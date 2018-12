No hay juego de carrera, gana Houston que tiene las estrellas

Primer cuarto:

Empiezan el partido con unos jets que en su primer drive utilizan dos carreras para yardas negativas y cuando buscan el pase en 3 y 12 lo que se encuentran es un sack de JJ Watt.

Gran jugada de Deshaun Watson en su primer drive del partido, en el handoff elige correr el en lugar de dársela al runningback, 24 yardas de carrera para el.

En la siguiente jugada una ruta fade de DeAndre Hopkins le da su primera recepción y Houston ya está en zona de goaline.

Pero una decisión controvertida en el tercer down por un sack pitado a favor de los Jets, cuando Deshaun Watson estaba escapando tras pitar el árbitro provoca que haya un fieldgoal de 45 yardas que Ka’imi Fairbairn transforma y suben al marcador los primeros 3 puntos.

A continuación tres penalizaciones de los texanos (sobre todo una de JJ Watt en 3 y 7) provocan que Sam Darnold con una carrera y 2 buenos pases meta en la red zone a su equipo, que tras “quemar” 7 minutos del reloj en este drive no consiguen culminarlo con un touchdown.

Los Jets convierten el fieldgoal de 26 yardas que empata el partido a 3 por medio del kicker Jason Myers.

Dos recepciones de DeAndre Hopkins, una saliendo desde el slot y otro desde el exterior meten a Houston en la zona de goal, la defensa man a man contra el no funciona en este cuarto, tres lanzamientos para tres recepciones y 56 yardas son las estadísticas hasta este momento.

Segundo cuarto:

Empieza este periodo con el primer drop de DeAndre Hopkins debido a un buen placaje del CB Morris Claiborne así que se deben de conformar con un fieldgoal que pone a Houston Texans por delante 6 a 3.

Cuando los Jets intentan avanzar se encuentran con un duro placaje de JJ Watt que provoca un fumble recuperado por Angelo Blackson faltando 8 minutos para el final del primer tiempo.

Y que mejor manera de castigar a los New York Jets que con un touchdown de DeAndre Hopkins de 46 yardas, que tras correr una ruta profunda consigue superar a la defensa neoyorquina y atrapa el balón, que tras encajar el extra point se ve por debajo 13 a 3.

Tras un par de drives de ambos equipos donde lo más reseñable es la primera recepción de Demaryus Thomas (27 yardas) empezamos a ver el problema que tienen en la carrera ambos equipos.

A pesar del poco tiempo que está teniendo en el pocket y algún pañuelo que le regala su línea ofensiva Sam Darnold está consiguiendo encontrar pases en este drive, adentrándose en la endzone a falta de 35 segundos.

Y ese esfuerzo de Darnold en el pocket trae recompensa con un touchdown de Robby Anderson que no va acompañado del extra point de Jason Myers.

Termina la primera parte con un Texans 16 - Jets 9 en la que el juego de carrera brilla por su ausencia en ambos equipos, donde se vive de la inspiración de Sam Darnold en el pocket y las recepciones de DeAndre Hopkins y la presión de su línea defensiva en Houston.

Tercer cuarto:

Y empieza el segundo tiempo con una de las pocas ocasiones (la segunda) que le llega un sack a Deshaun Watson por parte de Jordan Jenkins que provoca una pérdida de 6 yardas que no puede recuperar el QB pues a la siguiente jugada es cazado de nuevo esta vez por el número #96 Henry Anderson.

Le ha llegado más presión al quaterback de Houston Texans en el primer drive del tercer periodo que en toda la primera parte.

Sigue llegándole presión a Sam Darnold que consigue completar pases aun así, un par de carreras de Elijah McGuaire son el preámbulo para que el quaterback conecte con André Roberts para un touchdown de 13 yardas, que no significa el empate pues se falla de nuevo el fieldgoal ... 16 - 15 a favor de Houston.

Y la defensa de los New York Jets parece otra, placa de nuevo a DeShaun Watson por medio de Brandon Copeland y deja en nada la siguiente jugada donde la recepción de Demaryius Thomas no es suficiente para conseguir el primer down.

Un gran punt y una buena acción de los equipos especiales de los neoyorquinos dejan a los texanos muy metidos en su campo, que junto a la actuación de la defensa de Jets presionando hace que no se completen pases más allá de dos yardas sobre la línea de scrimeage, y la carrera no está (44 yardas en lo que llevamos de partido).

Es lo que dicen en fútbol americano el momentum de Jets, pero la defensa de Houston y las faltas de la ofensiva parecen no querer que siga así, llevamos unos minutos que las defensas ganan a los ataques.

Desde 2007 Jets no hacían 5 o más sacks en un mismo partido.

Cuarto cuarto:

Un par de recepciones de DeAndre Hopkins ( van siete ya para 129 yardas) meten en zona peligrosa a Houston pero en el tercer down de nuevo un nuevo sack de Jets ( #33 Jamal Adams) le hacen perder a Deshaun Watson 14 yardas, no quedando más remedio a Houston Texans que conformarse con un fieldgoal ... 19 a 15 a favor de Houston.

Ya sea saliendo de él o dentro, Sam Darnold sobrevive en un pocket al que llega mucha presión.

Consigue encontrar alguien a quien lanzar, a pesar de las faltas de sus compañeros que se empeñan en meterle en más problemas de los que tiene, segunda y quince que deja en tercero y uno con un pase gran pase.

Pero la carrera hoy no va, así que no consiguen esa yarda en cuarta y uno.

De nuevo un pase que consigue atrapar Robby Anderson prolonga el drive de los neoyorquinos.

Ahora están a 4 yardas de la endzone ... y meten un touchdown de carrera!! Elijah McGuarie que es empujado por prácticamente toda la ofensiva de su equipo atraviesa la endzone, sinceramente no hubiese pasado sin esa ayuda extra.

Esta vez Jason Myers no falla y anota el punto extra, se ponen por delante New York Jets a falta de cinco minutos.

Pero siempre quedará para Houston DeAndre Hopkins, que con una gran recepción y una falta recibida da vida al equipo texano que sigue avanzando hasta la 25 de los Jets tras atrapar la bola Demaryus Thomas en un balón bajo, a la altura de la rodilla, que le lanza un Deshaun Watson que veía venir un nuevo placaje.

Y de nuevo el mejor jugador del partido, DeAndre Hopkins que le gana el uno contra uno a Morris Claiborne que lo marcaba en press pero no es suficiente, stick con la pierna derecha para salir hacia su izquierda y utilizar las manos para ganar quitarse el press de encima y ... touchdown de 14 yardas!! Conversión del punto extra y 26 - 22 para Houston.

A falta de 2:15 la ofensiva de Jets se mete al campo liderada por un Sam Darnold que casi es interceptado en la primera jugada, en la segunda conecta un pase pero en la tercera se encuentra a un JJ Watt que lo placa.

En el cuarto down no existe el milagro y los Jets le dan el balón en su campo a Houston que consiguen quemar algo de reloj ( lo dejan en 57 segundos) y anotan un fieldgoal de 40 yardas que sentencia definitivamente el partido ya que Sam Darnold lo único que consigue en un sack de Jadaveon Clowney.