Guía VAVEL Washington Capitals 2022/23: Ovechkin marca el camino

Washington Capitals

Fundación: 1974

Stanley Cup: 1 (2018)

Títulos de conferencia: 2 (1998, 2018)

Títulos de división: 13 (1989, 2000, 2001, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Trofeo de los Presidentes: 3 (2010, 2016, 2017)

Entrenador: Peter Laviolette

Arena: Capital One Arena, 18.753 espectadores

Foto: monumentalsports.com

Una temporada más los Washington Capitals se presentan al inicio de la temporada con un proyecto liderado por ese monstruo de la anotación que es su capitán Alexander Ovechkin, ya solo 21 goles le separan del segundo puesto histórico que ocupa el legendario Gordie Howe, y con la pasión por el juego que destila, alcanzar al aún más grande Wayne Gretzky parece a su alcance, aunque Ovi, ya ha dejado claro que sus goles son para ganar la Stanley Cup y no para perseguir un récord.

Pero no solo Ovechkin, Evgeny Kuznetsov fue la temporada pasada otro de los responsables de la campaña de los capitalinos que los llevó a los 100 puntos y a los playoff una temporada más. Pero las lesiones y la baja consistencia en la portería acabaron con el recorrido de los Capitals a las primeras de cambio cediendo ante Florida Panthers.

Desde los despachos todavía se confía en que se tienen los mimbres para repetir el gran triunfo de 2018, y se han traído refuerzos en la agencia libre que permitan suplir y luego complementar las largas bajas por lesión y en la portería, borrón y cuenta nueva para que el equipo olvide las dificultades bajo los tubos de la temporada anterior.

Altas/Bajas

Altas: Dylan Strome (F), Darcy Kuemper (G), Charlie Lindgren (G), Erik Gustafsson (D)

Bajas: Vitek Vanecek (G), Ilya Samsonov (G)

Plantilla 2022/23

Portería

Puede que en números el dato de goles encajados la pasada temporada no fuera alarmante, pero esos 2,95 goles encajados por partido (registro 12 de la liga) es más digno de un equipo medio que de un verdadero candidato a la Stanley Cup. Para devolver la consistencia a la portería, tanto Vitek Vanecek como Ilya Samsonov hacen las maletas, para que llegue todo un campeón de la Stanley Cup, Darcy Kuemper. Charlie Lindgren será el encargado de darle respaldo a Kuemper dejando el rol de tercer portero tras lucirse en los solo cinco partidos que jugó para St. Louis Blues la pasada temporada.

Darcy Kuemper

Charlie Lindgren

Darcy Kuemper | Foto: NHL.com

Defensa

El cuerpo de defensas capitalino mantiene a sus bastiones, John Carlson y Dmitry Orlov. Martin Fehervary irrumpió la pasada temporada ganando minutos en el hielo con su juego físico que tras su aparición en plena forma y con aún más presencia muscular en el training camp seguirá exhibiendo.

La salida de Justin Schultz la cubre el ex de los Chicago Blackhawks, Erik Gustafsson, a priori buscando compensar la pérdida en el power play que se da con la salida del canadiense ahora en Seattle.

Martin Fehervary - John Carlson

Dmitry Orlov - Nick Jensen

Erik Gustafsson - Trevor van Riemsdyk

John Carlson | Foto: NHL.com

Delantera

El gol no debe ser problema para Washington, anotadores no le faltan teniendo a Ovechkin, Kuznetsov u Oshie en la plantilla. El mayor inconveniente son las bajas con las que inicia la temporada, algunas de las cuales no se resolverán hasta bien iniciada la temporada. Y es que sin los hombres que dan profundidad de banquillo en la delantera, como Tom Wilson, siempre presente en los momentos en que los partidos se vuelven decisivos, Nicklas Backstrom y Carl Hagelin, el recorrido en la competición se hace más corto seguro.

Mientras los de siempre vuelven, llega Dylan Strome tras su mejor campaña profesional (22G, 26A) y que a sus 25 años todavía tiene margen de mejora.

Alexander Ovechkin - Evgeny Kuznetsov - Connor Brown

Dylan Strome - Connor McMichael - Anthony Mantha

Marcus Johansson - Lars Eller - T.J. Oshie

Conor Sheary - Nic Dowd - Garnet Hathaway

Dylan Strome | Foto: NHL.com

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights

Uniformes