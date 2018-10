Chiefs y Patriots: en busca de la postemporada

El Sunday Night Football nos traerá un duelo de dos equipos con aspiraciones a estar presentes en el próximo Super Bowl representando a la AFC, Kansas City Chief, conjunto dirigido por Andy Reid, contra los New England Patriots de Bill Belichick.

Los Chief llegan a este encuentro como uno de los dos únicos invictos que le queda a la NFL, Los Ángeles Rams es el otro, y tiene entre sus filas a uno de los jugadores sensación de la temporada, el joven Patrick Mahomes, quien en estos primeros cinco partidos viene sumando números y rompiendo récords semana tras semana. Por el lado de los Patriots, el inicio ha sido de manera irregular, ya que luego de ganar en la semana inaugural, perdieron los dos siguientes, para salir victoriosos en sus últimas dos presentaciones.

Como antecedente más cercano, los Chiefs sorprendieron en la semana uno de la temporada pasada cuando superaron ampliamente a los Patriots por un contundente 42 a 27, en un duelo donde Alex Smith, hoy en los Washington Redskins, lanzaría para 368 yardas y cuatro touchdowns.

Pero esta temporada es Mahomes quien tiene a su cargo la ofensiva de Kansas City, y viene realizando un trabajo notable, con números que sorprenden a la liga entera, como son, estar decimosegundo en yardas totales con 1513, o primero en touchdowns con 14, y con solo dos intercepciones en estos cinco primeros partidos. Pero Mahomes no se encuentra solo en este increíble ataque aéreo, ya que cuenta con manos como las de Tyreek Hill, quien tiene en su haber 425 yardas de recepción y tres touchdowns o el tight end Travis Kelce con 407 yardas y tres touchdowns también. Por su parte Kareem Hunt también a cumplido con las expectativas, ya que el jugador de segundo año se encuentra segundo en yardas totales con 376 y acompaña esos números con cuatro touchdowns. Por el lado de la defensa, si bien es la defensiva que permite mas yardas por partido con 461, es la numero 14 en puntos recibidos por partido con 25.8. Además, en esta primera parte de la temporada han realizado 15 sacks y 6 Intercepciones en total.

Por el lado de los Patriots, Tom Brady no arrancó desde lo numérico de la mejor manera, 1259 yardas y 12 touchdowns no son malos números, pero sus seis intercepciones son un numero a los cuales el veterano Quarterback no nos tiene acostumbrados. Después de que durante varias semanas tuviese un cuerpo limitado de receptores, parece que con la incorporación de Josh Gordon mas la vuelta, luego de su suspensión, de Julián Edelman, volveremos a ver varios receptores compartiendo targets durante la temporada. Hasta estos momentos los que han conseguido más yardas por recepción son Rob Gronkowski, una de las armas preferidas de Brady, con 308 y el running back James White, quizás el jugador mas beneficiado de la partida de Dion Lewis, quien tiene 270 yardas por aire. El juego por tierra en estos momentos parece tener un claro dueño, ya que el rookie Sony Michel dobla en toques y yardas por tierra, 67 contra 23 y 294 contra 110, al mismo White, aunque esto también viene de la mano de la lesión de quien se creía que seria el corredor principal Rex Burkhead. Por el lado defensivo son el cuerpo defensivo numero 17 en cuanto a yardas permitidas totales con 336, con 21.6 puntos permitidos por partido. La línea patriota todavía esta en el debe para el nuevo coordinador defensivo Brian Flores, ya que solo han derribar al quarterback contrario en solo siete ocasiones, aunque su secundaria, al igual que su rival, también ha conseguido seis intercepciones.

Seguramente nos espere un SNF lleno de emociones y probablemente con muchas anotaciones, ya que tenemos a dos equipos con ataques de alto octanaje y con defensas que, desde lo numérico al menos, no parecen suficiente para detener a estas dos potentes ofensivas, además de dos quarterbacks, uno haciendo sus primeras armas, el otro con mil batallas encima, que semana a semana son de por si un espectáculo casi asegurado.

Ninguno de los conjuntos quiere ceder ni un pie en la lucha por entrar en la postemporada, lucha que en este momento parece más clara para Kansas City, pero que como todos sabemos, al menos en los últimos años, suele tener a los New England como invitados principales.

Señoras y señores, la mesa está servida, los números demuestran que seguramente tendremos un gran encuentro para cerrar este domingo, les invito a tomar sus lugares y disfrutar de todo lo que nos deja partido a partido la NFL.