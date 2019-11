Jason Witten sale del retiro

La palabra retiro significa un tal vez en la NFL. Hace unos instantes en las redes sociales de los Dallas Cowboys, se anunció que Jason Witten estará de regreso con el equipo después de estar un año en el retiro. Decisión personal por parte del jugador, que la temporada pasada fungió como analista en las transmisiones del Monday Night Football.

Jason Witten has decided to end his retirement and return to the #DallasCowboys for what will be his 16th season.



