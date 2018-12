¿Texans el mejor equipo de la NFL?

Nulas expectativas había por parte de los expertos y aficionados al inicio de la temporada 2018 de la NFL sobre los Houston Texans, ya que había demasiadas dudas en el equipo. La principal era sobre las lesiones, J.J Watt y Deshaun Watson regresaban de estar fuera casi toda la temporada y han demostrado que están en un estupendo nivel. Además de que sus grandes líderes mantengan al equipo como un contendiente serio, se han dado todas las cosas para estar a nada de asegurar postemporada.

Hace un año cuando debutó en los emparrillados Deshaun Watson, maravilló a la NFL con grandes actuaciones con una combinación de rapidez cuando corría y un gran brazo al momento de lanzar. Desafortunadamente, sufrió una ruptura de ligamentos en la rodilla y terminó por sentenciar su primer año. Regresó como titular, con una nueva faceta donde es más pensante al momento de tomar decisiones para lanzar o corre.

Ya no tienen toda la responsabilidad de comandar a su equipo al momento de ganar los partidos, ahora hay un equilibrio entre el ataque y defensa. Provocando que Watson, ahora sea más conservador y cuidar aún más el ovoide. Añadido a sus grandes armas que tenía en figura de Lamar Miller y DeAndre Hopkins, llegó proveniente de los Broncos: Demaryius Thomas para sustituir la baja por lesión de Keke Coutee.

Por ende, al haber tanta variedad el ataque ha tenido varias facetas para poder ofender al enemigo. Watson está entre los líderes de la NFL con 4 regresos en el último cuarto para tener el récord ganador de (9-3) con todas esas victorias de forma consecutiva. También se debe tomar en cuenta que, ya no es un bombardeo excesivo de parte de Deshaun, siempre hay una figura en el backfield que responde en el momento indicado.

De quién hablamos es Lamar Miller, responsable de conseguir esas yardas difíciles en primera o segunda oportunidad. Está en el octavo puesto de más yardas de la liga con 876. Por desgracia, para su cuenta personal apenas cuenta con 3 touchdowns, uno de ellos el Monday Night Fotball del lunes de hace dos semanas que corrió para 95 yardas. A pesar de esto, Miller es fundamental en el esquema ofensivo de Bill O'Brien.

