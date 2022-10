Los Canadiens firman a Logan Mailloux un año después de la polémica

Logan Mailloux y los Montreal Canadiens llegaron este miércoles a un acuerdo por tres años a través de un contrato denominado entry-level y que se destina a aquellos jugadores que firman por primera vez en la NHL. Su salario no puede exceder los 925.000 dólares y los extras que pueda lograr a través de algún bonus no debe ser superior al 10 % del total del contrato.

Este joven defensor de solo 19 años fue seleccionado en el número 31 del draft de 2021 por los propios Canadiens, aunque antes días antes él había pedido que ninguna franquicia lo escogiera. ¿Por qué? Con 17 años, tuvo un cargo penal y fue condenado por difamación y fotografía ofensiva a pagar 14.300 coronas suecas (unos 1.317 euros).

Cuando su pasado salió a la luz antes del draft, él mismo se encargó de aclarar en un comunicado qué había sucedido exactamente. “Durante un momento íntimo con una chica joven, hice una foto de nosotros sin su consentimiento. Se la mandé a mis compañeros para impresionarles. Fue una irresponsabilidad y una estupidez que cometí sin pensarlo dos veces”, confesó.

“No creo que tenga el derecho de ser drafteado. Creo que mi objetivo es mejorar como persona y como personaje y desde el punto de vista de la comunidad para seguir adelante. Y si va a ser en Montreal, voy a estar deseando que llegue”, sentenció en aquel escrito.

Allá por el mes de julio de 2021, se conoció que cuatro franquicias (Coyotes, Blackhawks, Rangers y Maple Leafs) habían tomado la firme decisión de no elegirlo en el draft, mientras que seis conjuntos no concertaron una entrevista con el joven zaguero. Incluso, salieron a la luz unas declaraciones del directivo de una franquicia cuyo nombre no fue revelado diciendo que solo iban a poner sobre el hielo a jugadores de los que la gente pudiera estar orgullosa y que estaba dispuesto a hacer una plantilla menos talentosa con el fin de alcanzar su meta.

¿Qué llevó a los Canadiens a draftear a Mailloux?

La franquicia estaba en el punto de mira después de un movimiento tan polémico y Marc Bergevin, General Manager por aquel entonces, salió a dar explicaciones. “Estamos al tanto de la situación y de ninguna manera minimizamos la gravedad de las acciones de Logan. Él entiende el impacto de lo que hizo. Su comunicado es un reconocimiento de su mal comportamiento y un primer paso en su camino personal. Nos estamos comprometiendo a acompañar a Logan en su trayecto ofreciéndole las herramientas para madurar y el apoyo necesario para guiarle en su desarrollo”, explicó.

El caso es que Mailloux decidió no participar en el campamento de entrenamiento de la temporada pasada y finalmente jugó en los London Knights de la Ontario Hockey League, donde en doce partidos logró tres goles y seis asistencias. Durante la campaña pasada comenzó a ir a terapia y el pasado mes de julio hizo estas declaraciones acerca de su cambio personal.

“Habría cambiado todo lo que he hecho, 100 %, he cambiado mucho como persona y como humano durante los últimos dos años. No estaba educado en aquella época, creo que ahora sí”.

Los aficionados no compran su discurso

Sin embargo, todas estas declaraciones parecen no haber sido suficientes para contentar a la que será su nueva hinchada esta temporada. La reacción en redes sociales de muchos fans de los Canadiens ha consistido en mostrar su rechazo a esta incorporación, por lo que Mailloux tiene mucho que demostrar en el hielo para cambiar el parecer de su gente.

Nada más conocerse la noticia, Kent Hughes, actual General Manager de Montreal, intentaba justificar su decisión a través de su breve comunicado. “Es una decisión que hemos pensado a través de la cautela. Tener a Logan alrededor de miembros de nuestro equipo durante buena parte del verano nos permitió tener una mayor apreciación de él como persona. Vamos a seguir trabajando con él en todos los esfuerzos para seguir persiguiendo el objetivo. Logan reconoce el impacto de su gesto y, por supuesto, el proceso continúa”, señaló.

Los Canadiens debutan en temporada regular la madrugada del 12 al 13 (en España) frente a los Toronto Maple Leafs en el Bell Centre.