35-32 no lo muestre, fue un partido totalmente dominado por los Saints. Drew Brees mostró su nivel de jugador cuando anotó 5 touchdowns a 5 diferentes receptores para los Saints, y la defensiva contuvo a los Steelers hasta casi los últimos minutos de juego, en donde los Steelers anotaron dos touchdowns para poner el partido más cerca, pero que ya estaba decidido desde el tercer cuarto. Los Saints siguen peleando por el primer lugar de su grupo, y esperan ganar los últimos 4 partidos para irse no solo a post temporada, sino con un record decente que salve algo de su decepcionante temporada. Los Steelers por otro lado, se juegan todo la siguiente semana cuando enfrenten a los Bengals en un encuentro divisional que será digno de verse.

Foto: foxsports.com

Otro duelo sorpresivo, por la muestra de talento de un equipo y la incapacidad del otro, fue el partido entre los Carolina Panthers y los Minnesota Vikings. Los Vikings mostraron el excelente juego de sus equipos especiales, al bloquear y regresar dos patadas de despeje del equipo rival, y tan solo para la mitad del encuentro se habían puesto arriba por 22 puntos. Los Panthers nunca pudieron responder, y con un marcador final de 31-13 han dejado ir su temporada oficialmente a la decepción, mientras que los Vikings, aunque ya no pueden hacer mucho para aspirar a post temporada, han demostrado que son un equipo capaz y con las bases adecuadas para competir el siguiente año.

Otro equipo alarmante para el equipo de los Arizona Cardinals fue el de la semana pasada, cuando los Atlanta Falcons no solo ganaron el encuentro, sino que mostraron al equipo que es Arizona sin su lanzador titular Carson Palmer. Los Falcons dominaron el encuentro de inicio a fin, y con un marcador final de 29-18 sacaron esa necesaria victoria para seguir en la lucha contra los Saints por ese liderazgo de la división del Sur de la Nacional. Los Cardinals parece que entran a una zona peligrosa, en donde ya no se pueden dar el lujo de perder, pues el equipo de Seattle podría quitarles el liderazgo en cualquier momento, e incluso podrían todavía quedar fuera de post temporada.

El encuentro más esperado de la semana fue sin duda el que se disputó entre los Green Bay Packers y los New England Patriots, ambos con el liderazgo de la liga en la línea. El partido no decepcionó, y la muestra de dos de los mejores lanzadores en la liga, Aaron Rodgers y Tom Brady, fue un duelo digno de verse. Con un marcador final de 26-21, los Packers obtuvieron la victoria para colocarse en primer lugar de su Conferencia, y con el calendario final que tienen, parece que ellos podrían ser el primer lugar y obtener la ventaja de local en toda la post temporada. Los Pats caen en su record, pero siguen como el favorito para ganar la Conferencia Americana, y se pelearán en estas últimas semanas sl primer puesto con Denver para obtener la ventaja de local en Enero en camino al Super Bowl.

Foto: foxdeportes.com

El día terminó con el Sunday Night Football en un duelo de la división del Oeste de la Americana entre los Denver Broncos y los Kansas CIty Chiefs, en un partido que era obligado para los Chiefs pues con la derrota de la semana pasada y la victoria de San Diego, en donde peligraban sus aspiraciones a playoffs. El equipo de Denver hizo todo lo necesario para evitar eso, y ganó con un marcador final de 29-16 para colocarse en la carrera por el primer lugar de la Conferencia. Los Chiefs entran a un modo de no errores si quiere llegar a post temporada, y podrían ser los duelos divisionales entre San Diego y Kansas City los que decidirían quien entra y quien se queda en el camino.

La jornada terminó en el Monday Night Football en un duelo entre los New York Jets y Miami Dolphins, equipos de la división del Este de la Americana. No fue un partido fácil para los Dolphins, pues los Jets tuvieron la ventaja por mucha parte del encuentro, pero Ryan Tannehill y los Dolphins hicieron lo propio para sacar una ventaja mínima que los Jets nunca pudieron alcanzar. Con un marcador final de 16-13 los Dolphins sigus y con aspiraciones para post temporada, y será un duelo contra los Ravens de esta semana el que determine su futuro en Enero. Los Jets han caído de manera vergonzosa esta temporada, sin un juego adecuado de los lanzadores y con un entrenador que ya no tiene más que dar para el equipo neoyorkino, y es casi un hecho que entraran a modo de reestructura para la próxima temporada.