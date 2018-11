Resumen de la semana 9 de la NFL

Saints, Rams, Chiefs y Steelers son los cuatro equipos de la liga que anotan por promedio en cada partido al menos 30 puntos, pues en esta semana New Orleans y Pittsburgh lo volvieron a superar.

Parece que hay cinco equipos en la Conferencia Americana que clasificarán a playoffs, puesto que Chiefs, Steelers, Patriots, Texans y Chargers mantienen el gran nivel y difícilmente podrían quedar fuera, aunque en la NFL todo puede pasar y equipos como Bengals, Dolphins, Ravens, Colts y hasta los propios Browns pudieran dar la sorpresa en lo que queda del año.

Por el otro lado, Rams y Saints estarán en la siguiente ronda, pero los puestos en la Conferencia Nacional están más disputados, ya que Bears, Vikings y Packers luchan para lograr el título de la NFC Norte, mientras que Redskins, Eagles y hasta los Cowboys siguen compitiendo por ser el líder.

A continuación destacamos los cinco puntos más importantes de la última semana:

Saints y Steelers, más de 50 puntos

Bengals y Panthers se vieron mal, aunque en gran medida fue por la exhibición de Saints y Steelers, respectivamente. Sus ofensivas están en gran nivel y hasta el momento, muy pocas defensivas han podido detenerlos. Habrá que estar muy al pendiente de ambos equipos, debido a que se enfrentarán en la semana 16.

Segundo partido de la campaña sin anotación para Tom Brady

Después de muy buenas exhibiciones, sencillamente la ofensiva de los Patriots no pudo ante los Titans, quienes controlaron en todo momento el partido y no dejaron que Tom Brady timbrara en la zona de anotación. New England tendrá su semana de descanso.

Chiefs y Rams se mantienen en el gran nivel

Les costó trabajo, pero siempre terminan resolviendo las cosas en el último medio. Patrick Mahomes llegó a 31 pases de anotación en la temporada, mientras que Todd Gurley sigue comandando el ataque terrestre de los Rams.

El próximo lunes se enfrentarán en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Los Raiders son el peor equipo

Por momentos hicieron batallar a los Chargers, pero Jon Gruden no encuentra la brújula para enderezar el camino de los Raiders. Gracias a la victoria de los Giants en el Monday Night Football, si acabase en estos momentos la temporada, Oakland tendría el pick uno para el siguiente Draft.

Browns, Cowboys y Bills dieron las sorpresas

Los Browns acabaron con la inercia ganadora de los Falcons, donde Nick Chubb tuvo un gran juego. Los Cowboys despertaron venciendo al campeón y aún mantienen vivas sus posibilidades de playoffs, además los Bills no sólo ganaron, sino que aplastaron a los Jets, quienes no contaron con la presencia de Sam Darnold en los controles.