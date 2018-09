Los Giants sumaron su primer triunfo

New York Giants

Houston Texans: Deshaun Watson: 24-40, 382 YDS, 2 TD, 1 INT // Will Fuller: 5 REC, 101 YDS, 1 TD. DeAndre Hopkins: 6 REC, 86 YDS.

New York Giants: Eli Manning: 25-29, 297 YDS, 2 TD // Saquon Barkley: 17 ACARR, 82 YDS, 1 TD // Odell Beckham: 9 REC, 109 YDS.

Ambos equipos llegaban a la tercera jornada sin conocer la victoria. Los Giants visitaban Texas llenos de interrogantes luego de la dura derrota frente a los Cowboys. Houston también llegaba herido al encuentro tras perder su duelo divisional ante Tennessee.

En ese marco, los Giants salieron airosos del NRG Stadium y suman su primer triunfo de la temporada y se mantienen expectantes dentro de la División Este de la Conferencia Nacional. En contrapunto, los Texans siguen sin conocer la victoria y se hunden en la División Sur de la Conferencia Americana.

Primera mitad

Houston inició el partido de buena manera, Deshaun Watson combinó buenas acciones que acercaron a su equipo a zona roja. En primer lugar, encontró a Bruce Ellington y Will Fuller para llegar a mitad de campo en poco tiempo. Después, un buen pase de 38 yardas a su ala cerrada Jordan Thomas dejó a los Texans con 1era y gol. Sin embargo, la defensiva se cerró y evitó la anotación. Ka'imi Fairbairn anotó los primeros puntos con un gol de campo de 23 yardas.

Para los Giants era fundamental comenzar el partido con el pie derecho, es que en los dos encuentros anteriores pago caro comenzar de manera tibia en ofensiva. Dos buenas recepciones del ala abierta Sterling Shepard y un par de acarreos positivos de Barkley le posibilitaron a New York llegar a zona roja en su primera posesión del partido. Saquon Barkley, 2da selección global del último draft, encontró un espacio por el medio y consiguió el touchdown tras un acarreo de 15 yardas.

La defensiva neoyorkina se mantuvo fuerte evitando los acarreos de Lamar Miller en ocasiones consecutivas y sumado a un castigo de la línea ofensiva, obligó a Houston a un rápido despeje. Tras ello, Eli devolvió a los Giants a territorio rival producto de un pase a su receptor Cody Latimer y a una interferencia cuando buscaba a su ala cerrada Evan Engram. Una atrapada sensacional de Odell Beckham los acercó a otra anotación pero dos pases incompletos al mismo Beckham le dio la chance a Aldrick Rosas a entrar al campo para aumentar la ventaja a 7 (10-3).

La ofensiva texana volvió a evidenciar falencias y tras dos costosos castigos despejaron por segunda vez consecutiva. Por otra parte, la defensiva liderada por J.J Watt no podía frenar el ataque terreste de los Giants y los acarreos de Barkley hicieron mucho daño. Además, Eli Manning supo aprovechar esas flaquezas evidenciadas y conectó un par de pases con Engram y Beckham. Finalmente, Rosas volvió a entrar en escena y dejó el marcador 13-3.

Saquon Barkley volvió a ser decisivo. Foto: Giants.com

Otro tres y fuera de los Texans le dio la chance al equipo de la Gran Manzana de seguir aumentando la diferencia. Odell Beckham volvió a mostrar su talento con una gran atrapada para 30 yardas que aproximó a su equipo a la red zone. Tras ello, Manning iba a encontrar en zona prometida a su otra ala cerrada Rhett Ellison para dejar el encuentro 20-3.

Con poco más de un minuto para el medio tiempo, Watson tenía la misión de acercar a su equipo a un posible gol de campo. No defraudó, un largo pase a Ryan Griffin le permitió a Fairbairn descontar (20-6).

Segunda mitad

En el tercer cuarto la defensiva texana ajustó y blanqueó a New York. Tras una primera mitad sin despejes, los Giants no pudieron mostrar su juego fluido y volvieron a verse las dudas que habían evidenciado en los primeros dos juegos.

Sin embargo, Houston no aprovechó al máximo la situación. Un bombazo a Will Fuller de 28 yardas lo depositó en la yarda 45 rival. El receptor DeAndre Hopkins no pudo quedarse con un balón que hubiese dejado a los Texans en zona roja y forzó a Fairbairn a entrar al campo para achicar el marcador (20-9).

El juego se hizo emocionante entrando al final del mismo. El dúo Fuller - Hopkins se hizo cargo de la mayoría de los envíos de Watson y falta de 7 minutos, los Texans se puso en partido: Un pase a Fuller y luego la conversión de dos puntos dejó el partido a una sola posesión (20-17).

El ánimo del partido había cambiado y si los Giants si querían llevarse el partido debían reaccionar. Dos jugadas grandes de Manning llevaron al equipo hacia zona roja y con 3era y 7 en juego, Sterling Shepard se encargaría de dejar el juego 27-17 tras un pase preciso de Eli.

La anotación de New York había puesto cuesta arriba el partido para Houston: debía anotar rápido y conseguir el ovoide nuevamente. La defensiva de los Giants jugó profundo y permitió yardas con tal de hacer descotar el reloj. Watson lanzaría su segundo pase de touchdown con dirección a su corredor Lamar Miller pero no sería suficiente. La derrota ya estaba consumada y los Giants se alzaron con una victoria clave en su afán de ser protagonistas. Los texans pagaron caro su pobre primer tiempo y siguen sin conocer la victoria.

En la próxima jornada, los Giants recibirán a los encumbrados Saints, mientras que los Texans tendrán un duro juego divisional ante los Colts en el Lucas Oil Stadium.