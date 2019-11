Cowboys ligan su segunda derrota, caen ante Bills

Excelente presentación en juego de Thanksgiving para los Bills en más de 20 yardas. Los Bills vencen (26-15) a los Dallas Cowboys, para afianzarse en su división como uno de los dos equipos candidatos a quedarse con uno de los dos boletos a postemporada por la vía del wild card.

El juego inició de buena forma para los Dallas Cowboys al anotar touchdown en su primera serie ofensiva. Dak Prescott culminó de buena forma al ataque al encontrar al veterano Jason Witten en las diagonales para irse al frente en el marcador.

Comenzaron las defensas a responder y no hubo más puntos en el primer cuarto. Hasta el segundo, donde los Bills empataron el encuentro. Josh Allen mandó pase de anotación al ex vaquero, Cole Beasley para igualar el marcador.

Dos entregas de balón consecutivas dio Prescott, pero solo en una pudo sacar puntos Buffalo. En jugada sorpresa, el WR Jon Brown conectó con Singletary que estaba solo y le dieron la vuelta al juego.

Tras el descanso, todo el dominio del partido fue para los Buffalo Bills que dominaron a placer el cronómetro y sacaron puntos en sus series ofensivas, esto se combinó con goles de campo que falló Brett Maher por los locales. Josh Allen siguió en su gran tarde y ahora corrió para su primer touchdown del día, en jugada donde acarreó para 15 yardas.

Simplemente el ataque de los Vaqueros no carburó en el tercer y cuarto cuarto, no convirtieron dos oportunidades en cuarto down quedándose sin anotar. Buffalo siguió en lo suyo, con la posesión del ovoide, gran defensiva y dos goles de campo de Stephen Hauschka le dieron la tranquilidad a los visitantes de manejar la victoria.

Un último empujón dio el ataque de Dallas en la recta final del último cuarto. Dak Prescott lanzó su segundo pase de anotación, este lo atrapó el novato Bryant. Pero sólo hicieron más decoroso el marcador para que concluyera el juego con resultado final de (26-15) en favor de los Bills.

El triunfo afianza a Buffalo como candidato a competir en la AFC y la siguiente semana jugará ante Baltimore. Dallas regresa a tener récord de .500 y podrá ser empatado en el liderato de su división. La próxima semana volverá a jugar en jueves, ahora visitando a los Chicago Bears.