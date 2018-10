Show de Kamara en la 'Gran Manzana'

Imponiendo el ataque terrestre por primera vez en la temporada de la NFL, los New Orleans Saints tuvieron el dominio del juego en la segunda mitad. Los Santos por marcador de (33-18) vencieron a los Giants que siguen sin encontrar el camino de la regularidad y de a poco, se van rezagando en su división; Nueva Orleans comanda el Sur de la Conferencia Nacional.

Giants pegan primero

Se asentó mejor en el emparrillado el cuadro de los New York Giants y en su primera ofensiva supo Eli Manning equilibrar el ataque con Barkley por tierra y lanzando cuando fuera necesario. Fue así que fueron avanzando hasta llegar a la jugada clave en 3ra&goal donde Manning encontró en las diagonales a Sterling Shepard que a pesar de la marca pegajosa del defensivo, pudo controlar el ovoide y sumar los primeros siete puntos.

Dominio visitante con poco punch

Tras esta anotación, las defensivas dijeron presente al obligar en las siguientes acciones a despejar casi al instante que tenía la posesión el equipo contrario. Se fueron sacando el dominio los New Orleans Saints y fueron merodeando la zona de puntos. Sin embargo, Drew Brees no estuvo tan preciso; por lo que salió a relucir la contundencia del pateador Will Lutz. Fueron cuatro goles de campo al hilo en el segundo cuarto que le dieron la ventaja al descanso, pero dejaba ese sabor amargo que sacaban el margen de victoria para controlar el juego.

Inicia el show

Desde el segundo cuarto, Alvin Kamara había sido clave para que las ofensivas tuvieran una jugada explosiva para avanzar varias yardas. Establecieron por completo el ataque por tierra en la segunda mitad y ahí Alvin con acarreo dentro de la yarda 10 anotó por primera vez en el juego. Esta sería la pauta que seguiría el cuadro de Sean Payton para vulnerar a la defensa anfitriona.

Tras otro largo tiempo en el tercer cuarto donde los defensivos evitaron avances ofensivos, ​Drew Brees pudo establecer de nueva cuenta a los suyos con pases rápidos hacia Kamara y Thomas. En el ombligo del último cuarto, Alvin anotaba su segundo Touchdown y darle la tranquilidad al equipo blanco y dorado.

Barkley los mete al juego

Con una desventaja de 16 unidades, sí o sí estaba obligado Nueva York a anotar de seis para que siguiera prendida la vela de una vuelta al marcador. Manning comenzó a encontrar a Odell Beckham Jr que ayudó a mover las cadenas. La ofensiva terminó por responder como debía y con un acarreo de una yarda por parte de Saquon Brakley, se acercaban en el marcador.

No paran a Kamara

Devolvió el balón New Orleans y dentro de su yarda cinco pudieron salir de este problema hasta llegar al mediocampo. Ahí Alvin Kamara aprovechó el hueco que dejó la defensa para escaparse 49 yardas y con su acarreo más largo de la tarde anotar su tercera anotación. La condena final del juego la ejecutó la defensiva al quitarle el balón a Eli Manning en el último minuto y que los Santos aseguraran su tercera victoria del año.