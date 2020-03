DeAndre Hopkins a Cardinals y David Johnson a Texans acaparan la atención en los intercambios de la NFL

Solo pasaron minutos después de concluir el período para poder colocar el franchise tag, para que los movimientos se ejecutarán en la NFL como si no hubiera un mañana. Repasamos todo lo que se ha dado hasta el momento en las primeras horas del mercado, movimientos que se han dado a pesar que aún no empieza formalmente la Agencia Libre.

Hopkins a Arizona, Johnson a Houston

El movimiento que ha llamado más la atención es el intercambio entre los Houston Texans y los Arizona Cardinals. Primero se informaba que David Johnson sería el nuevo Running Back de los Texans, pero faltaba que se dieran a conocer qué había en esta parte del intercambio con Cardinals.

La sorpresa llegó unos diez minutos después cuando se rompía el mercado con la llegada de DeAndre Hopkins a los Arizona Cardinals, quien para muchos es el mejor Wide Reciever de la NFL. Los términos en la negociación final fueron los siguientes:

- Los Texans reciben a David Johnson, más selección del Draft en segunda y cuarta ronda.

- Los Cardinals reciben a DeAndre Hopkins y una selección de cuarta ronda del Draft.

Movimiento de Tight Ends

En lo que se visualiza, la clase 2020 del Draft no viene completa y en una posición tan reducida, los equipos se han movido de forma apresurada.

El contrato millonario para los TE's llegó por parte de los Cleveland Browns. Austin Hooper llega al equipo de Cleveland, después de su paso por los Atlanta Falcons. Al firmar este acuerdo, Hooper se convierte en el mejor pagado en su posición con 4 años y 42 millones de dólares de los cuales, 23 son garantizados.

Generó esto un efecto dominó porque los Falcons se quedaron sin TE. Esto los llevó a moverse de forma inmediata y han asegurado a su nuevo jugador en figura de Hayden Hurst. Quien llega procedente de los Baltimore Ravens y el equipo de la AFC recibe una segunda y quinta ronda del draft de este año.

Ravens trade TE Hayden Hurst and 2020 4th-round pick to Falcons for 2020 2nd-round pick and 2020 5th-round pick. (via @RapSheet) pic.twitter.com/7qCzqQjCHE — NFL (@NFL) March 16, 2020

Finalmente, en lo que se refiere a Alas Cerradas, Dallas anunció una renovación de contrato. Parece que ahora sí, este 2020 queda atrás la era de Jason Witten, porque le han ofrecido a Blake Jarwin un acuerdo de tres años y 25 millones.

Cowboys signing TE Blake Jarwin to a 3-year extension worth up to $24.25M. (via @RapSheet) pic.twitter.com/5mmiyP0V0n — NFL (@NFL) March 16, 2020

Nuevos defensas millonarios

Los San Francisco 49ers han hecho uno de los movimientos más interesantes de este lunes. Renovaron el contrato de Arik Amstread en un acuerdo por cinco años para asegurar a una de sus piezas clave en este sector. Sin embargo, para hacer espacio en su tope salarial, sale Deforest Buckner a los Indianapolis Colts que le otorgan a San Francisco su primera ronda del draft.

TRADE: Colts trading for 49ers DL DeForest Buckner in exchange for a first-round pick. (via @RapSheet) pic.twitter.com/STZFw7crvX — NFL (@NFL) March 16, 2020

Hace apenas unos minutos, uno de los Corner Backs más cotizados en el mercado ha encontrado nuevo hogar. Byron Jones no será más jugador de los Dallas Cowboys y cambiará de equipo y conferencia, al haber acordado con los Miami Dolphins. En su nuevo contrato, Jones se convertirá en el CB mejor pagado de toda la liga.

Dolphins, Byron Jones agree to deal to make him highest-paid CB. (via @Rapsheet) pic.twitter.com/MwYPk2pYT7 — NFL (@NFL) March 16, 2020

Se mueve el mercado de QB's

Aunque las piezas fuertes de cara a la Agencia Libre con Tom Brady, Phillip Rivers y Teddy Bridgewater conocerán su destino a partir del miércoles. Hoy ya hay movimientos que empiezan a tambalear la NFL. Tal es el caso de Kirk Cousins con los Minnesota Vikings que ha renovado su contrato multianual que ahora lo une con el equipo morado hasta que finalicé la temporada del año 2022.

Vikings agree to terms on two-year extension with QB Kirk Cousins. (via @rapsheet) pic.twitter.com/NJHz9w9lYd — NFL (@NFL) March 16, 2020

Ya mencionábamos en nuestra nota anterior, que Dak Prescott era etiquetado como jugador franquicia de los Dallas Cowboys. El otro Quarter Back que se movió este lunes fue Case Keeneum, que ha tenido dos años para el olvido desde su gran 2017 con Minnesota. Ahora Keenum pasa a ser nuevo mariscal de campo de los Cleveland Browns. Un acuerdo de tres años y 18 millones de dólares para un plan que pinta para que Keenum sea suplente de Baker Mayfield.

Browns agree to terms with QB Case Keenum on three-year, $18M deal. (via @RapSheet) pic.twitter.com/iEhEN2m9td — NFL (@NFL) March 16, 2020

Finalmente, el domingo pasado Ryan Tannehill acaba de firmar contrato de 118 millones junto a 62 garantizados con los Tennessee Titans. Después de su gran año que tuvo donde llevó el equipo al AFC Championship, se convierte en uno de los Quarter Backs mejores pagados de la NFL.