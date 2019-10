Guía VAVEL de la NHL 2019/20

Con el otoño ya instalado pero sin que el verano haya perdido mucha influencia en cuanto a temperaturas altas se refiere, la mejor liga del mundo de hockey sobre hielo empezará una nueva andadura con visos de gran emoción. En VAVEL, por séptimo año consecutivo, encontraréis una completa guía de la temporada NHL que se avecina, con previas de todas las franquicias y la información más destacada para afrontar el curso 2019/20 de la mejor forma.

Varias franquicias a priori optarán a llevarse la Stanley cup

Como viene siendo habitual desde que se instaurase el sistema de límite salarial en la NHL, la paridad entre los diferentes equipos ha sido máxima y prueba de ello son las temporadas ya pasadas en que ha habido varias sorpresas tanto en cuanto a campeones varios como con eliminaciones mayúsculas; de esta manera no es de extrañar que los pronósticos sean difíciles de cumplir, incluso por los más favoritos. En el Este (incluso se podría afirmar que en toda la liga) los Tampa Bay Lightning partirán con el cartel de máximos candidatos a llevarse el ‘premio gordo’ del hockey norteamericano, aunque la presión de restablecer el camino trazado ya la pasada campaña pero cortado abruptamente por una eliminación en primera ronda podría restarles credibilidad, pero a priori tanto por plantilla como por rendimiento ofrecido deberían ocupar posiciones de privilegio desde la primera semana.

Los Bolts saldrán como el conjunto a batir por el resto de aspirantes A rebufo de los Bolts deberían aparecer un año más los Boston Bruins y los Toronto Maple Leafs, los estadounidenses vienen de perder la final pasada pero su rendimiento fue espectacular, afrontando otra temporada más con un núcleo duro de jugadores, uno de los conjuntos a batir en el Atlántico y en el Este. Los canadienses por su parte esperan cumplir con sus altas expectativas después de caer en primera ronda de playoffs en las tres últimas campañas (dos contra Boston), tienen casi medio siglo a sus espaldas sin conseguir la copa y la afición necesita de una vez por todas colmar sus elevadas pretensiones, por plantilla no será porqué el potencial ofensivo con el que empezarán los Leafs es de auténtico órdago. Un poquito más abajo pero queriendo marcar perfil propio tras años de mediocridad, los Florida Panthers presentan una sólida alternativa e incluso si la temporada va bien podrían unirse a los tres equipos ya mencionados y formar los ‘cuatro jinetes del apocalipsis’ pero su historia de pocas alegrías en el hielo y fuera de él, hacen ser a la gente un poco expectantes en cuanto al rendimiento final.

Washington Capitals, Carolina Hurricanes e incluso Pittsburgh Penguins deberían aspirar a llegar a la final de conferencia, Caps y Pens por historia reciente y los Canes para asentar de forma definitiva un proyecto que el pasado curso dejó a mucha gente con un buen sabor de boca. New York Islanders y Columbus Blue Jackets esperan en teoría mantener su plaza de playoffs, los neoyorkinos siendo de nuevo una de las sorpresas del campeonato y los segundos, evitando caer de nuevo en el pozo tras no poder retener a sus agentes libres de mucho talento. Philadelphia Flyers, Buffalo Sabres y Montreal Canadiens sin duda lucharán para entrar en las rondas eliminatorias pero sin llegar en ningún momento a ir sobrados de puntos al término de la temporada regular. Para terminar, algunos equipos partirán más pensando en una reconstrucción que en clasificarse para la postemporada, serían los ejemplos de Detroit Red Wings y Ottawa Senators, también estarían los casos de New York Rangers y New Jersey Devils, ambos con las dos primeras elecciones del pasado draft en sus plantillas (las cuáles han mejorado bastante) y deseando dar más de un disgusto a algún que otro equipo, rendimiento que seguramente no les valdrá para meterse entre los ocho primeros clasificados en la conferencia Este. Aunque en el cado de los Devils, hay que estar atentos porque si todo se diese bien quizás puedan dar la sorpresa que los Hurricanes dieron la pasada campaña.

Los Blues celebrando la copa Stanley | NHL.com

En el Oeste todo estará en un pañuelo, de inicio destacan seis franquicias que deberían luchar hasta el último instante para ganar una posición en la final de conferencia. Serían los casos de Vegas Golden Knights, el tercer año en liza y claros aspirantes a llegar a la gran final de nuevo, esta vez con Max Stone desde el principio. Nashville Predators y Calgary Flames saldrán con unos rosters de envidia, los primeros habiendo firmado a Matt Duchene para varias campañas aunque perdiendo por otra parte a P.K. Subban en un traspaso; mientras que los segundos firmando algunos de sus agentes libres restringidos (RFA) más destacados, en sendos casos la Stanley será un objetivo real . San José Sharks también quiere seguir la estela positiva del pasado curso y ciertamente la defensa liderada por el magnífico dúo formado por Erik Karlsson y Brent Burns les debe llevar a ello, su rivalidad con Vegas puede ser muy interesante.

Otro año más se espera una tremenda igualdad en lo alto de la conferencia Oeste Los Dallas Stars apostaron fuerte por la veteranía ligada a calidad en el último mercado de agentes libres, trayendo consigo a ilustres como Joe Pavelski (histórico de los Sharks) y Corey Perry (campeón con los Ducks), intentando así tener más pegada en otras líneas que únicamente la primera. Para terminar con el sexteto inicial de conjuntos con más aspiraciones en el Oeste estarían los actuales campeones, los St. Louis Blues, reforzados con algunos nombres interesantes y peligrosos después de conseguir su primera Stanley cup de una forma espectacular, pasando de la última posición en enero para terminar ‘campeonando’ en mayo, a tenerlos en cuenta de nuevo. En un peldaño por debajo de estos seis, aunque no muy lejos, entrarían los Colorado Avalanche y Winnipeg Jets, los de las rocosas con Rantanen ya renovado, tienen una ventana de oportunidad muy amplia y seguro escalarán posiciones entre los favoritos en breve, de todas formas desde el inicio ya contarán con una magnífica plantilla que puede dar más de un disgusto o alegría según como se mire. En cuanto a los Jets, el pasado año partían como candidatos al título pero este verano ha sido extraño para ellos y a simple vista parece que han bajado un poquito la calidad de su roster además de pinchar claramente en los últimos playoffs y dejar una sensación de semi-fracaso, aun así estarán en la pomada.

Los equipos restantes no se encuentran en el mismo eslabón, Arizona Coyotes, Edmonton Oilers, Chicago Blackhawks, Vancouver Canucks y Minnesota Wild, por distintas razones podrían dar algún campanazo y luchar para entrar en la postemporada, aunque con menos números que los ocho conjuntos nombrados en primer lugar. En Arizona y Minny han firmado algunos nombres de calidad esperando que les dé más fondo de armario, sea Phil Kessel en los primeros y Mats Zuccarello en los segundos. También Chicago y Vancouver tienen un roster mucho más compensado (por la aparición de jóvenes valores o alguna firma interesante), ambos mercados son importantes y la NHL les desearía entre los mejores de nuevo. Por su parte los Oilers deberían subir un poco su rendimiento o colmar las expectativas altas que les hace el tener al mejor jugador de la liga en sus filas, Connor McDavid, el cuál no puede estar más años luchando en la parte baja de la conferencia. Para finalizar quedan los dos equipos angelinos, Los Ángeles Kings y Anaheim Ducks parece que un lugar en los playoffs les quedaría un poco lejos, enfocados aunque no del todo, en una necesaria reconstrucción.

NHL.com

Sistema de competición

Las 31 franquicias se reparten en dos conferencias, Este y Oeste, la primera cuenta con 16 equipos mientras que la segunda se queda en 15 (en la campaña 2021/22 serán 16 con la inclusión de Seattle). A su vez, ambas conferencias están compuestas por dos divisiones, ocho conjuntos forman cada una de las divisiones, exceptuando la Central que cuenta a día de hoy con siete equipos.

Los 16 mejores equipos al término de la campaña regular, ocho por conferencia, se enfrentarán en diferentes eliminatorias (playoffs) al mejor de siete choques, hasta alcanzar un campeón por conferencia, con la cual celebración de la final de la Stanley Cup entre los dos campeones de los diferentes lados del cuadro, determinando el vencedor del santo grial del hockey hielo norte americano.

Conferencia Este

División Metropolitana

New York Rangers

New York Islanders

New Jersey Devils

Carolina Hurricanes

Washington Capitals

Philadelphia Flyers

Pittsburgh Penguins

Columbus Blue Jackets

División Atlántica

Toronto Maple Leafs

Montreal Canadiens

Boston Bruins

Tampa Bay Lightning

Buffalo Sabres

Ottawa Senators

Florida Panthers

Detroit Red Wings

Conferencia Oeste

División Central

Chicago Blackhawks

St. Louis Blues

Colorado Avalanche

Dallas Stars

Nashville Predators

Minnesota Wild

Winnipeg Jets

División del Pacífico

Los Angeles Kings

Vancouver Canucks

Anaheim Ducks

Calgary Flames

San Jose Sharks

Edmonton Oilers

Arizona Coyotes

Vegas Golden Knights

El límite salarial estará fijado en $81'5 millones

La NHL anunció hace unos meses de manera oficial el límite salarial de cara a esta temporada, que será de 81,5 millones de dólares, una cantidad que aumenta en dos millones respecto a la anterior, pero es ligeramente inferior a lo que muchos equipos y aficionados esperaban. La liga, en compañía de la NHLPA (Asociación de jugadores de la NHL), también dio a conocer el mínimo salarial, un dinero que toda franquicia está obligada a gastar y que se sitúa en los 60,2 millones de dólares.

Antes de la temporada 2004/05, cuando se produjo el lockout en la NHL, ésta era la única competición americana, -dentro de los grandes deportes-, que no tenía impuestos de lujos ni espacio salarial, medidas que acabarían imponiéndose para que se reanudara el juego. La primera cifra, que data del 2005, alcanzaba los $39 millones, lo que significa que en 14 años el límite ha subido más del doble: $42,5 millones. Las cifras de abajo están expuestas en la web spotrac.com .

Las cinco franquicias con un mayor desembolso (máximo $81'5 millones)

1- Toronto Maple Leafs -> $94,865,199 millones*

2- Vancouver Canucks -> $83,216,873 millones*

3- St. Louis Blues -> $82,724,999 millones*

4- Calgary Flames -> $82,157,975 millones*

5- Arizona Coyotes -> $82,131,068 millones*

*Sobrepasando el límite permitido con los jugadores incluidos en la lista de lesionados de larga duración, deberán modificar el roster antes del inicio de la temporada regular.

Las cinco franquicias con un menor desembolso (mínimo $60'2 millones)

27- Detroit Red Wings -> $67,046,666 millones

28- Winnipeg Jets -> $66,640,167 millones

29- Colorado Avalanche -> $65,884,761 millones

30- Ottawa Senators -> $63,884,999 millones

31- Anaheim Ducks -> $62,224,758 millones

Panarin, Brobovsky, Duchene, Pavelski, Kessel y Subban se mudan de hogar

Fuese mediante la agencia libre o traspaso, varios jugadores importantes jugarán este curso 2019/20 en otro equipo diferente al relacionado con ellos durante varias temporadas. Artemi Panarin abandonó los Columbus Blue Jackets para firmar un megacontrato con los New York Rangers, lo mismo hicieron dos compañeros suyos en el conjunto de Ohio, Sergei Bobrosvky mudándose a los Florida Panthers y Matt Duchene a Nashville Predators. Estos últimos enviaron a P.K. Subban a los New Jersey Devils para hacer espacio salarial y contratar precisamente a Duchene.

Duchene presentado en Nashville | NHLPA.com

Joe Pavelski, capitán durante años de los San Jose Sharks, acababa la etapa californiana y firmaba por Dallas Stars, los cuáles también se hacían con un histórico de la liga y de Anaheim Ducks, Corey Perry. Otra 'estrella' que cambiaría de aires sería Phil Kessel, ganador de dos Stanley cups con Pittsburgh Penguins se iría traspasado a los Arizona Coyotes para afrontar una aventura en solitario lejos de Sidney Crosby y Evgeni Malkin.

La mayoría de agentes libre restringidos (RFA) han acabado firmado extensiones de contrato

Se acercaba el final del verano y muchos jugadores de gran nivel pero que eran agentes libres restringidos (RFA) aún no habían firmado nuevos contratos con sus respectivas franquicias, pero la firma de Mitch Marner por Toronto desencadenaría una cascada de renovaciones, así sin más, casi no quedaría ningún RFA destacado sin renovar. Mikko Rantanen, Kyle Connor, Brayden Point, Patrik Laine, Thomas Chabot, Charlie McAvoy, Brandon Carlo, Brock Boeser, Zach Werenski e Ivan Provorov serían los ejemplos.

Edad media de los equipos

En las grandes ligas norteamericanas no es difícil encontrar algún que otro jugador de 40 años, y muchos de más de 35 pero en el caso de la NHL, con el límite salarial implementado ha ido bajando gradualmente su edad media dado que en muchos casos las distintas franquicias prefieren 'apostar' su dinero en jugadores jóvenes y prometedores que en veteranos aunque sean de calidad contrastada. Actualmente la edad media en la NHL se situaría en torno a los 27 años, con Edmonton en la parte baja (25'5) y Minnesota arriba del todo (28'9).

Varios equipos presentan nuevos jerseys

Adidas, las franquicias y la NHL continúan con su despliegue de ideas en cuanto a diseños para los uniformes alternativos, teniendo en cuenta que varios equipos jugarán partidos al aire libre con su camiseta para la ocasión, conjuntos que celebrarán algún aniversario de entrada a la liga u otros que presentarán su tercera equipación, muchas franquicias dispondrán de varios diseños para la presente temporada.

Buffalo Sabres, Carolina Hurricanes, Vancouver Canucks, Edmonton Oilers, Boston Bruins, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings y St. Louis Blues, son los que tendrán una equipación alternativa regular nueva, en varios casos inspirada en diseños antiguos de los distintos equipos mencionados.

Jersey vintage que lucirán los Canucks | Icethetics.com

Se aleja un posible nuevo lockout

El sindicato de jugadores, la NHLPA, anunciaba hace unas semanas que había decidido rechazar la opción que tenían de reabrir el Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA). Los jugadores podrían haber optado por reabrir la negociación lo que habría significado que el acuerdo actual, que finaliza después de que la temporada 2021/22, hubiera concluido el 15 de septiembre de 2020. Así pues, liga y sindicato tienen un margen extra de tiempo para negociar el nuevo convenio y evitar, tal y como parece vistas las declaraciones positivas de ambos entes, un parón que ha nadie beneficiaría.

Seattle un año más cerca de competir en el hielo

Después de años especulando con la posibilidad de contar con un equipo de hockey profesional en el noroeste de los Estados Unidos, finalmente la NHL a dio el paso definitivo y Seattle se convertirá en la franquicia nº32 de la liga. Su participación se retrasará hasta la campaña 2021/22, dando así suficientemente tiempo para terminar de forma idónea la remodelación del Key Arena, su futuro hogar. Aún sin nombre, miembros destacados de la franquicia aseguraron que se dará a conocer a principios de 2020, seguramente junto al logo y jersey del equipo.

El All-Star se celebrará en St. Louis

Otro de los eventos destacados del año en la NHL es su All-star, durante el enero de 2020 St. Louis organizara el tercer All-star de la NHL en dicha ciudad, las otras dos ocasiones fueron en 1970 y 1988, aunque será la primera vez en el renovado Enterprise Center. El fin de semana de las estrellas también incluirá la competición de habilidades como varias actividades relacionadas con el mundo del hockey y la NHL. Cabe recordar que la ciudad del medio oeste viene de protagonizar una remontada espectacular (curso pasado) que la acabo dando su primera Stanley cup.

El logo del AllStar de St. Louis | NHL.com

Partidos en Europa y Outdoors

Como cada temporada desde hace unos años, la NHL celebra varios choques fuera de sus pabellones habituales, empezando con algunos en el viejo continente y acabando con varios al aire libre. Los Chicago Blackhawks y los Philadelphia Flyers abrirán sus enfrentamientos de la campaña 2019/20 en suelo europeo. El partido entre estos dos equipos se llevará a cabo el viernes cuatro de octubre en la O2 Arena de la ciudad de Praga. En Suecia, el ocho y nueve de noviembre se disputarán encuentros entre los equipos de Buffalo Sabres y Tampa Bay. La acción tendrá lugar en el Ericsson Globe de la ciudad de Estocolmo, recinto que está acostumbrado a ver hockey de alto nivel, y ya ha albergado varios campeonatos mundiales.

Winter Classic, Heritage Classic y Stadium Series

En cuanto a outdoors se refiere, la liga norteamericana disputará tres encuentros en estadios de fútbol americano, el primero de ellos será el Heritage Classic, el único que se juega íntegramente siempre en Canadá y entre franquicias canadienses. No es un evento anual pero si habitual, así pues el próximo 26 de octubre de 2019 tendrá lugar en el Mosaic Stadium de Regina (Saskatchewan) dicho evento entre Winnipeg Jets y Calgary Flames.

Duelo sureño en el Winter Classic | NBCsports.com

El Winter Classic y el Stadium Series viajan al sur de los EE.UU. El uno de enero de 2020 será el turno del más importante de los tres, el Winter Classic, esta vez el evento se trasladará al estado de Texas para enfrentar a los Dallas Stars y los Nashville Predators en el Cotton bowl, siendo histórico dado el perfil sureño de las franquicias participantes. El último choque al aire libre del curso se jugará en las rocosas, los Avalanche serán anfitriones en las Stadium Series ante los Kings. El partido se disputará en la Academia de la Fuerza Aérea de Colorado, y será el segundo encuentro outdoor que se realiza en una academia militar estadounidense, tras verse las caras Washington Capitals y Toronto Maple Leafs en la Naval Academy en 2018.

¿Nuevo en el hockey hielo y la NHL?

En VAVEL publicamos hace unos meses unas interesantes guías de iniciación al mundo del hockey hielo, además de un completo diccionario de la NHL, ideal para las personas que empiecen a seguir este magnífico deporte y la liga norteamericana. Aquí tenéis los enlaces para poder repasar de forma pausada dichos contenidos propios que os pueden servir de gran ayuda.

VAVEL.com

Flashback 2018/19

Pequeño resumen a modo de vídeo, de lo más destacado de la pasada campaña regular y playoffs en la NHL.