Un extraordinario Aaron Jones, da cuenta de los Cowboys

Aunque Dallas le puso dramatismo al final al reducir la desventaja de 28 puntos a solo diez, Green Bay se llevó la victoria (34-24) para regresar a la senda del triunfo y otorgarle a los Vaqueros, su segundo descalabro de forma consecutiva.

En la primera mitad, hubo un solo equipo en el emparrillado: los Empacadores. Vía el ataque terrestre, dominaron a placer a los Cowboys, que no estuvieron finos, sobre todo por lo errático que estuvo Dak Prescott en los controles. Finalizando el primer cuarto, Green Bay tomó ventaja de (14-0) gracias a los dos primeros touchdowns que anotó Aaron Jones.

Dallas se quedó en blanco en los dos primeros cuartos, gracias a un largo gol de campo que falló Brett Maher. Antes de irse al descanso, Mason Crosby le dio ventaja de 17 puntos a Green Bay, con lo que el juego se cargaba del lado de la visita.

Se mantuvo el dominio de los Packers en el tercer cuarto, Aaron Jones anotó por tercer vez en el juego por tierra, aunado a otra anotación por aire y Crosby conectó un gol de campo para tener una cómoda ventaja de (30-3) durante este cuarto y casi, sentenciar el juego.

Con dos rápidas ofensivas, Dallas comenzó a intentar el regreso en los minutos finales del tercer cuarto. Primero encontró Dak Prescott a Michael Gallup, con envío de 40 yardas, después en la ofensiva siguiente, 'Zeke' Elliott encontró las diagonales en acarreo de cuatro yardas. Desventaja de dos posesiones, para encarar el último cuarto.

El embate parecía poner a los Cowboys con bastantes opciones de poder lograr la remontada, pero una intercepción a la mitad del último cuarto fue el último clavo en el ataúd. Mason Crosby convirtió el juego de nueva cuenta de tres posesiones.

Un último intento de Dallas se comenzó a gestar. Amari Cooper llegó a las diagonales tras pase de Dak Prescott para 50 yardas. Sin tiempos fuera, pero aún con la remota posibilidad de empatar, Brett Maher falló su segundo FG del juego y con esto, sentenciar el juego en favor de Green Bay.

Green Bay se mantiene entre los mejores equipos de la NFC con su récord de (4-1), al lado de San Francisco 49'ers, Seattle Seahawks y New Orleans Saints. Dallas buscará el próximo domingo regresar al camino del triunfo, al visitar en Nueva York a los Jets.