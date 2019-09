Nuevo Orleans le quita el invicto a Dallas

La vida sin Drew Brees para los New Orlenas Saints, hasta el momento sigue siendo dulce. En casa y con un duelo defensivo, vencieron (10-12) a los Dallas Cowboys, con un ataque encabezado por Dak Prescott y Ezekiel Elliott que no hizo daño alguno.

Una primera mitad, que quedó a deber en el aspecto ofensivo de los dos equipos. Las defensivas se impusieron y no permitieron touchdown en la primera media hora del partido. Las entregas de balón fueron las que marcaron el resultado parcial.

Después de dos cuartos, balones sueltos de Jason Witten y Ezekiel Elliot, lo capitalizaron los Saints para irse con la ventaja al descanso. Tres goles de campo por parte de Will Lutz, le dieron la ventaja parcial 3-9 a los Saints al descanso.

Fue hasta la primera ofensiva del tercer cuarto, cuando despertó el ataque de la 'Estrella Solitaria'. Un bombazo de más de 40 yardas de Prescott a Jarwin, que le abrió la puerta a Ezekiel Elliott para lograr el único touchdown del partido, tomando ventaja de un solo punto.

Retomó la ventaja el equipo de Nueva Orleans con el cuarto gol de campo de Will Lutz, que al final fue el que definió el partido en favor de los Saints. En la última jugada del partido, Prescott buscó la victoria con un Hail Mary, pero fue interceptado por Marcus Williams.

Otra prueba complicada viene para los Vaqueros, la siguiente semana en casa recibirán a los Green Bay Packers en el AT&T Stadium, ambos equipos llegarán con récord de (3-1) y será una prueba importante de cara al segundo mes de actividades. Mientras que, Nuevo Orleans en casa tendrán duelo divisional ante Tampa Bay.