MacKinnon se convierte en el jugador mejor pagado de la NHL

Nathan MacKinnon y los Colorado Avalanche llegaron a un acuerdo este martes para que el jugador canadiense renueve por ocho años más, el máximo que permite el Acuerdo de Negociación Colectiva. Así, el canadiense evita entrar en la agencia libre restringida el próximo verano.

La franquicia no quiso desvelar los términos económicos del contrato, pero según informan en The Associated Press se alcanzarían los 100,8 millones de dólares. El reciente ganador de la Stanley Cup pasaría a ser el mejor pagado en toda la NHL percibiendo 12,6 millones por curso y superando los 12,5 de Connor McDavid.

“Es algo bueno para el hockey, creo, que siga subiendo. Pero el sistema del techo salarial es algo raro en cuanto al dinero, cuánto más haces tú, menos hace cualquier otro”, explicó McDavid.

Seleccionado en el número 1 del draft en 2013, el atacante ha permanecido en Colorado desde entonces y fue clave en los playoffs de la pasada campaña con 13 goles y 11 asistencias. Además, durante la temporada sumó otros 32 tantos y 88 puntos en 65 partidos.

"Es uno de los mejores jugadores en la liga"

“Tiene esa rara combinación de velocidad y potencia con un alto nivel competitivo que le convierte en un jugador generacional. Nathan es obviamente uno de los mejores jugadores en la liga, así que una extensión de larga duración era algo que queríamos hacer antes de que empezara la temporada. Estamos emocionados de que siga siendo miembro de nuestro equipo y nuestra comunidad durante los próximos años”, declaró Chris MacFarland, General Manager de los Avalanche.

Fuente: NHL.com

La franquicia parece tener un proyecto muy sólido a largo plazo. Junto a MacKinnon, que ya ha firmado hasta 2031, Valeri Nichushkin está comprometido hasta 2030, Landeskog hasta 2029 y Cale Makar, el último MVP, hasta 2027.

“No estamos planeando ganar solo una. Siempre hay presión y es algo divertido. Ahora tenemos experiencia. Hemos pasado por muchas cosas como grupo. Muchos de nosotros estamos de vuelta y no hay razón para que no podamos repetir”, señaló MacKinnon, quien también confesó que “Denver es el único sitio en el que quiero estar”.

Los Avalanche buscarán reeditar el éxito que lograron la temporada pasada, cuando levantaron la Stanley Cup por primera vez desde 2021. Además, se han clasificado para los playoffs durante cada una de las últimas cinco temporadas y parten como principal favorito en las apuestas para la temporada 22/23.