Triunfo clave de los Saints en overtime

Cuando se determina el fixture de la temporada, los fanaticos de Falcons y Saints quieren saber cuándo juegan entre sí. Es la rivalidad más añeja de la División Sur de Conferencia Nacional y sus hinchas no se quieren en lo absoluto.

El encuentro se dio como se preveía, dos equipos con ofensivas de muchos puntos que iban a luchar para quedarse con una victoria que se iba a definir en los detalles. Así fue, los Saints se quedaron con una triunfo en tiempo extra muy importante en la casa de los Falcons.

El partido comenzó con la ofensiva de New Orleans imponiéndose. Un pase de Drew Brees de 35 yardas a Michael Thomas y dos acarreos de Alvin Kamara dejaron a los Saints rápidamente en zona roja. Ted Ginn Jr. fue el encargado de abrir el marcador tras un pase de 4 yardas por parte de Brees.

Por su parte, los Halcones iniciaron con un tres y fuera a pesar de un bonito pase de Matt Ryan para su ala cerrada Austin Hooper. Un costoso castigo al tacke ofensivo Jake Matthews fue determinante para que la ofensiva local no avanzara.

Tras un rápido despeje de New Orleans, Ryan volvió a la acción con dos pases a Sanu y Julio Jones que le valieron que le primera oportunidad. Una jugada grande de Calvin Ridley dejaron a los halcones en territorio santo. Fue el propio novato, drafteado en primera ronda, quien consiguió anotar e igualar el juego con un pase de 18 yardas.

El segundo cuarto tuvo como protagonista inicial a los Saints. Un largo pase de Brees con su receptor Austin Carr dejaron a New Orleans en territorio enemigo. Sin embargo, un castigo al ala cerrada Benjamín Watson, los tuvo que conformar con un gol de campo de 49 yardas por parte de Lutz.

Brees volvió al terreno tras un rápido despeje de los Halcones. Un pase de 17 yardas a Thomas le permitió al quarterback dejar una huella grande en la historia de la NFL: Ser el QB con más pases completos, tras superar a Brett Favre quien ostentaba dicho trono con 6301 pases completos. Los saints quedaron en la puerta de otra anotación con una linda recepción de Watson, no obstante, dos castigos de la línea ofensiva los hizo conformar con otro gol de campo de Lutz.

Con el encuentro 13-7, Ryan volvió al campo con la obligación de acercar a los suyos. Con 2da y 10 en su propia yarda 25, Ridley dio vuelta el marcador tras recibir un bombazo de Matty Ice para 75 yardas.

A falta de 40 segundos para finalizar la primera mitad, Brees acercó a su equipo para otro gol de campo. Lutz no perdonó y los saints se fueron en ventaja 16-14.

SEGUNDO MEDIO

El complemento arrancó con Atlanta en ataque. Ridley se hacía indetenible para los esquineros rivales y una interferencia al pase dejó a Atlanta con primera oportunidad en la yarda 5 de New Orleans. Ryan volvió a conectar con el novato de la universidad de Alabama para su tercera anotación en el día.

El juego era sumamente parejo y los errores se podían llegar a pagar muy caro. Alex Okafor, ala defensiva de los Saints, bloqueó la patada de despeje de Matt Bosher y Craig Robertson la devolvió a la yarda 16 de Atlanta. Brees encontró por primera vez al receptor, ex Chicago, Cameron Meredith para su primera anotación de la campaña.

No obstante, Matt Ryan diseñó una ofensiva letal para los Halcones. Ocho pases completos consecutivos, dos de ellos al corredor novato Ito Smith, depositó a los Falcons en zona roja. Una recepción de 5 yardas de Tevin Coleman dio vuelta el marcador. Más tarde, Ryan conectó con Hooper para dos puntos extras y el juego quedó 29-23 para los Falcons.

Las ofensivas se imponían y el partido se volvió dramático. Brees tuvo suerte y tras un fumble, el mismo recogió el balón y se acercó a media cancha. Luego, Tayson Hill sorprendió y se escapó hasta zona roja, ayudado por un castigo de la defensiva. Brees lanzó su tercer pase de anotación, en este caso con el corredor Zach Line y volvió a dejar a los Saints arriba 30-29.

Matt Ryan demostró nuevamente toda su valía y con pase sensacional de 58 yardas a Julio Jones volvieron a zona roja. Sin embargo, la defensiva de los Saints hizo lo que no habían hasta el momento: frenar a los Falcons. Una captura al mariscal obligaba al gol de campo pero lo que era festejo parcial de New Orleans se trasformó en desilusión. Un castigo por rudeza innecesaria le dio el 1ro y 10 automático a los halcones que no perdonaron. Ryan conectó con Sanu para su quinto pase de touchdown del día y le dio vuelta al partido. Otra conversión extra con el mismo Sanu dejo el marcador 37-30.

Con 7 minutos en reloj, Brees volvía al campo para empatar el encuentro. Un pase a Thomas y dos buenas acciones de Kamara lo dejaron en inmejorable posición de campo. Finalmente, Brees eludió a dos defensivos e igualó el juego con un acarreo de 7 yardas.

A falta de un minuto, Ryan tenía el partido en sus manos pero dos presiones al marisca de campo, obligó al 3 y fuera y el partido se debía definir en un tiempo extra.

El overtime comenzó con los Saints en la ofensiva. Con la defensiva de los Halcones cansada y disminuida por lesiones, Kamara dañó por tierra y Thomas fue artífice de una recepción clave para aproximar a su equipo a la anotación que le diera el partido. Alvin Kamara acercó a su equipo a la yarda 1 y el destino de partido parecía sentenciado. Brees se hizo cargo del trámite y obtuvo la anotación que le dio un triunfo clave frente a su máximo rival de división.