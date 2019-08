Guía NFL Vavel 2019: New York Giants

La temporada 2019 de los New York Giants genera mucha incertidumbre e inquietud dentro de la fanaticada y en la propia franquicia. No hay certezas de lo que pueda ocurrir dentro y fuera del emparrillado, pero lo que se tiene en claro, es que será una temporada regular muy larga y de plena reconstrucción para el equipo de la ciudad cosmopolita de Estados Unidos.

La campaña 2018 fue muy mala para la franquicia neoyorquina en todo aspecto. Dentro de la cancha, el equipo no tenía identidad de juego, su ofensiva era muy pobre y la defensiva, uno de los pilares en los años anteriores (siempre que fueron campeones o contendientes, el principal motivo fue su defensa), mermó muchísimo su rendimiento y no metía miedo a los rivales. Fuera del campo, también había inconvenientes; problemas disciplinarios de los jugadores y críticas entre compañeros de equipo (por ejemplo, Odell Beckham se quejaba públicamente del desempeño de Eli Manning) eran moneda corriente en el “Big Blue”. Asimismo, malas decisiones de la gerencia y cuerpo de entrenadores provocaba malestar a los jugadores y fanáticos. Los pocos triunfos en la temporada anterior (solo 5) reflejan esta situación.

Apenas finalizada la campaña anterior, el General Manager, Dave Gettleman, apuntó todos estos problemas, y en esta temporada baja tomó una postura definida, que si le sale mal podría costarle el puesto, pero si se la sabe bien, podría estar catalogado como uno de los mejores de GM del año y marcó la dirección en la que quieren ir. Su determinación fue renovarle el contrato por 2 años al mariscal Eli Manning e intercambiar a su líder receptor, Odell Beckham Jr. a Cleveland Browns a cambio del profundo Jabrill Peppers y el 1 y 2 pick del Draft 2019 de este equipo. La controversia y el motivo por el cual esta resolución podría costarle el empleo, es que Manning se encuentra en el ocaso de su carrera (tiene 38 años), es más para muchos su carrera ya debió haber terminado ya que hace varias temporadas que su nivel es mediocre y Odell Beckham era la figura indiscutida de los Giants y se encuentra en la plenitud de su carrera.

La gerencia sigue confiando en Eli Manning y le renovaron el contrato por dos años mas (foto Giants.com)

A su vez, esta decisión, estableció una rumbo definido, que es que el ataque coordinado por Mike Shula, se base específicamente en lo puede que realizar el novato del año 2018, Saquon Barkley. Asimismo, para que esto ocurra, debían mejorar la línea ofensiva y por ese motivo, gracias a otro canje con Cleveland firmaron a guardia ofensivo, Cody Zeiter. Igualmente, Gettleman sabe que la carrera de Manning está por finalizar y por esa razón y pensando en el futuro y en la reconstrucción del equipo, en su primer pick del draft 2019, seleccionó al mariscal de la Universidad de Duke, Daniel Jones. Este jugador, que se lo vio muy preciso en los partidos de pretemporada, parece un clon de Manning tanto en su físico como su juego y usará esta temporada de aprendizaje. Seguramente en el 2020, Jones tomará riendas de la ofensiva y Eli Manning estará como backup para darle consejos sobre su accionar al joven mariscal.

Daniel Jones es el futuro de la franquicia de New York (Giants.com)

Para apaliar la partida de Odell, los Giants, firmaron al agente libre, ex Lions y Seahawks, Golden Tate. Si bien no un es reemplazo natural (Tate es más un WR de slot y no de las esquinas como Beckham), este receptor puede generar grandes dividendos ya que es muy rápido y escurridizo. Posiblemente ataque sectores de la cancha donde la defensiva rival este más pendiente de Barkley que de él y ahí es donde sacará ventajas. Vale comentar que Tate no podrá participar en sus primeros 4 juegos de la fase regular debido que a la NFL lo suspendió por abuso de sustancias prohibidas.

Golden Tate, viene con la dificil tarea de poder suplantar a Odell Beckham Jr. (Giants.com)

En defensiva, los Giants también tiene que tomar esta temporada como periodo de restauración. La defensiva coordinada por James Bettcher, en la off season, ha sufrido las pérdidas del líder defensivo, Landon Collins, quien firmó un contrato multimillonario con los Redskins imposible de igualar y del pass rusher Oliver Vernon (fue parte del trade por Zeiter), Si bien son solamente dos bajas, la calidad y lo que representaban estos jugadores dentro y fuera del emparrillado, hacen que la defensiva deba reinventarse en el 2019. Collins, gracias a su velocidad, fiereza en el tacleo y lectura, era quien solucionaba todos los problemas que podían tener en la secundaria, mientras que Vernon era único linero que podía meter un poco de presión al mariscal rival. Para mitigar estas bajas, los Giants, firmaron al profundo ex Cardinals, Antoine Bethea y seleccionaron en el draft al linero defensivo de la Universidad de Clemson, Dexter Lawrence. Si bien Bethea, no tiene la misma calidad de Collins, su experiencia en la posición puede generarle grandes réditos a la defensa a muy bajo costo. En la línea defensiva, aunque jueguen en posiciones diferentes (Vernon es defensive end y Lawrence es tacle defensivo) al pasar de una defensiva de 4-3 a 3-4 era imprescindible draftear un tacle defensivo que selle su zona y no permita que nadie puede correr por su lado y esa es cualidad más importante de Lawrence.

El egresado de la U.de Clemson, Dexter Lawrence será el encargado de frenar la corrida en la linea defensiva (foto Giants.com)

Jugadores destacados

Saquon Barkley

Que se puede decir de este corredor que ya no se haya dicho. Es el presente y futuro de los Gigantes. Jugadores de su calidad técnica son contados con los dedos de una mano en la NFL. En su temporada de novato sumo más de 2000 yardas totales y se presume que en el 2019, supere esos números. Además de su cualidades físicas, tiene una gran personalidad que lo hace ejemplo y líder dentro y fuera de la cancha.

Saquon Barkley es la figura indiscutida de los New York Giants (foto Giants.com)

Janoris Jenkins

El veterano de 30 años es el esquinero principal de los Giants y uno de los mejores esquineros de la NFL. Tiene gran lectura y muy pocas a veces pierde en las jugadas largas. Además esta temporada tiene la tarea de servir como maestro y mentor a los esquineros Deandre Baker y Julian Love, quienes fueron elegidos en el draft 2019 y son el futuro de la franquicia.

Janoris Jenkins debe ser el mentor de los jovenes esquineros elegidos en el draft (foto Giants.com)

CALENDARIO 2019

Semana 1, 8 de Septiembre, visitante frente a los Dallas Cowboys

Semana 2, 15 de Septiembre, local frente a los Buffalo Bills

Semana 3, 22 de Septiembre, visitante frente a los Tampa Bay Buccanneers

Semana 4, 29 de Septiembre, local frente a Washington Redkins

Semana 5, 6 de Octubre, local frente a los Minnesota Vikings.

Semana 6, 10 de Octubre, visitante frente a los New England Patriots.

Semana 7, 20 de Octubre, local frente a los Arizona Cardinals

Semana 8, 27 de Octubre, visitante frente a los Detroit Lions

Semana 9, 4 de Noviembre, local frente los Dallas Cowboys

Semana 10, 10 de Noviembre, visitante frente los New York Jets

Semana 11, SEMANA DE DESCANSO

Semana 12, 24 de Noviembre, visitante frente a los Chicago Bears

Semana 13, 1 de Diciembre, local frente a los Green Bay Packers

Semana 14, 9 de Noviembre, visitante frente a los Philadelphia Eagles

Semana 15, 15 de Diciembre, local frente a los Miami Dolphins

Semana 16, 22 de Diciembre, visitante frente a los Washington Redskins

Semana 17, 29 de Diciembre, local frente a los Philadelphia Eagles

Partidos más importantes del año

Dallas Cowboys, 8 de Septiembre 2019

En la jornada inaugural de la NFL, los Giants, enfrentaran en condición de visitante a los Dallas Cowboys. La importancia de este juego radica en que Dallas es un rival de división, y todo triunfo o derrota en este juegos valen doble y porque es siempre muy valioso empezar el torneo con un triunfo.

Importante partido frente a Dallas Cowboys en la semana 1 de la NFL (foto Giants.com)

Washington Redskins, 29 de Septiembre de 2019

En la semana 4 de la NFL, los Giants recibirán a los Redskins, en el Metlife Stadium. Ambas franquicias son rivales de división y se encuentran en un periodo de transición y por lo tanto este partido puede ser un muy buen parámetro para ver donde están posicionados. Además, este juego tiene el agregado de que será la vuelta de Landon Collins a New York.

Enfrentar a los Redskins será un gran parametro para ver donde estan parados los Gigantes (foto Giants.com)

New England Patriots, 10 de Octubre de 2019

Si bien este no es un partido que defina nada, es siempre muy lindo enfrentar al campeón reinante. Asimismo, este juego puede ser el último que enfrenten a Tom Brady de un lado y Eli Manning del otro. Recordemos que Manning fue el único que pudo derrotar a Brady en dos Super Bowls.

Este juego podría ser el ultimo partido entre Tom Brady y Eli Manning (foto Patriots.com)

New York Jets, 10 de Noviembre de 2019

Es el duelo de la ciudad. Quien gane este enfrentamiento será catalogado como el equipo líder de la NY y de ahí la importancia del encuentro. Entre otras palabras es una cuestión de orgullo y ambas franquicias van a dar el 110% para llevarse la victoria.

Philadelphia Eagles, 9 de Diciembre 2019

En el “Monday Night Football” de la semana 14, los Giants visitarán a los Eagles. A esta altura de la temporada regular, es muy posible que Philadelphia necesite un triunfo para que llegar a los playoffs y los Giants van a querer arruinarle la fiesta.

Pat Shurmur

En su segunda temporada como head coach, Shurmur tiene el gran desafío de reestructurar la franquicia sin jugadores claves, pero con muchos jugadores jóvenes con hambre de gloria. Al igual que Gettleman, en este año, se juega el puesto, ya que estuvo completamente a favor de la decisión del Gerente General de intercambiar a Beckham y firmar a Manning. Asimismo, debe demostrar que puede manejar un vestuario y que problema era el receptor cedido a Cleveland y no el, y también que tiene la personalidad necesaria para poner, si así lo necesiten, dentro del campo de juego a Daniel Jones y mandar a la banca a Manning.

Pat Shurmur es el entrenador en jefe de los renovados Giants (foto Giants.com)

Se viven tiempos de cambio en los Giants y los fanáticos no deben impacientarse por obtener resultados positivos rápidamente. Este año, debe ser la campaña que afiance las bases para temporadas venideras y marquen el camino a seguir. Con este roster de jugadores, más lo que se pueden sumar a la plantilla en los próximos drafts, se pueden augurar grandes cosas para la franquicia cuyos dueños son John y Steve Tisch.