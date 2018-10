Gruden reaparece con victoria en su segunda etapa con los Raiders

C. COOK: 11-19, 141 YDS, 1 TD // C. WARREN: 13 ACARR, 86 YDS // J. RICHARD: 5 ACARR, 13 YDS; 4 REC, 35 YDS // R. SWITZER: 1 REC, 7 YDS, 1 TD

Oakland Raiders : C. COOK: 11-19, 141 YDS, 1 TD // C. WARREN: 13 ACARR, 86 YDS // J. RICHARD: 5 ACARR, 13 YDS; 4 REC, 35 YDS // R. SWITZER: 1 REC, 7 YDS, 1 TD

Jon Gruden después de muchos años de ser comentarista deportivo en una importante cadena de televisión en Estados Unidos, volvió a dirigir un partido de la NFL y lo hizo al mando de los Raiders de buena forma al imponerse a los Lions.

La primera serie ofensiva del partido la tuvieron los ‘Malosos’, donde el head coach le dio la oportunidad a los jugadores titulares de mostrarse, tal fue el caso de Carr, Lynch y compañía. En dicha conducción tras lograr un first down, Marshal Lynch realizó un acarreo aprovechando el hueco generado por el sector izquierdo para irse hasta la zona de las diagonales, sin embargo, los árbitros señalaron un holding sobre la línea de golpeo que anuló dicho avance. Posteriormente, Oakland no supo reponerse a la pérdida de yardaje y terminó por entregar el ovoide. Por su parte, Matthew Stafford no tuvo actividad, pero si lo hizo su suplente, Matt Casel, quien no tuvo la mejor de las apariciones y tan sólo duro tres jugadas en el campo sin conseguir el primero y diez.

Cuando quedaban 7:31 en el reloj del primer cuarto, llegaron los primeros puntos de la noche tras el field goal de 21 yardas realizado por Eddy Pineiro. Los Raiders para el segundo cuarto ampliaron la ventaja, en gran medida por el largo pase de Cook que los colocó en la red zone para que, en el envío de siete yardas, Cook encontrase a Ryan Switzer, colocando la pizarra con 10 puntos de ventaja a favor de los locales.

Los visitantes no tardaron en reaccionar y realizaron el mejor drive de la primera etapa que lo culminó Ameer Abdullah con el corto acarreo de una yarda para acortar la ventaja 10-7.

Dentro de la pausa de los dos minutos, como es costumbre, los equipos cambian su estrategia para conseguir la mayor cantidad de yardas en un corto tiempo, por lo que Oakland fue capaz de mover las cadenas hasta llegar a territorio rival para que retornara al campo Pineiro y convirtiera su segundo field goal del juego de 48 yardas.

Mala suerte

Los Lions tuvieron la primera posesión del tercer cuarto, pero de nueva cuenta no fueron capaces de doblegar a la defensiva de Oakland y despejaron el ovoide. En dicha posesión, a los controles entró el ex quarterback de los Buffalo Bills, EJ Manuel, quien lo hizo de buena forma para llevar al equipo hasta la yarda 5, no obstante, en jugada de primera y goal, soltó el balón en el saque que fue recuperado por el defensivo Killebrew.

Desde el fondo de su terreno, Detroit fue capaz de sostener la mejor serie ofensiva del partido al acabarse el tercer cuarto y recorrer más de 80 yardas, sin embargo para su mala fortuna, se tuvieron que conformar con el field goal de Santoso de 24 yardas, para dejar el score 13-10.

La jugada de la polémica llegó en el último periodo cuando EJ Manuel logró sacar el pase para completarlo y avanzar más de 20 yardas, por lo que ejecutó la siguiente acción rápidamente, no obstante, los silbantes entraron en confusión por el castigo y la revisión de la jugada que determinaron invalidar la recepción.

Con menos de tres minutos en el partido, los Raiders aumentaron la ventaja a seis puntos con otro field goal de Pineiro, aunque esta vez lo hizo de 45 yardas para dejar el marcador final de 16-10.

La siguiente semana los Raiders estarán visitando a uno de los equipos contendientes de la Conferencia Nacional como lo son Los Angeles Rams; mientras que los Detroit Lions inaugurarán su casa esta campaña enfrentando a los New York Giants.